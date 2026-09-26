Mashhur turk aktyorlari Toshkentda: Serkan Chayog‘lu va O‘zge Gyurel muxlislar bilan uchrashdi

·48·Madaniyat
Mashhur turk aktyorlari Toshkentda: Serkan Chayog‘lu va O‘zge Gyurel muxlislar bilan uchrashdi

Turk seriallari orqali o‘zbek tomoshabinlariga yaxshi tanish bo‘lgan aktyorlar Serkan Chayog‘lu va O‘zge Gyurel Toshkentga tashrif buyurdi. Ular "Turk kino kunlari"ning ochilish marosimida ishtirok etib, muxlislar bilan uchrashdi.

Tadbir davomida jurnalistlar aktyorlarga O‘zbekistonga ilk tashriflari haqida savol berdi.

"Ha, birinchi marta. Kecha Toshkentda bo‘ldik, bugun esa Samarqanddamiz. Bizga juda ham yoqdi. Bu safarimiz qisqa bo‘ldi, lekin keyingi safar uzoqroq bo‘ladi", — deya javob berdi aktyorlar.

Ularning so‘zlaridan O‘zbekiston bo‘ylab qisqa safar davomida yaxshi taassurot olgani anglashiladi. Serkan Chayog‘lu va O‘zge Gyurelning "Turk kino kunlari" ochilish marosimida qatnashishi o‘zbek kino ixlosmandlari uchun kutilgan uchrashuvlardan biriga aylandi.

Aktyorlar tadbir davomida muxlislar bilan muloqot qilib, jurnalistlarning turli savollariga ham javob berdi.

Aktyorlarning O‘zbekistonga ilk tashrifi hozircha qisqa bo‘lgan. Biroq ular keyingi safar mamlakatimizda ko‘proq vaqt qolish istagini bildirdi.

Serkan Chayog‘luO‘zge GyurelTurk kino kunlariToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hilal Altinbilek va Serkan Chayog‘lu bir filmda bosh rolni ijro etdiHilal Altinbilek va Serkan Chayog‘lu bir filmda bosh rolni ijro etdi19 avgust 18:33Turk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadiTurk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadi21 sentabr 18:07Bir epizod uchun millionlar: Bollivud yulduzlari qancha gonorar oladi?Bir epizod uchun millionlar: Bollivud yulduzlari qancha gonorar oladi?Bugun 14:11Amira Rashidovaning qizi Samira turmushga chiqdi (video)Amira Rashidovaning qizi Samira turmushga chiqdi (video)Bugun 10:56Rayhon va Izzat Shukurovdan yangi duet tarona: "Dil yig‘lar" muxlislar e’tiborida (video)Rayhon va Izzat Shukurovdan yangi duet tarona: "Dil yig‘lar" muxlislar e’tiborida (video)Kecha 20:42"Qalpoq" hajviy ko‘rsatuvidagi Alfiya kampirga shoir choldan sovchi kelgani rostmi?"Qalpoq" hajviy ko‘rsatuvidagi Alfiya kampirga shoir choldan sovchi kelgani rostmi?Kecha 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh