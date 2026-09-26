Yevropada yangi transfer intrigasi: «Real» «Siti» futbolchilariga qiziqmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real Madrid»
- «Manchester Siti» futbolchilariga, xususan, Erling Holand, Yoshko Gvardiol va Rayan Sherkiga qiziqish bildirmoqda.
- Bu qiziqish «Manchester Siti»ning moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblanayotgan bir paytga to‘g‘ri kelmoqda, garchi klub ayblovlarni rad etayotgan bo‘lsa-da.
- Agar «Manchester Siti»ga nisbatan jiddiy sanksiyalar qo‘llanilsa, bu transfer bozorida katta o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin.
Yevropa futbolida yana bir yirik transfer intrigasi paydo bo‘ldi. Ispaniyaning «Real Madrid» klubi «Manchester Siti» futbolchilariga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirgani haqida xabarlar tarqaldi.
Ispaniyaning Sport.es nashri ma’lumotiga ko‘ra, bu qiziqish Angliya klubi atrofida moliyaviy qoidalarga doir muhokamalar kuchaygan bir paytga to‘g‘ri kelmoqda. Agar kelajakda «Manchester Siti»ga nisbatan jiddiy qarorlar qabul qilinsa, transfer bozorida katta o‘zgarishlar yuz berishi mumkinligi haqida taxminlar mavjud.
«Manchester Siti» ishi nima haqida?
Angliya Premer-ligasi 2023 yilda «Manchester Siti»ni moliyaviy qoidalarning ko‘plab bandlarini buzganlikda ayblagan edi. Klub esa ushbu ayblovlarni rad etib kelmoqda va masala bo‘yicha jarayon davom etmoqda.
Hozircha ish yuzasidan yakuniy qaror e’lon qilinmagan. Shu sababli ehtimoliy sanksiyalar yoki ularning oqibatlari haqidagi ma’lumotlar rasmiy tasdiqlangan fakt emas, balki turli manbalardagi taxminlar sifatida baholanmoqda.
Aynan shu fon esa Yevropa grandlarining ehtimoliy transfer rejalari haqidagi muhokamalarni yanada kuchaytirmoqda.
«Real»ning asosiy maqsadi — Erling Holand
Ispaniya matbuoti ma’lumotlariga ko‘ra, «Real Madrid»ning asosiy e’tibori norvegiyalik superhujumchi Erling Holandga qaratilgan.
Holand bir necha yildan buyon Yevropa futbolidagi eng samarali hujumchilardan biri hisoblanadi. Uning jismoniy imkoniyatlari, gol urish mahorati va katta o‘yinlardagi ta’siri har qanday klub uchun katta qiziqish uyg‘otadi.
Biroq bu transferni amalga oshirish oson emas.
Chunki Holandning «Manchester Siti» bilan uzoq muddatli shartnomasi mavjud va xabarlarga ko‘ra, unda aniq tovon puli bandi yo‘q. Demak, ehtimoliy muzokaralar juda murakkab kechishi mumkin.
Erling Holand — «Real» uchun eng katta transfer orzularidan biri bo‘lib qolmoqda.
Gvardiol va Sherki ham kuzatuvda
«Real» faqat hujum chizig‘ini emas, balki himoya va yarimhimoyani ham diqqat bilan kuzatmoqda.
Ispaniya matbuoti ma’lumotiga ko‘ra, madridliklar markaziy himoyachi Yoshko Gvardiolga ham qiziqish bildirgan. Xorvatiyalik futbolchi zamonaviy himoyachilar orasida eng istiqbolli o‘yinchilardan biri sifatida baholanadi.
Shuningdek, Rayan Sherki nomi ham ehtimoliy transferlar qatorida tilga olinmoqda. «Real» uning faoliyatini «Manchester Siti»ga o‘tishidan avval ham kuzatib kelgani aytilmoqda.
Biroq madridliklarning yarimhimoyadagi raqobati juda yuqori ekani ehtimoliy qarorlarga ta’sir qilishi mumkin.
Yangi avlod uchun kurash
Yevropa grandlari o‘rtasidagi raqobat endi nafaqat mavjud yulduzlar, balki kelajak futbolchilari uchun ham kechmoqda.
Enso Fernandes, Elliot Anderson va Ayub Buaddi kabi yosh yarimhimoyachilarning nomlari ham turli transfer muhokamalarida tilga olinmoqda.
Bu esa «Real» kelajak tarkibini shakllantirish bo‘yicha uzoq muddatli strategiya ustida ishlayotganini ko‘rsatadi.
Transfer bozorida katta yoz bo‘lishi mumkinmi?
Hozircha «Manchester Siti»ga nisbatan har qanday ehtimoliy qarorlar rasman e’lon qilinmagan.
Biroq klub atrofidagi muhokamalar Yevropa transfer bozoridagi qiziqishni oshirib yubordi. «Real»ning Holand, Gvardiol va boshqa futbolchilarga bo‘lgan ehtimoliy qiziqishi esa kelgusi transfer oylarining eng ko‘p muhokama qilinadigan mavzularidan biri bo‘lib turibdi.
Agar vaziyat o‘zgarsa, Yevropa futbolidagi kuchlar muvozanatiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan yirik transferlar yuz berishi ehtimoldan xoli emas.
Izohlar 0
…