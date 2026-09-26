Mashhur turk aktyorlari Toshkentda: Serkan Chayog‘lu va O‘zge Gyurel muxlislar bilan uchrashdi
Turk seriallari orqali o‘zbek tomoshabinlariga yaxshi tanish bo‘lgan aktyorlar Serkan Chayog‘lu va O‘zge Gyurel Toshkentga tashrif buyurdi. Ular "Turk kino kunlari"ning ochilish marosimida ishtirok etib, muxlislar bilan uchrashdi.
Tadbir davomida jurnalistlar aktyorlarga O‘zbekistonga ilk tashriflari haqida savol berdi.
"Ha, birinchi marta. Kecha Toshkentda bo‘ldik, bugun esa Samarqanddamiz. Bizga juda ham yoqdi. Bu safarimiz qisqa bo‘ldi, lekin keyingi safar uzoqroq bo‘ladi", — deya javob berdi aktyorlar.
Ularning so‘zlaridan O‘zbekiston bo‘ylab qisqa safar davomida yaxshi taassurot olgani anglashiladi. Serkan Chayog‘lu va O‘zge Gyurelning "Turk kino kunlari" ochilish marosimida qatnashishi o‘zbek kino ixlosmandlari uchun kutilgan uchrashuvlardan biriga aylandi.
Aktyorlar tadbir davomida muxlislar bilan muloqot qilib, jurnalistlarning turli savollariga ham javob berdi.
Aktyorlarning O‘zbekistonga ilk tashrifi hozircha qisqa bo‘lgan. Biroq ular keyingi safar mamlakatimizda ko‘proq vaqt qolish istagini bildirdi.
Izohlar 0
…