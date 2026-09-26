Sitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarini ishonchli g‘alaba bilan boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarida 60 kilogramm vazn toifasida ringga chiqqan Sitora Turdibekova ilk jangini ishonchli g‘alaba bilan yakunlab, chorak finalga yo‘l oldi.
- O‘zbekistonlik bokschi 1/8 final bosqichida vetnamlik Xa Txi Linga qarshi jang qilib, hakamlarning yakdil qarori bilan 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Bu natija unga musobaqaning chorak final bosqichiga yo‘l ochdi va keyingi janglar oldidan muhim ishonch berdi.
Yaponiyaning Nagoya-Aichi shahrida davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi a’zolari o‘z chiqishlarini davom ettirmoqda. Boks bo‘yicha musobaqada 60 kilogramm vazn toifasida ringga chiqqan Sitora Turdibekova ilk jangini ishonchli g‘alaba bilan yakunlab, chorak finalga yo‘l oldi.
O‘zbekistonlik bokschi 1/8 final bosqichida vetnamlik Xa Txi Linga qarshi jang qildi. Bellashuv davomida tashabbusni qo‘ldan chiqarmagan Turdibekova hakamlarning yakdil qarori bilan 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Turdibekova birinchi jangdayoq raqibini ortda qoldirdi
60 kilogramm vazn toifasidagi bahsda Sitora Turdibekova jangning dastlabki daqiqalaridanoq faol harakat qildi.
O‘zbekiston vakili raqibiga o‘z uslubini o‘tkazib, ochkolar bo‘yicha ustunlikni qo‘lga kiritdi. Jang yakunida esa hakamlar bir ovozdan Turdibekovani g‘olib deb topdi.
5:0 — Sitora Turdibekovaning Osiyo o‘yinlaridagi birinchi g‘alabasi.
Bu natija unga musobaqaning chorak final bosqichiga yo‘l ochdi.
Endi chorak final
Xa Txi Linni mag‘lub etgan Sitora Turdibekova endi 60 kilogramm vazn toifasidagi chorak final bahsida ringga ko‘tariladi.
Osiyo o‘yinlarida medallar uchun kurashning eng qizg‘in pallalari aynan keyingi bosqichlardan boshlanadi. Shu sababli Turdibekova uchun navbatdagi jang musobaqadagi muhim sinovlardan biri bo‘ladi.
O‘zbekistonlik bokschi birinchi jangdagi ishonchli harakatini keyingi bahsda ham davom ettirsa, medallar uchun kurash imkoniyatini yanada mustahkamlaydi.
O‘zbekiston boksi uchun navbatdagi muhim start
O‘zbekiston boks maktabi Osiyo o‘yinlarida hamisha katta e’tibor markazida bo‘lib kelgan. Nagoya-Aichidagi musobaqada ham milliy terma jamoa vakillari oldida yuqori natijalar qayd etish vazifasi turibdi.
Sitora Turdibekova esa musobaqani muvaffaqiyatli boshladi. Uning 1/8 finaldagi 5:0 hisobidagi g‘alabasi chorak finalga yo‘llanma bilan birga keyingi janglar oldidan muhim ishonch ham berishi mumkin.
Endi barcha e’tibor 60 kilogramm vazn toifasidagi chorak final bahsiga qaratiladi. Turdibekovaning Osiyo o‘yinlaridagi medal uchun kurashi davom etadi.
Izohlar 0
…