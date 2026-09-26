«Liverpul» Julian Uordni sport direktori lavozimiga qaytardi

·34·Sport
«Liverpul» Julian Uordni sport direktori lavozimiga qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Liverpul»
  • Julian Uordni sport direktori lavozimiga qaytardi.
  • Uord klub tizimida 2012 yildan buyon faoliyat yuritib keladi va avval ham ushbu lavozimni egallagan.
  • Uning qaytishi Richard Xyuzning ketishidan so‘ng amalga oshdi va u endi klubning futbol strategiyasi, transfer siyosati hamda bosh murabbiy Andoni Iraola bilan hamkorlikda ishlashda muhim rol o‘ynaydi.

«Liverpul»da sport direktori lavozimiga tanish nom qaytdi. Angliya klubi Julian Uordning ushbu lavozimga tayinlanganini rasman ma’lum qildi. U yangi vazifasini darhol bajarishga kirishdi.

Uord uchun bu «Liverpul»dagi yangi sahifa emas. U klub tizimida yillar davomida turli muhim vazifalarda ishlagan, avval ham sport direktori lavozimini egallagan va endi yana klubning futbol strategiyasi hamda transfer yo‘nalishidagi ishlariga rahbarlik qiladi.

Julian Uord yana «Liverpul»da

Julian Uord «Liverpul» tizimiga 2012 yilda qo‘shilgan. Faoliyati davomida u Yevropa skautingi yo‘nalishida rahbarlik qilgan, ijaradagi futbolchilar bilan ishlash sohasida mas’ul bo‘lgan va sport direktori yordamchisi lavozimida ishlagan.

Uord 2022 yilda «Liverpul»ning sport direktoriga aylangan. Biroq 2023 yilda lavozimni tark etgan va uning o‘rniga Yorg Shmadtke tayinlangan. Klubning o‘sha paytdagi rasmiy ma’lumotida Uord «Liverpul» bilan o‘n yildan ortiq hamkorlik qilgani qayd etilgan.

Endi esa mutaxassis yana Anfilddagi futbol boshqaruvi markaziga qaytdi.

Uord qaysi tajriba bilan qaytmoqda?

Julian Uord «Liverpul»ga kelishidan oldin «Manchester Siti» va Portugaliya milliy jamoasi tizimida ham faoliyat yuritgan.

So‘nggi davrda esa u «Liverpul» egalari — Fenway Sports Group tarkibida texnik direktor sifatida ishlagan. Endi ushbu tajribasi klubning asosiy futbol departamentidagi yangi vazifasida qo‘llaniladi.

Shu jihatdan Uordning tayinlanishi tashqi mutaxassisni jalb qilishdan ko‘ra, klub tizimini yaxshi biladigan rahbarning yana asosiy lavozimga qaytishi bilan ahamiyatli.

Richard Xyuz ketganidan keyingi qaror

Uordning tayinlanishi «Liverpul»da sport direktori lavozimi bo‘shaganidan so‘ng amalga oshirildi.

Richard Xyuz 2026 yil 5 sentyabrda sport direktori lavozimidan ketishini ma’lum qilgan. Klub uning davridagi hissasini e’tirof etgan va yangi rahbarni tayinlash jarayoni boshlanganini bildirgan edi.

Oradan uch hafta o‘tib, «Liverpul» bu lavozim uchun tanlovini aniq qildi — klub yana Julian Uordga murojaat qildi.

Endi Uordning oldida yangi vazifalar bor

Julian Uord «Liverpul»ning futbol operatsiyalari, transfer siyosati va futbolchilar bilan bog‘liq strategik masalalarida muhim rol o‘ynaydi.

Ayni paytda klub bosh murabbiylik lavozimida ham yangi davrni boshdan kechirmoqda. 2026 yil yozida «Liverpul» Andoni Iraolani bosh murabbiy etib tayinlagan. Ispaniyalik mutaxassis Anfildda Arne Slotning o‘rnini egallagan.

Shuning uchun Uordning qaytishi klubning yangi sport boshqaruv tizimida Iraola bilan hamkorlikda ishlash jarayonida muhim o‘rin tutadi.

Mayk Gordon: «Uning tajribasi juda qimmatli»

Fenway Sports Group prezidenti Mayk Gordon Julian Uordning «Liverpul»ga qaytishini yuqori baholadi.

Klub rahbariyati Uordning avvalgi faoliyati, futbol bozoridagi aloqalari va «Liverpul» ichki tizimini chuqur bilishi futbol departamenti ishini yanada kuchaytirishini ta’kidlagan.

Uordning vazifasi endi faqat transferlar bilan cheklanmaydi. U klubning umumiy futbol strategiyasi, skauting, futbolchilar tarkibini shakllantirish va boshqa sport masalalarida ham muhim qarorlar qabul qilinadigan tizimning bir qismi bo‘ladi.

«Liverpul»da tanish nom, ammo yangi davr

Julian Uordning «Liverpul»ga qaytishi klub uchun tanish mutaxassisning yana mas’uliyatli lavozimni egallashi bo‘ldi.

Uning birinchi faoliyati davrida to‘plagan tajribasi, keyingi yillarda Fenway Sports Group tizimida ishlagani va klub ichki jarayonlarini bilishi endi yangi vazifasida qo‘l kelishi kutilmoqda.

Eng muhimi, Uord «Liverpul»ga qaytayotgan paytda klubda yangi bosh murabbiy — Andoni Iraola ham ish boshlagan. Demak, Anfildda futbol boshqaruvining yangi bosqichi shakllanmoqda va uning markazida yana Julian Uord turibdi.

LiverpulJulian UordFenvay Sports GrupAndoni Iraola
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiJeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildi17 avgust 17:16Andoni Iraola qoʻl ostidagi Liverpul: 2026/27 yilgi mavsum uchun taxminiy tarkibAndoni Iraola qoʻl ostidagi Liverpul: 2026/27 yilgi mavsum uchun taxminiy tarkib11 avgust 14:13Virjil van Deyk Ronald Arauxoning Liverpulga oʻtishini qoʻllab-quvvatladiVirjil van Deyk Ronald Arauxoning Liverpulga oʻtishini qoʻllab-quvvatladi10 avgust 17:57Andoni Iraola qoʻl ostidagi Liverpul: hujumkor oʻyin va himoyadagi muammolarAndoni Iraola qoʻl ostidagi Liverpul: hujumkor oʻyin va himoyadagi muammolar10 avgust 13:34Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnun10 avgust 00:33Liverpul Monakoga qarshi oʻyinda ustun kelib turib magʻlub boʻldiLiverpul Monakoga qarshi oʻyinda ustun kelib turib magʻlub boʻldi9 avgust 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?