Timur Turlov FIDЕ prezidenti bo‘ldi: u tarixdagi eng yosh rahbar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda bo‘lib o‘tgan FIDЕ Kongressida qozog‘istonlik tadbirkor Timur Turlov tashkilotning yangi prezidenti etib saylandi.
- 38 yoshli Turlov ikkinchi turda 110 ovoz to‘plab, FIDЕ tarixidagi eng yosh rahbar sifatida rekord o‘rnatdi.
- U 2018 yildan beri FIDЕni boshqarib kelgan Arkadiy Dvorkovichning o‘rnini egalladi.
- Timur Turlov Freedom Holding Corp. asoschisi va bosh direktori bo‘lib, shaxmatni rivojlantirishga katta hissa qo‘shgan.
Samarqandda jahon shaxmati uchun tarixiy voqea yuz berdi. FIDЕ Kongresi doirasida tashkilot prezidenti saylovi o‘tkazilib, qozog‘istonlik tadbirkor va shaxmat faoli Timur Turlov FIDЕning yangi prezidenti etib saylandi.
38 yoshli Turlov ikkinchi turda 110 ovoz to‘plab, Germaniya vakili Vadim Rozenshteynni ortda qoldirdi. Shu tariqa u FIDЕ tarixidagi eng yosh prezident sifatida tashkilot rahbarligini qo‘lga kiritdi.
Saylovda FIDЕga a’zo 196 milliy federatsiya vakillari ishtirok etdi. Birinchi turda Turlov 96 ovoz olgan bo‘lsa, Rozenshteyn 76, Yan Xenrik Byuttner esa 20 ovoz to‘pladi. Ikkinchi turda esa Turlov 110:85 hisobida g‘alaba qozondi.
Samarqandda FIDЕ rahbariyati o‘zgardi
Timur Turlov FIDЕ prezidenti lavozimida 2018 yildan beri tashkilotni boshqarib kelgan Arkadiy Dvorkovichning o‘rnini egalladi.
Dvorkovich ikki muddat davomida FIDЕ prezidenti bo‘lib ishladi. Turlov saylovdan keyin unga bildirgan minnatdorligini ta’kidlab, shaxmatni yanada rivojlantirish va tashkilotlarni kuchaytirish zarurligini qayd etdi.
Samarqanddagi saylov FIDЕ Bosh assambleyasining 26 sentyabrdagi yig‘ilishi doirasida, 46-Shaxmat Olimpiadasi bilan bir vaqtda o‘tkazildi.
Timur Turlov kim?
Timur Turlov 1987 yil 13 noyabrda tug‘ilgan. U Freedom Holding Corp. asoschisi va bosh direktori hisoblanadi. Kompaniya NASDAQ birjasida ro‘yxatdan o‘tgan xalqaro moliyaviy xizmatlar guruhi sifatida faoliyat yuritadi.
Turlov shaxmat bilan bolaligidan shug‘ullangan va keyinchalik ushbu sportni qo‘llab-quvvatlovchi yirik homiylardan biriga aylangan.
U 2023 yil yanvaridan Qozog‘iston Shaxmat federatsiyasi prezidenti lavozimida ishlab kelayotgan edi. FIDЕ ma’lumotiga ko‘ra, uning rahbarligi davrida Freedom Holding Corp. Qozog‘istonda shaxmatni rivojlantirishga taxminan 30 million dollar yo‘naltirgan hamda 20 dan ortiq yirik xalqaro FIDЕ musobaqalarini qo‘llab-quvvatlagan.
FIDЕning yangi prezidenti oldida katta vazifalar bor
Turlov FIDЕ prezidenti sifatida shaxmatning xalqaro miqyosdagi rivojlanishi bilan bog‘liq keng ko‘lamli masalalarga rahbarlik qiladi.
Saylovoldi dasturida u shaxmatning raqamli infratuzilmasini rivojlantirish, kichik federatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash, ta’limda shaxmatdan foydalanish va firibgarlikka qarshi texnologiyalarni kuchaytirish kabi yo‘nalishlarga e’tibor qaratgan edi.
Turlovning FIDЕdagi faoliyatida yana bir muhim shaxs — jahon shaxmatining besh karra chempioni Vishvanatan Anand bo‘ladi. Anand uning saylovdagi hamroh nomzodi sifatida vitse-prezidentlik lavozimiga ko‘rsatilgan edi.
Samarqanddan jahon shaxmatiga yangi davr
Timur Turlovning saylanishi nafaqat Qozog‘iston, balki Markaziy Osiyo shaxmati uchun ham muhim voqea bo‘ldi.
U Qozog‘istondagi shaxmat federatsiyasi rahbari sifatida orttirgan tajribasidan keyin endi butun jahon shaxmatini boshqaruvchi tashkilot — FIDЕ rahbari sifatida ish olib boradi.
Eng diqqatga sazovor jihat esa uning yoshi. 38 yoshli Timur Turlov FIDЕ tarixida prezidentlik lavozimiga saylangan eng yosh rahbar bo‘ldi.
Shu tariqa, 2026 yil 26 sentyabr kuni Samarqandda o‘tkazilgan saylov jahon shaxmati tarixida yangi sahifa ochdi.
Izohlar 0
…