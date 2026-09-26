«Liverpul» Julian Uordni sport direktori lavozimiga qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Liverpul»
- Julian Uordni sport direktori lavozimiga qaytardi.
- Uord klub tizimida 2012 yildan buyon faoliyat yuritib keladi va avval ham ushbu lavozimni egallagan.
- Uning qaytishi Richard Xyuzning ketishidan so‘ng amalga oshdi va u endi klubning futbol strategiyasi, transfer siyosati hamda bosh murabbiy Andoni Iraola bilan hamkorlikda ishlashda muhim rol o‘ynaydi.
«Liverpul»da sport direktori lavozimiga tanish nom qaytdi. Angliya klubi Julian Uordning ushbu lavozimga tayinlanganini rasman ma’lum qildi. U yangi vazifasini darhol bajarishga kirishdi.
Uord uchun bu «Liverpul»dagi yangi sahifa emas. U klub tizimida yillar davomida turli muhim vazifalarda ishlagan, avval ham sport direktori lavozimini egallagan va endi yana klubning futbol strategiyasi hamda transfer yo‘nalishidagi ishlariga rahbarlik qiladi.
Julian Uord yana «Liverpul»da
Julian Uord «Liverpul» tizimiga 2012 yilda qo‘shilgan. Faoliyati davomida u Yevropa skautingi yo‘nalishida rahbarlik qilgan, ijaradagi futbolchilar bilan ishlash sohasida mas’ul bo‘lgan va sport direktori yordamchisi lavozimida ishlagan.
Uord 2022 yilda «Liverpul»ning sport direktoriga aylangan. Biroq 2023 yilda lavozimni tark etgan va uning o‘rniga Yorg Shmadtke tayinlangan. Klubning o‘sha paytdagi rasmiy ma’lumotida Uord «Liverpul» bilan o‘n yildan ortiq hamkorlik qilgani qayd etilgan.
Endi esa mutaxassis yana Anfilddagi futbol boshqaruvi markaziga qaytdi.
Uord qaysi tajriba bilan qaytmoqda?
Julian Uord «Liverpul»ga kelishidan oldin «Manchester Siti» va Portugaliya milliy jamoasi tizimida ham faoliyat yuritgan.
So‘nggi davrda esa u «Liverpul» egalari — Fenway Sports Group tarkibida texnik direktor sifatida ishlagan. Endi ushbu tajribasi klubning asosiy futbol departamentidagi yangi vazifasida qo‘llaniladi.
Shu jihatdan Uordning tayinlanishi tashqi mutaxassisni jalb qilishdan ko‘ra, klub tizimini yaxshi biladigan rahbarning yana asosiy lavozimga qaytishi bilan ahamiyatli.
Richard Xyuz ketganidan keyingi qaror
Uordning tayinlanishi «Liverpul»da sport direktori lavozimi bo‘shaganidan so‘ng amalga oshirildi.
Richard Xyuz 2026 yil 5 sentyabrda sport direktori lavozimidan ketishini ma’lum qilgan. Klub uning davridagi hissasini e’tirof etgan va yangi rahbarni tayinlash jarayoni boshlanganini bildirgan edi.
Oradan uch hafta o‘tib, «Liverpul» bu lavozim uchun tanlovini aniq qildi — klub yana Julian Uordga murojaat qildi.
Endi Uordning oldida yangi vazifalar bor
Julian Uord «Liverpul»ning futbol operatsiyalari, transfer siyosati va futbolchilar bilan bog‘liq strategik masalalarida muhim rol o‘ynaydi.
Ayni paytda klub bosh murabbiylik lavozimida ham yangi davrni boshdan kechirmoqda. 2026 yil yozida «Liverpul» Andoni Iraolani bosh murabbiy etib tayinlagan. Ispaniyalik mutaxassis Anfildda Arne Slotning o‘rnini egallagan.
Shuning uchun Uordning qaytishi klubning yangi sport boshqaruv tizimida Iraola bilan hamkorlikda ishlash jarayonida muhim o‘rin tutadi.
Mayk Gordon: «Uning tajribasi juda qimmatli»
Fenway Sports Group prezidenti Mayk Gordon Julian Uordning «Liverpul»ga qaytishini yuqori baholadi.
Klub rahbariyati Uordning avvalgi faoliyati, futbol bozoridagi aloqalari va «Liverpul» ichki tizimini chuqur bilishi futbol departamenti ishini yanada kuchaytirishini ta’kidlagan.
Uordning vazifasi endi faqat transferlar bilan cheklanmaydi. U klubning umumiy futbol strategiyasi, skauting, futbolchilar tarkibini shakllantirish va boshqa sport masalalarida ham muhim qarorlar qabul qilinadigan tizimning bir qismi bo‘ladi.
«Liverpul»da tanish nom, ammo yangi davr
Julian Uordning «Liverpul»ga qaytishi klub uchun tanish mutaxassisning yana mas’uliyatli lavozimni egallashi bo‘ldi.
Uning birinchi faoliyati davrida to‘plagan tajribasi, keyingi yillarda Fenway Sports Group tizimida ishlagani va klub ichki jarayonlarini bilishi endi yangi vazifasida qo‘l kelishi kutilmoqda.
Eng muhimi, Uord «Liverpul»ga qaytayotgan paytda klubda yangi bosh murabbiy — Andoni Iraola ham ish boshlagan. Demak, Anfildda futbol boshqaruvining yangi bosqichi shakllanmoqda va uning markazida yana Julian Uord turibdi.
Izohlar 0
…