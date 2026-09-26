Rossiyada og‘ir ahvolda qolgan Baxtiyor Mo‘minov haqida aniqlik kiritildi
Ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyada og‘ir ahvolda qolgan va o‘zini Namangan viloyatidan ekanini aytgan Baxtiyor Mo‘minov aks etgan video tarqaldi. Holat yuzasidan O‘zbekiston Migratsiya agentligi rasmiy munosabat bildirdi.
Ma’lum bo‘lishicha, voqeaga oydinlik kiritish maqsadida Migratsiya agentligining Rossiyadagi vakolatxonasi hamda O‘zbekistonning Rostov-Don shahridagi Bosh konsulxonasi vakillari voqea joyiga borgan.
O‘rganishlar davomida Baxtiyor Mo‘minov 1990 yillarda oilasi bilan Rossiyaga ko‘chib ketgani ma’lum bo‘lgan. Keyinchalik u Rossiya fuqaroligini olgan.
Shuningdek, videoda aks etgan shaxsning Rossiya fuqarosi ekani ushbu davlatning huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan ham tasdiqlangan. Uning yaqin qarindoshlari ham Rossiya fuqarolari ekani aniqlangan.
Migratsiya agentligi xorijda turli og‘ir vaziyatlarga tushib qolgan O‘zbekiston fuqarolariga o‘z vakolatlari doirasida amaliy yordam ko‘rsatishini ma’lum qildi.
Bunday holatlarga duch kelgan fuqarolar O‘zbekistonning xorijdagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalariga ham murojaat qilishi mumkin.
Izohlar 0
…