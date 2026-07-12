Qatarning sobiq amiri vafot etdi, mamlakatda 4 kunlik motam
Qatarning sobiq amiri, amaldagi davlat rahbari Shayx Tamim bin Hamad Ol Soniyning otasi Shayx Hamad bin Xalifa Ol Soniy 74 yoshida vafot etdi. Marhumning vafoti munosabati bilan mamlakatda to‘rt kunlik rasmiy motam e’lon qilindi. Bu haqda mahalliy rasmiy manbalar xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, 13 iyuldan boshlab Qatar bo‘ylab motam tadbirlari o‘tkaziladi. Shu munosabat bilan davlat muassasalari va qator jamoat tashkilotlari faoliyati vaqtincha to‘xtatildi, davlat bayroqlari esa yarim ustunga tushirildi.
Shayx Hamad bin Xalifa Ol Soniy 1995–2013 yillar davomida Qatarni boshqargan bo‘lib, mamlakatning zamonaviy taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan davlat arboblaridan biri sifatida e’tirof etiladi.
Uning rahbarligi davrida Qatar iqtisodiyoti jadal rivojlandi, xalqaro sarmoyalar ko‘paydi va mamlakat dunyodagi eng yirik suyultirilgan tabiiy gaz eksportchilaridan biriga aylandi. Shu bilan birga, Qatarning xalqaro siyosiy va iqtisodiy nufuzi ham sezilarli darajada oshdi.
Sobiq amir boshqaruvi davrida 1996 yilda Al Jazeera axborot tarmog‘i tashkil etildi. Keyinchalik ushbu telekanal jahondagi eng nufuzli ommaviy axborot vositalaridan biriga aylandi. Shuningdek, 2004 yilda mamlakatning birinchi doimiy Konstitutsiyasi qabul qilinib, mahalliy saylovlarda ayollarning ishtirok etishi uchun huquqiy asos yaratildi.
2013 yilda Shayx Hamad hokimiyatni o‘g‘li Shayx Tamim bin Hamad Ol Soniyga ixtiyoriy ravishda topshirgan edi. Bu Fors ko‘rfazi davlatlari tarixida kam uchraydigan siyosiy qarorlardan biri sifatida baholangan.
Bugungi kunda Qatar xalqaro maydondagi faol ishtiroki, energetika sohasidagi yetakchiligi va 2022 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilgan davlat sifatida keng tanilgan.
…