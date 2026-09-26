Sitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarini ishonchli g‘alaba bilan boshladi

·28·Sport
Sitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarini ishonchli g‘alaba bilan boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarida 60 kilogramm vazn toifasida ringga chiqqan Sitora Turdibekova ilk jangini ishonchli g‘alaba bilan yakunlab, chorak finalga yo‘l oldi.
  • O‘zbekistonlik bokschi 1/8 final bosqichida vetnamlik Xa Txi Linga qarshi jang qilib, hakamlarning yakdil qarori bilan 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Bu natija unga musobaqaning chorak final bosqichiga yo‘l ochdi va keyingi janglar oldidan muhim ishonch berdi.

Yaponiyaning Nagoya-Aichi shahrida davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi a’zolari o‘z chiqishlarini davom ettirmoqda. Boks bo‘yicha musobaqada 60 kilogramm vazn toifasida ringga chiqqan Sitora Turdibekova ilk jangini ishonchli g‘alaba bilan yakunlab, chorak finalga yo‘l oldi.

O‘zbekistonlik bokschi 1/8 final bosqichida vetnamlik Xa Txi Linga qarshi jang qildi. Bellashuv davomida tashabbusni qo‘ldan chiqarmagan Turdibekova hakamlarning yakdil qarori bilan 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Turdibekova birinchi jangdayoq raqibini ortda qoldirdi

60 kilogramm vazn toifasidagi bahsda Sitora Turdibekova jangning dastlabki daqiqalaridanoq faol harakat qildi.

O‘zbekiston vakili raqibiga o‘z uslubini o‘tkazib, ochkolar bo‘yicha ustunlikni qo‘lga kiritdi. Jang yakunida esa hakamlar bir ovozdan Turdibekovani g‘olib deb topdi.

5:0 — Sitora Turdibekovaning Osiyo o‘yinlaridagi birinchi g‘alabasi.

Bu natija unga musobaqaning chorak final bosqichiga yo‘l ochdi.

Endi chorak final

Xa Txi Linni mag‘lub etgan Sitora Turdibekova endi 60 kilogramm vazn toifasidagi chorak final bahsida ringga ko‘tariladi.

Osiyo o‘yinlarida medallar uchun kurashning eng qizg‘in pallalari aynan keyingi bosqichlardan boshlanadi. Shu sababli Turdibekova uchun navbatdagi jang musobaqadagi muhim sinovlardan biri bo‘ladi.

O‘zbekistonlik bokschi birinchi jangdagi ishonchli harakatini keyingi bahsda ham davom ettirsa, medallar uchun kurash imkoniyatini yanada mustahkamlaydi.

O‘zbekiston boksi uchun navbatdagi muhim start

O‘zbekiston boks maktabi Osiyo o‘yinlarida hamisha katta e’tibor markazida bo‘lib kelgan. Nagoya-Aichidagi musobaqada ham milliy terma jamoa vakillari oldida yuqori natijalar qayd etish vazifasi turibdi.

Sitora Turdibekova esa musobaqani muvaffaqiyatli boshladi. Uning 1/8 finaldagi 5:0 hisobidagi g‘alabasi chorak finalga yo‘llanma bilan birga keyingi janglar oldidan muhim ishonch ham berishi mumkin.

Endi barcha e’tibor 60 kilogramm vazn toifasidagi chorak final bahsiga qaratiladi. Turdibekovaning Osiyo o‘yinlaridagi medal uchun kurashi davom etadi.

Sitora TurdibekovaOsiyo o‘yinlariNagoya-Aichi60 kilogramm vazn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek bokschilari Jahon kubogida muvaffaqiyatli yurishini boshlab yuborishdiO‘zbek bokschilari Jahon kubogida muvaffaqiyatli yurishini boshlab yuborishdi18 iyun 00:16O‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiO‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindi17 sentabr 22:16Boks bo‘yicha Jahon kubogi: 4 nafar bokschimiz finalga yo‘llanma oldiBoks bo‘yicha Jahon kubogi: 4 nafar bokschimiz finalga yo‘llanma oldi20 iyun 14:13«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi18 iyun 21:26Jahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar 12 ta medalni qo‘lga kiritishdiJahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar 12 ta medalni qo‘lga kiritishdi21 iyun 22:39«World Boxing» reytingida o‘zbek bokschilari yetakchilikni qo‘lga kiritdi«World Boxing» reytingida o‘zbek bokschilari yetakchilikni qo‘lga kiritdi4 iyun 12:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?