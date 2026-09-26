Toshkent metrosi 56 ta yangi vagon bilan to‘ldirildi
Toshkent metropolitenida yangi o‘quv yili arafasida yo‘lovchilar uchun muhim yangilik amalga oshirildi. Metro uchun rejalashtirilgan 14 ta yangi harakat tarkibi — jami 56 ta vagon poytaxtga to‘liq yetkazib berildi.
Bu haqda Transport vazirligi ma’lum qildi.
Yangi avlod poyezdlari hozirda metropolitenning to‘rtta yo‘nalishida yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatmoqda. Yangi vagonlarning xarid qilinishi natijasida metro harakat tarkibi parkining qariyb 70 foizi yangilandi.
Yangi poyezdlar hisobiga, ayniqsa, yo‘lovchilar eng ko‘p to‘planadigan tig‘iz vaqtlarda poyezdlar oralig‘i ham qisqartirildi.
Ayni paytda tig‘iz soatlarda poyezdlar Chilonzor yo‘nalishida 1,5–2 daqiqa, O‘zbekiston yo‘nalishida 3 daqiqa, Yunusobod yo‘nalishida 4 daqiqa hamda Yerusti halqa yo‘nalishida 7–8 daqiqalik intervalda harakatlanmoqda.
Ta’kidlash joizki, Toshkent metrosida yo‘lovchilar oqimi ham yuqori ko‘rsatkichlarga yetmoqda. Xususan, 21 sentyabr kuni metro xizmatlaridan jami 1 mln 181 ming 581 nafar yo‘lovchi foydalanib, navbatdagi rekord natija qayd etilgan.
Izohlar 0
…