Xitoyda jazirama boshlansa, erkaklar nega futbolkasini qornigacha ko‘taradi?

·7·Dunyo
Xitoyda jazirama boshlansa, erkaklar nega futbolkasini qornigacha ko‘taradi?

Xitoyning ayrim shaharlarida yozgi jazirama kuchayishi bilan ko‘chalarda noodatiy manzaraga duch kelish mumkin. Erkaklar futbolkalarini ko‘krak qafasi darajasigacha ko‘tarib, qorin qismini ochiq qoldiradi. Chet elliklar orasida bu holat "Pekin bikinisi" deb ataladi.

Bu odat, asosan, issiq havoda tanani biroz salqinlashtirish maqsadida qilinadi. Ayniqsa yozning issiq kunlarida ko‘chalarda, bog‘larda va restoranlar atrofida bunday ko‘rinish uchrashi mumkin.

"Pekin bikinisi" nomi ochiq qolgan qorin qismi bikini ustki qismiga o‘xshatilgani sababli paydo bo‘lgan.

Garchi ayrimlar buni jaziramaga qarshi oddiy va qulay usul deb bilsa-da, jamoat joylaridagi bunday ko‘rinish atrofdagilar orasida turlicha munosabat uyg‘otadi. Xitoyning ayrim shaharlarida jamoat joylarida kiyinish va o‘zini tutish bo‘yicha mahalliy qoidalar mavjud. Shu sababli futbolkani qorin qismigacha ko‘tarib yurish ayrim holatlarda jamoat tartibiga zid deb baholanishi va jarimaga sabab bo‘lishi mumkin.

Shunday qilib, bir tomondan jaziramaga qarshi norasmiy usul sifatida qaraladigan "Pekin bikinisi", boshqa tomondan jamoat joylaridagi xulq-atvor me’yorlari bilan bog‘liq bahslarga sabab bo‘lmoqda.

Pekin bikinisiXitoyjaziramajamoat joylaridagi qoidalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropadagi jazirama qurbonlari ortmoqda: 4 kunda 212 kishi halok bo‘ldiYevropadagi jazirama qurbonlari ortmoqda: 4 kunda 212 kishi halok bo‘ldi26 iyun 20:37Fransiyada jazirama sabab favqulodda reja ishga tushirildiFransiyada jazirama sabab favqulodda reja ishga tushirildi11 iyul 17:4930 ming yildan ortiq vaqt muzlikda saqlangan mamont bolasi to‘liq saqlangan holda topilgan30 ming yildan ortiq vaqt muzlikda saqlangan mamont bolasi to‘liq saqlangan holda topilganBugun 14:52Erkak Korrivrekan girdobiga maneken tashlab, uning kuchini sinadi (video)Erkak Korrivrekan girdobiga maneken tashlab, uning kuchini sinadi (video)Bugun 12:23Litvada juma namozi vaqtida masjid yaqinida cho‘chqa boshi namoyish qilindi (video)Litvada juma namozi vaqtida masjid yaqinida cho‘chqa boshi namoyish qilindi (video)Bugun 11:17Onalarning faryodi: Qozog‘istonda cho‘kib ketgan askarlarning jasadi uylariga olib kelindiOnalarning faryodi: Qozog‘istonda cho‘kib ketgan askarlarning jasadi uylariga olib kelindiBugun 10:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota