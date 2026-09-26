Xiaomi kompaniyasi yangi turdagi yupqa va aqlli yoritqichlarni taqdim etdi

·33·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi turdagi yupqa va aqlli yoritqichlarni taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi Mijia Ceiling Light C High Color Rendering nomli yangi shift yoritqichlari seriyasini taqdim etdi, ular turli hajmdagi xonalarni sifatli va xavfsiz yoritishga mo'ljallangan.
  • D40 modeli 15 kv.m. gacha bo'lgan xonalar uchun 349 yuan, L90 modeli esa 25-45 kv.m. maydonni yoritish uchun 699 yuan turadi.
  • Qurilmalar yupqa dizaynga ega, sariq rangga kirib qolishdan himoyalangan, maksimal yorug'lik oqimi 8400 lyumengacha yetadi va Ra95 rang berish indeksiga ega.

Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi Mijia Ceiling Light C High Color Rendering nomli yangi shift yoritqichlari seriyasini e'lon qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur qurilmalar turli hajmdagi xonalarni sifatli va xavfsiz yoritishga mo'ljallangan bo'lib, o'zining minimalistik dizayni hamda keng qamrovli funksionalligi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi seriya ikkita asosiy modelni o'z ichiga oladi. Jumladan, D40 versiyasi 15 kvadrat metrgacha bo'lgan xonalar uchun mo'ljallangan bo'lib, uning narxi 349 yuanni tashkil etadi. Kattaroq xonalar uchun mo'ljallangan L90 modeli esa 25-45 kvadrat metr maydonni yoritishga qodir bo'lib, 699 yuandan taklif etilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va dizayn

Qurilmalar yupqa va zamonaviy korpusda ishlab chiqarilgan bo'lib, uning mat yuzasi xonaga o'zgacha ko'rk bag'ishlaydi. Plafon vaqt o'tishi bilan sariq rangga kirib qolishining oldini oluvchi ultrabinafsha nurlanishidan maxsus himoya qatlamiga ega. Konstruksiyaning o'ziga xosligi yorug'likning xona bo'ylab bir tekis tarqalishini ta'minlaydi.

Yoritqichlarning maksimal yorug'lik oqimi 8400 lyumengacha yetadi, o'rtacha yoritilganlik darajasi esa 300 lyuksdan oshadi. Ishlab chiqaruvchining ta'kidlashicha, yangi mahsulotda Ra95 rang berish indeksiga ega to'liq spektrli yorug'lik diodlari ishlatilgan bo'lib, bu obyektlarning tabiiy ranglarini to'liq saqlab qolish imkonini beradi.

Xavfsizlik va chidamlilik

Zamonaviy foydalanuvchilarning sog'lig'ini o'ylagan holda, qurilma ko'rinadigan miltillashlardan holi tarzda yaratilgan. Shuningdek, u ko'k nur ta'sirini cheklash bo'yicha RG0 standartiga to'liq javob beradi. Bu esa ayniqsa kechki payt ko'z salomatligini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ichki sovutish tizimi uzoq muddatli uzluksiz ishlashga mo'ljallangan. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, 35 000 soatlik uzluksiz foydalanishdan keyin ham yorug'lik oqimi o'zining boshlang'ich darajasining 90 foizidan ortig'ini saqlab qoladi.

Aqlli uy tizimi bilan integratsiya

Mazkur yoritqichlar Xiaomi Surge Smart Connect texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi va brendning yagona ekotizimiga osongina ulanadi. Foydalanuvchilar Mi Home ilovasi yordamida masofadan turib yorug'lik darajasini va uning rang haroratini o'z ehtiyojlariga mos ravishda qulay tarzda boshqarishlari mumkin.

XiaomiAqlli uyYoritqichlarTexnologiyaMi Home
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdi7 sentabr 14:27Xiaomi kompaniyasi Wi-Fi 6 qoʻllab-quvvatlovchi arzon aqlli rozetkani chiqardiXiaomi kompaniyasi Wi-Fi 6 qoʻllab-quvvatlovchi arzon aqlli rozetkani chiqardi24 sentabr 12:57Xiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardiXiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardi21 sentabr 12:58Xiaomi kompaniyasi Mijia sovutgichlari uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Mijia sovutgichlari uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdi27 iyun 12:57Xiaomi Mijia Smart Thermometer 3 Pro qurilmasi xitga aylandiXiaomi Mijia Smart Thermometer 3 Pro qurilmasi xitga aylandiKecha 12:21Xiaomi yuqori samaradorlikka ega yangi gaz suv isitgichini chiqardiXiaomi yuqori samaradorlikka ega yangi gaz suv isitgichini chiqardi31 avgust 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi