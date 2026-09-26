Xitoyda jazirama boshlansa, erkaklar nega futbolkasini qornigacha ko‘taradi?
Xitoyning ayrim shaharlarida yozgi jazirama kuchayishi bilan ko‘chalarda noodatiy manzaraga duch kelish mumkin. Erkaklar futbolkalarini ko‘krak qafasi darajasigacha ko‘tarib, qorin qismini ochiq qoldiradi. Chet elliklar orasida bu holat "Pekin bikinisi" deb ataladi.
Bu odat, asosan, issiq havoda tanani biroz salqinlashtirish maqsadida qilinadi. Ayniqsa yozning issiq kunlarida ko‘chalarda, bog‘larda va restoranlar atrofida bunday ko‘rinish uchrashi mumkin.
"Pekin bikinisi" nomi ochiq qolgan qorin qismi bikini ustki qismiga o‘xshatilgani sababli paydo bo‘lgan.
Garchi ayrimlar buni jaziramaga qarshi oddiy va qulay usul deb bilsa-da, jamoat joylaridagi bunday ko‘rinish atrofdagilar orasida turlicha munosabat uyg‘otadi. Xitoyning ayrim shaharlarida jamoat joylarida kiyinish va o‘zini tutish bo‘yicha mahalliy qoidalar mavjud. Shu sababli futbolkani qorin qismigacha ko‘tarib yurish ayrim holatlarda jamoat tartibiga zid deb baholanishi va jarimaga sabab bo‘lishi mumkin.
Shunday qilib, bir tomondan jaziramaga qarshi norasmiy usul sifatida qaraladigan "Pekin bikinisi", boshqa tomondan jamoat joylaridagi xulq-atvor me’yorlari bilan bog‘liq bahslarga sabab bo‘lmoqda.
Izohlar 0
…