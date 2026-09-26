Usmon Dembele Belgiya qarshisida Fransiyani sardor sifatida boshlab boradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kylian Mbappe jarohati tufayli Belgiya qarshi o'yinni o'tkazib yuboradi va uning o'rniga Usmon Dembele sardorlik bog'ichini taqadi.
- Dembele, 68 ta o'yin o'tkazgan tajribali futbolchi sifatida, jamoani 4-3-3 sxemasida maydonga boshqaradi.
- Bu o'yin Fransiya uchun turnir jadvalidagi yetakchilikni saqlab qolish hamda jamoaning moslashuvchanligini ko'rsatish uchun muhim ahamiyatga ega.
Millatlar ligasining navbatdagi turidan oʻrin olgan Belgiya hamda Fransiya terma jamoalari oʻrtasidagi markaziy bahs oldidan mezbonlar safida muhim oʻzgarish roʻy berdi. Goal.com xabar berishiga koʻra, jamoaning asosiy hujumchisi va sardori Kylian Mbappe jarohati sababli tarkichni tark etdi va uning oʻrniga Usmon Dembele maydonga tushadi. Ushbu yoʻqotish bosh murabbiy Zinedine Zidane boshchiligidagi jamoa uchun jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Kylian Mbappe Turkiya qarshisidagi uchrashuvda gʻalaba keltirgan golni urish vaqtida chap tizzasining pay qismidan jarohat olgan. Fransiya futbol federatsiyasi rasman maʼlum qilishicha, hujumchi Belgiyaga qarshi safarga bormaydi va reabilitatsiya jarayonini boshlash uchun darhol Madrid shahriga qaytib ketgan. Bu holat futbolchining faoliyatidagi yoqimsiz burilishlardan biri boʻldi, boʻlmasa u terma jamoa safidagi 107 ta oʻyinlik marraga yetib, Patrick Vieira bilan tenglashgandi.
Sardorlik bogʻichi Usmon DembelelardaL'Equipe nashrining yozishicha, Kylian Mbappe maydonni tark etgach, sardorlik bogʻichi jamoaning eng tajribali aʼzolaridan biri boʻlgan Usmon Dembelelarga oʻtadi. PSJ hujumchisi Fransiya terma jamoasi safida hozirgacha 68 ta oʻyin oʻtkazgan boʻlib, bu Zinedine Zidane tomonidan belgilangan iyerarxiyada uni eng yuqori pogʻonaga olib chiqadi. 29 yoshli futbolchi oʻtgan juma kuni Turkiyaga qarshi kechgan bahsda ham bu vazifani qisqa muddat bajarib koʻrgandi.
Usmon Dembele TF1 telekanaliga bergan intervyusida jamoa qiyin oʻyinga toʻlaqonli tayyorgarlik koʻrganini taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiy shtabi futbolchilardan yaxshi oʻyin namoyish etish, maydonda koʻproq muloqot qilish va 4-3-3 taktik sxemasiga qatʼiy amal qilishni talab qilmoqda. Futbolchi Turkiya bilan oʻyinda gʻalaba qozonilganidan mamnunligini, biroq imkoniyatlardan foydalanib yana bir yoki ikkita gol urishlari ham mumkin boʻlganini qoʻshimcha qildi.
Izohlar 0
…