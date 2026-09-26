Xiaomi kompaniyasi yangi turdagi yupqa va aqlli yoritqichlarni taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi Mijia Ceiling Light C High Color Rendering nomli yangi shift yoritqichlari seriyasini taqdim etdi, ular turli hajmdagi xonalarni sifatli va xavfsiz yoritishga mo'ljallangan.
- D40 modeli 15 kv.m. gacha bo'lgan xonalar uchun 349 yuan, L90 modeli esa 25-45 kv.m. maydonni yoritish uchun 699 yuan turadi.
- Qurilmalar yupqa dizaynga ega, sariq rangga kirib qolishdan himoyalangan, maksimal yorug'lik oqimi 8400 lyumengacha yetadi va Ra95 rang berish indeksiga ega.
Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi Mijia Ceiling Light C High Color Rendering nomli yangi shift yoritqichlari seriyasini e'lon qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur qurilmalar turli hajmdagi xonalarni sifatli va xavfsiz yoritishga mo'ljallangan bo'lib, o'zining minimalistik dizayni hamda keng qamrovli funksionalligi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi seriya ikkita asosiy modelni o'z ichiga oladi. Jumladan, D40 versiyasi 15 kvadrat metrgacha bo'lgan xonalar uchun mo'ljallangan bo'lib, uning narxi 349 yuanni tashkil etadi. Kattaroq xonalar uchun mo'ljallangan L90 modeli esa 25-45 kvadrat metr maydonni yoritishga qodir bo'lib, 699 yuandan taklif etilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va dizaynQurilmalar yupqa va zamonaviy korpusda ishlab chiqarilgan bo'lib, uning mat yuzasi xonaga o'zgacha ko'rk bag'ishlaydi. Plafon vaqt o'tishi bilan sariq rangga kirib qolishining oldini oluvchi ultrabinafsha nurlanishidan maxsus himoya qatlamiga ega. Konstruksiyaning o'ziga xosligi yorug'likning xona bo'ylab bir tekis tarqalishini ta'minlaydi.
Yoritqichlarning maksimal yorug'lik oqimi 8400 lyumengacha yetadi, o'rtacha yoritilganlik darajasi esa 300 lyuksdan oshadi. Ishlab chiqaruvchining ta'kidlashicha, yangi mahsulotda Ra95 rang berish indeksiga ega to'liq spektrli yorug'lik diodlari ishlatilgan bo'lib, bu obyektlarning tabiiy ranglarini to'liq saqlab qolish imkonini beradi.
Xavfsizlik va chidamlilikZamonaviy foydalanuvchilarning sog'lig'ini o'ylagan holda, qurilma ko'rinadigan miltillashlardan holi tarzda yaratilgan. Shuningdek, u ko'k nur ta'sirini cheklash bo'yicha RG0 standartiga to'liq javob beradi. Bu esa ayniqsa kechki payt ko'z salomatligini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Ichki sovutish tizimi uzoq muddatli uzluksiz ishlashga mo'ljallangan. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, 35 000 soatlik uzluksiz foydalanishdan keyin ham yorug'lik oqimi o'zining boshlang'ich darajasining 90 foizidan ortig'ini saqlab qoladi.
Izohlar 0
…