Qatarning sobiq amiri vafot etdi, mamlakatda 4 kunlik motam

·43·Dunyo
Qatarning sobiq amiri vafot etdi, mamlakatda 4 kunlik motam

Qatarning sobiq amiri, amaldagi davlat rahbari Shayx Tamim bin Hamad Ol Soniyning otasi Shayx Hamad bin Xalifa Ol Soniy 74 yoshida vafot etdi. Marhumning vafoti munosabati bilan mamlakatda to‘rt kunlik rasmiy motam e’lon qilindi. Bu haqda mahalliy rasmiy manbalar xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, 13 iyuldan boshlab Qatar bo‘ylab motam tadbirlari o‘tkaziladi. Shu munosabat bilan davlat muassasalari va qator jamoat tashkilotlari faoliyati vaqtincha to‘xtatildi, davlat bayroqlari esa yarim ustunga tushirildi.

Shayx Hamad bin Xalifa Ol Soniy 1995–2013 yillar davomida Qatarni boshqargan bo‘lib, mamlakatning zamonaviy taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan davlat arboblaridan biri sifatida e’tirof etiladi.

Uning rahbarligi davrida Qatar iqtisodiyoti jadal rivojlandi, xalqaro sarmoyalar ko‘paydi va mamlakat dunyodagi eng yirik suyultirilgan tabiiy gaz eksportchilaridan biriga aylandi. Shu bilan birga, Qatarning xalqaro siyosiy va iqtisodiy nufuzi ham sezilarli darajada oshdi.

Sobiq amir boshqaruvi davrida 1996 yilda Al Jazeera axborot tarmog‘i tashkil etildi. Keyinchalik ushbu telekanal jahondagi eng nufuzli ommaviy axborot vositalaridan biriga aylandi. Shuningdek, 2004 yilda mamlakatning birinchi doimiy Konstitutsiyasi qabul qilinib, mahalliy saylovlarda ayollarning ishtirok etishi uchun huquqiy asos yaratildi.

2013 yilda Shayx Hamad hokimiyatni o‘g‘li Shayx Tamim bin Hamad Ol Soniyga ixtiyoriy ravishda topshirgan edi. Bu Fors ko‘rfazi davlatlari tarixida kam uchraydigan siyosiy qarorlardan biri sifatida baholangan.

Bugungi kunda Qatar xalqaro maydondagi faol ishtiroki, energetika sohasidagi yetakchiligi va 2022 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilgan davlat sifatida keng tanilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Basketbol turniridagi otishma mashhur sportchi hayotiga zomin bo‘ldiBasketbol turniridagi otishma mashhur sportchi hayotiga zomin bo‘ldiBugun, 15:30NASA Marsda yashash tajribasi uchun ko‘ngillilar tanlovini boshladiNASA Marsda yashash tajribasi uchun ko‘ngillilar tanlovini boshladiBugun, 14:28Himolay sirlari: Everest cho‘qqisidagi dengiz qoldiqlari nimadan darak beradi?Himolay sirlari: Everest cho‘qqisidagi dengiz qoldiqlari nimadan darak beradi?Bugun, 13:14Italiyada talabalar ulkan qog‘oz samolyotini uchirib barchani hayron qoldirdi!Italiyada talabalar ulkan qog‘oz samolyotini uchirib barchani hayron qoldirdi!Bugun, 13:09Rossiya hujumi oqibatida Sumida kamida 5 kishi halok bo‘ldiRossiya hujumi oqibatida Sumida kamida 5 kishi halok bo‘ldiBugun, 13:01Har 500 mingta chigirtkadan bittasi: ayol pushti chigirtka topib olib barchani hayratlantirdiHar 500 mingta chigirtkadan bittasi: ayol pushti chigirtka topib olib barchani hayratlantirdiBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi