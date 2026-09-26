Yevropada yangi transfer intrigasi: «Real» «Siti» futbolchilariga qiziqmoqda

·41·Sport
Yevropada yangi transfer intrigasi: «Real» «Siti» futbolchilariga qiziqmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Real Madrid»
  • «Manchester Siti» futbolchilariga, xususan, Erling Holand, Yoshko Gvardiol va Rayan Sherkiga qiziqish bildirmoqda.
  • Bu qiziqish «Manchester Siti»ning moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblanayotgan bir paytga to‘g‘ri kelmoqda, garchi klub ayblovlarni rad etayotgan bo‘lsa-da.
  • Agar «Manchester Siti»ga nisbatan jiddiy sanksiyalar qo‘llanilsa, bu transfer bozorida katta o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin.

Yevropa futbolida yana bir yirik transfer intrigasi paydo bo‘ldi. Ispaniyaning «Real Madrid» klubi «Manchester Siti» futbolchilariga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirgani haqida xabarlar tarqaldi.

Ispaniyaning Sport.es nashri ma’lumotiga ko‘ra, bu qiziqish Angliya klubi atrofida moliyaviy qoidalarga doir muhokamalar kuchaygan bir paytga to‘g‘ri kelmoqda. Agar kelajakda «Manchester Siti»ga nisbatan jiddiy qarorlar qabul qilinsa, transfer bozorida katta o‘zgarishlar yuz berishi mumkinligi haqida taxminlar mavjud.

«Manchester Siti» ishi nima haqida?

Angliya Premer-ligasi 2023 yilda «Manchester Siti»ni moliyaviy qoidalarning ko‘plab bandlarini buzganlikda ayblagan edi. Klub esa ushbu ayblovlarni rad etib kelmoqda va masala bo‘yicha jarayon davom etmoqda.

Hozircha ish yuzasidan yakuniy qaror e’lon qilinmagan. Shu sababli ehtimoliy sanksiyalar yoki ularning oqibatlari haqidagi ma’lumotlar rasmiy tasdiqlangan fakt emas, balki turli manbalardagi taxminlar sifatida baholanmoqda.

Aynan shu fon esa Yevropa grandlarining ehtimoliy transfer rejalari haqidagi muhokamalarni yanada kuchaytirmoqda.

«Real»ning asosiy maqsadi — Erling Holand

Ispaniya matbuoti ma’lumotlariga ko‘ra, «Real Madrid»ning asosiy e’tibori norvegiyalik superhujumchi Erling Holandga qaratilgan.

Holand bir necha yildan buyon Yevropa futbolidagi eng samarali hujumchilardan biri hisoblanadi. Uning jismoniy imkoniyatlari, gol urish mahorati va katta o‘yinlardagi ta’siri har qanday klub uchun katta qiziqish uyg‘otadi.

Biroq bu transferni amalga oshirish oson emas.

Chunki Holandning «Manchester Siti» bilan uzoq muddatli shartnomasi mavjud va xabarlarga ko‘ra, unda aniq tovon puli bandi yo‘q. Demak, ehtimoliy muzokaralar juda murakkab kechishi mumkin.

Erling Holand — «Real» uchun eng katta transfer orzularidan biri bo‘lib qolmoqda.

Gvardiol va Sherki ham kuzatuvda

«Real» faqat hujum chizig‘ini emas, balki himoya va yarimhimoyani ham diqqat bilan kuzatmoqda.

Ispaniya matbuoti ma’lumotiga ko‘ra, madridliklar markaziy himoyachi Yoshko Gvardiolga ham qiziqish bildirgan. Xorvatiyalik futbolchi zamonaviy himoyachilar orasida eng istiqbolli o‘yinchilardan biri sifatida baholanadi.

Shuningdek, Rayan Sherki nomi ham ehtimoliy transferlar qatorida tilga olinmoqda. «Real» uning faoliyatini «Manchester Siti»ga o‘tishidan avval ham kuzatib kelgani aytilmoqda.

Biroq madridliklarning yarimhimoyadagi raqobati juda yuqori ekani ehtimoliy qarorlarga ta’sir qilishi mumkin.

Yangi avlod uchun kurash

Yevropa grandlari o‘rtasidagi raqobat endi nafaqat mavjud yulduzlar, balki kelajak futbolchilari uchun ham kechmoqda.

Enso Fernandes, Elliot Anderson va Ayub Buaddi kabi yosh yarimhimoyachilarning nomlari ham turli transfer muhokamalarida tilga olinmoqda.

Bu esa «Real» kelajak tarkibini shakllantirish bo‘yicha uzoq muddatli strategiya ustida ishlayotganini ko‘rsatadi.

Transfer bozorida katta yoz bo‘lishi mumkinmi?

Hozircha «Manchester Siti»ga nisbatan har qanday ehtimoliy qarorlar rasman e’lon qilinmagan.

Biroq klub atrofidagi muhokamalar Yevropa transfer bozoridagi qiziqishni oshirib yubordi. «Real»ning Holand, Gvardiol va boshqa futbolchilarga bo‘lgan ehtimoliy qiziqishi esa kelgusi transfer oylarining eng ko‘p muhokama qilinadigan mavzularidan biri bo‘lib turibdi.

Agar vaziyat o‘zgarsa, Yevropa futbolidagi kuchlar muvozanatiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan yirik transferlar yuz berishi ehtimoldan xoli emas.

Real MadridManchester SitiErling HolandTransferlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Manchester Siti atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqdaReal Madrid Manchester Siti atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqdaKecha 23:17Roy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildiRoy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildi15 sentabr 18:54Manchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindiManchester derbisida janjal: Holandning goli noto‘g‘ri hisoblangani rasman tan olindi14 sentabr 09:15«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!13 sentabr 22:41Mareska Erling Holandning fidoyiligiga tan berdi — Derbi oldidan shov-shuvli e’tirof!Mareska Erling Holandning fidoyiligiga tan berdi — Derbi oldidan shov-shuvli e’tirof!13 sentabr 17:49«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi9 sentabr 21:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?