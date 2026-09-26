Usmon Dembele Belgiya qarshisida Fransiyani sardor sifatida boshlab boradi

·36·Sport
Usmon Dembele Belgiya qarshisida Fransiyani sardor sifatida boshlab boradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kylian Mbappe jarohati tufayli Belgiya qarshi o'yinni o'tkazib yuboradi va uning o'rniga Usmon Dembele sardorlik bog'ichini taqadi.
  • Dembele, 68 ta o'yin o'tkazgan tajribali futbolchi sifatida, jamoani 4-3-3 sxemasida maydonga boshqaradi.
  • Bu o'yin Fransiya uchun turnir jadvalidagi yetakchilikni saqlab qolish hamda jamoaning moslashuvchanligini ko'rsatish uchun muhim ahamiyatga ega.

Millatlar ligasining navbatdagi turidan oʻrin olgan Belgiya hamda Fransiya terma jamoalari oʻrtasidagi markaziy bahs oldidan mezbonlar safida muhim oʻzgarish roʻy berdi. Goal.com xabar berishiga koʻra, jamoaning asosiy hujumchisi va sardori Kylian Mbappe jarohati sababli tarkichni tark etdi va uning oʻrniga Usmon Dembele maydonga tushadi. Ushbu yoʻqotish bosh murabbiy Zinedine Zidane boshchiligidagi jamoa uchun jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Kylian Mbappe Turkiya qarshisidagi uchrashuvda gʻalaba keltirgan golni urish vaqtida chap tizzasining pay qismidan jarohat olgan. Fransiya futbol federatsiyasi rasman maʼlum qilishicha, hujumchi Belgiyaga qarshi safarga bormaydi va reabilitatsiya jarayonini boshlash uchun darhol Madrid shahriga qaytib ketgan. Bu holat futbolchining faoliyatidagi yoqimsiz burilishlardan biri boʻldi, boʻlmasa u terma jamoa safidagi 107 ta oʻyinlik marraga yetib, Patrick Vieira bilan tenglashgandi.

Sardorlik bogʻichi Usmon Dembelelarda

L'Equipe nashrining yozishicha, Kylian Mbappe maydonni tark etgach, sardorlik bogʻichi jamoaning eng tajribali aʼzolaridan biri boʻlgan Usmon Dembelelarga oʻtadi. PSJ hujumchisi Fransiya terma jamoasi safida hozirgacha 68 ta oʻyin oʻtkazgan boʻlib, bu Zinedine Zidane tomonidan belgilangan iyerarxiyada uni eng yuqori pogʻonaga olib chiqadi. 29 yoshli futbolchi oʻtgan juma kuni Turkiyaga qarshi kechgan bahsda ham bu vazifani qisqa muddat bajarib koʻrgandi.

Usmon Dembele TF1 telekanaliga bergan intervyusida jamoa qiyin oʻyinga toʻlaqonli tayyorgarlik koʻrganini taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiy shtabi futbolchilardan yaxshi oʻyin namoyish etish, maydonda koʻproq muloqot qilish va 4-3-3 taktik sxemasiga qatʼiy amal qilishni talab qilmoqda. Futbolchi Turkiya bilan oʻyinda gʻalaba qozonilganidan mamnunligini, biroq imkoniyatlardan foydalanib yana bir yoki ikkita gol urishlari ham mumkin boʻlganini qoʻshimcha qildi.

Belgiyaga qarshi kechadigan muhim toʻqnashuv

Brussel shahridagi King Baudouin stadionida boʻlib oʻtadigan oʻyin Zinedine Zidane shogirdlari uchun jiddiy imtihon boʻladi. Hozirda Belgiya terma jamoasi Italiya ustidan qozonilgan 2:0 hisobidagi gʻalabadan soʻng A1 ligasida peshqadamlik qilmoqda. Fransiyaga esa turnir jadvalidagi yetakchilikni saqlab qolish uchun ijobiy natija juda zarur. Bu bahs shuningdek, jamoaning faqatgina bitta futbolchiga bogʻlanib qolmaganini va taktik jihatdan qanchalik moslashuvchan ekanini ham koʻrsatib beradi.

Usmon DembeleKylian MbappeZinedine ZidaneFransiyaMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordiKylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordi23 sentabr 09:39Kilian Mbappe jarohat oldi: Real Madrid va Fransiya terma jamoasi xavotirdaKilian Mbappe jarohat oldi: Real Madrid va Fransiya terma jamoasi xavotirdaBugun 01:39Kylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladiKylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladi21 sentabr 21:16Zineddin Zidan Fransiya termasidagi debyutini gʻalaba bilan boshladiZineddin Zidan Fransiya termasidagi debyutini gʻalaba bilan boshladiBugun 12:35Kylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiKylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdi22 sentabr 00:52Rayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdiRayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdi21 sentabr 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?