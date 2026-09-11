Tojmahal: Boburiylar zakovati, marmarga singigan motam va tirik tarix sirlari

·56·Dunyo
Tojmahal: Boburiylar zakovati, marmarga singigan motam va tirik tarix sirlari

Hindiston bo‘ylab davom etayotgan BRIKS media-turining navbatdagi manzili afsonaviy Agra shahri bo‘ldi. Dunyoning yetti mo‘jizasidan biri, boburiylar saltanatining me’moriy cho‘qqisi — muazzam Tojmahal qarshisida turib, shunchaki sayyoh sifatida emas, balki ushbu buyuk merosga qondosh xalq vakili o‘laroq o‘zgacha ichki g‘urur va hayajonni his qilasiz.

Bu yerdagi muhit, toshlarga singib ketgan asrlar nafasi va mahalliy tarixchilarning jonli hikoyalari har qanday tayyor kitobiy ma’lumotlardan ancha teranroq taassurot uyg‘otadi.

Abadiy motam va sevgi vasiyati

Tojmahal — shunchaki maqbara emas, balki muhabbat fojiasining oq marmardagi aksidir. Hukmdor Shoh Jahonning suyukli yori Mumtoz Mahal 39 yoshida, 14-farzandini dunyoga keltirayotgan paytda og‘ir holatda vafot etadi.

O‘limi oldidan malika shohga uchta vasiyat qoldiradi:

Bolalariga mehribon bo‘lish va ularni o‘z panohiga olish;

Boshqa ayolga uylanmaslik;

Dunyoda tengi bo‘lmagan, muhabbatlarini abadiyatga muhrlovchi maqbara barpo etish.

Sevikli ayolidan ayrilgan 41 yoshli Shoh Jahon qattiq iztirobda 40 kun davomida qorong‘i hujraga qamalib, motam tutadi. Rivoyatlarga ko‘ra, u hujradan chiqqanda qora sochlari bir kechada oppoq bo‘lib ulgurgan va umrining qolgan qismini faqat oq libosda o‘tkazgan.

Тожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлари
Изоҳ: «Дарвозаи Равза» — Тожмаҳал мажмуасининг улкан қизил қумтошдан қурилган бош дарвозаси. Унинг пештоқидаги Қуръон оятлари ва мармар нақшлар меҳмонни сирли салтанат сари бошлайди.

Jannatmonand Chorbog‘ va suv bo‘yidagi ko‘shklar

Bosh darvozadan kirganingizda ko‘z o‘ngingizda bepoyon «Chorbog‘» yashil gilami va uni to‘rtga bo‘luvchi suv yo‘laklari ochiladi. Markazdagi lotus shaklidagi havzaga borib tutashuvchi sharqiy va g‘arbiy suv kanallari bo‘yida 1631–1648 yillarda barpo etilgan egizak ko‘shklar — «Jal Mahal» (Suv saroyi) qad rostlagan.

Qizil qumtoshdan yaratilgan, ustida oppoq marmar gumbazchalar porlab turgan ushbu uch arkli qadimiy ayvonlar majmuaga nafaqat me’moriy mukammallik, balki issiq iqlimda suv va soya salqinligini ulashuvchi betakror mikroiqlim bag‘ishlaydi.

Тожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлари
Изоҳ: Чорбоғ чеккасидаги тарихий «Жал Маҳал» кўшки ва унинг тарихи битилган тош лавҳа.

Toshlar tilga kirganda: Petra Dura va kun nuri bilan tiriluvchi marmar

Maqbara poydevoridan tortib gumbazigacha noyob Makrana oq marmaridan bunyod etilgan. Bu toshlar Agraga 340 kilometr uzoqlikdagi konlardan minglab tuya, fil va aravalarda tashib keltirilgan.

Bu marmarning o‘ziga xos xususiyatlari hayratlanarli:

Kun tusiga qarab rangini o‘zgartiradi: Erta tongda nimpushti tusga kirsa, peshinda quyosh tik kelganda sutdek oppoq porlaydi, oqshomda va oydin kechalarda esa sirli kumushrang jilva sochadi.

Petra Dura (parchinkorlik) mo‘jizasi: Devorlardagi gul va naqshlar bo‘yoq emas. Oq marmar o‘yilib, ichiga dunyoning turli burchaklaridan keltirilgan qimmatbaho toshlar — qizil marjon, feruza, lojuvard (lapis-lazuli), yashma va malaxit mohirona qadalgan.

Sulolaviy sir: Ushbu toshlarni marmarga shunday mahkam yopishtirgan qorishma borki, oradan qariyb 400 yil o‘tsa ham birorta tosh ko‘chib tushmagan. Bu san’at va yelimning sirli retsepti asrlar davomida faqat bir oila ustalari orasida otadan o‘g‘ilga o‘tib keladi.

Тожмаҳал: Бобурийлар заковати, мармарга сингиган мотам ва тирик тарих сирлари
Изоҳ: Муаззам Тожмаҳалнинг марказий қисми. Оппоқ Макрана мармари қуёш нурида бетакрор жилваланади.

Aql bovar qilmas muhandislik: Zilzila xavfi va optik mutanosiblik

Tojmahalning markaziy binosi yonidagi to‘rtta ulkan minoraga sinchiklab qarasangiz, ularning tik emas, balki ataylab tashqari tomonga biroz og‘dirib qurilganiga guvoh bo‘lasiz. Bu boburiy muhandislarning dahosi bo‘lib, ehtimoliy kuchli zilzila vaqtida minoralar muazzam markaziy gumbaz ustiga emas, balki tashqariga qulashini ta’minlash uchun puxta hisob-kitob qilingan.

Majmuada me’moriy muvozanat qat’iy saqlangan: maqbaraning chap tomonida qizil qumtoshdan masjid qad rostlagan bo‘lsa, o‘ng tomonida vizual mutanosiblikni (simmetriyani) to‘ldirish uchun mehmonxona binosi barpo etilgan.

Hozirda ushbu noyob tarixiy yodgorlik ko‘z qorachig‘idek asrab-avaylanmoqda. Oq marmarli yuqori maydonga ko‘tariluvchi har bir mehmonga oyoq kiyim ustidan kiyiladigan maxsus baxilalar beriladi, obida hududida ekologik tozalik qat’iy nazorat qilinadi.

Shoh Jahon va Mumtoz Mahal mangu qo‘nim topgan, Jamna daryosi bo‘yida qad ko‘targan ushbu muazzam obida oradan asrlar o‘tsa ham butun dunyo ahlini birdek hayratga solishda davom etmoqda. O‘z ildizlarimiz shunday buyuk tamaddun va me’morchilik dahosi bilan chambarchas bog‘langanini his qilish esa har birimizga cheksiz faxr bag‘ishlaydi.

Agradan tayyorlangan maxsus lavhalarni kuzatib boring.

HindistonBRIKSTojmahal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sanksiyalar va izolyatsiya qurshovidagi burilish: Putin Dehliga yetib keldi (video)Sanksiyalar va izolyatsiya qurshovidagi burilish: Putin Dehliga yetib keldi (video)Bugun, 10:2911 sentyabr: tarixda qolgan sana — bu kunda dunyoda qanday voqealar yuz bergan?11 sentyabr: tarixda qolgan sana — bu kunda dunyoda qanday voqealar yuz bergan?Bugun, 10:19Kim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdiKim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdiBugun, 09:14Sun’iy intellekt kameralarini chalg‘itishga mo‘ljallangan ko‘ylak yaratildiSun’iy intellekt kameralarini chalg‘itishga mo‘ljallangan ko‘ylak yaratildiBugun, 04:33343 km/soat tezlikda ketayotgan kater havoga ko‘tarilib, bir necha marta ag‘darildi (video)343 km/soat tezlikda ketayotgan kater havoga ko‘tarilib, bir necha marta ag‘darildi (video)Bugun, 03:55Xitoyda odamlar tabiiy ofatlarni boshdan kechirish uchun pul to‘lamoqda (video)Xitoyda odamlar tabiiy ofatlarni boshdan kechirish uchun pul to‘lamoqda (video)Bugun, 03:39
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi