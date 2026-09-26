Rossiyada og‘ir ahvolda qolgan Baxtiyor Mo‘minov haqida aniqlik kiritildi

·69·Jamiyat
Rossiyada og‘ir ahvolda qolgan Baxtiyor Mo‘minov haqida aniqlik kiritildi

Ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyada og‘ir ahvolda qolgan va o‘zini Namangan viloyatidan ekanini aytgan Baxtiyor Mo‘minov aks etgan video tarqaldi. Holat yuzasidan O‘zbekiston Migratsiya agentligi rasmiy munosabat bildirdi.

Ma’lum bo‘lishicha, voqeaga oydinlik kiritish maqsadida Migratsiya agentligining Rossiyadagi vakolatxonasi hamda O‘zbekistonning Rostov-Don shahridagi Bosh konsulxonasi vakillari voqea joyiga borgan.

O‘rganishlar davomida Baxtiyor Mo‘minov 1990 yillarda oilasi bilan Rossiyaga ko‘chib ketgani ma’lum bo‘lgan. Keyinchalik u Rossiya fuqaroligini olgan.

Shuningdek, videoda aks etgan shaxsning Rossiya fuqarosi ekani ushbu davlatning huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan ham tasdiqlangan. Uning yaqin qarindoshlari ham Rossiya fuqarolari ekani aniqlangan.

Migratsiya agentligi xorijda turli og‘ir vaziyatlarga tushib qolgan O‘zbekiston fuqarolariga o‘z vakolatlari doirasida amaliy yordam ko‘rsatishini ma’lum qildi.

Bunday holatlarga duch kelgan fuqarolar O‘zbekistonning xorijdagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalariga ham murojaat qilishi mumkin.

Baxtiyor Mo‘minovO‘zbekiston Migratsiya agentligiRostov-Don konsulxonasiNamangan viloyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyadan 10 kunda 96,5 ming o‘zbekistonlik qaytdi: migratsiya oqimida nima o‘zgarmoqda?Rossiyadan 10 kunda 96,5 ming o‘zbekistonlik qaytdi: migratsiya oqimida nima o‘zgarmoqda?13 sentabr 18:403 nafar murg‘ak bolasi bilan ko‘chada qolgan ayol: Sergelidagi tezkor qutqaruv3 nafar murg‘ak bolasi bilan ko‘chada qolgan ayol: Sergelidagi tezkor qutqaruv7 sentabr 06:56Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)3 iyun 13:33Rossiyada og‘ir ahvolda qolgan yetti bola vataniga qaytarildiRossiyada og‘ir ahvolda qolgan yetti bola vataniga qaytarildi24 aprel 20:48Toshkentda Gentra velosipedchini urib, yengil jarohat yetkazdiToshkentda Gentra velosipedchini urib, yengil jarohat yetkazdiBugun 15:09Qo‘qonda kuyovning bir bo‘lak torti 4000 dollarga sotildi: auksiondagi narx hammani hayron qoldirdiQo‘qonda kuyovning bir bo‘lak torti 4000 dollarga sotildi: auksiondagi narx hammani hayron qoldirdiBugun 15:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)