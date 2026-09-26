Timur Turlov FIDЕ prezidenti bo‘ldi: u tarixdagi eng yosh rahbar

·75·Sport
Timur Turlov FIDЕ prezidenti bo‘ldi: u tarixdagi eng yosh rahbar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda bo‘lib o‘tgan FIDЕ Kongressida qozog‘istonlik tadbirkor Timur Turlov tashkilotning yangi prezidenti etib saylandi.
  • 38 yoshli Turlov ikkinchi turda 110 ovoz to‘plab, FIDЕ tarixidagi eng yosh rahbar sifatida rekord o‘rnatdi.
  • U 2018 yildan beri FIDЕni boshqarib kelgan Arkadiy Dvorkovichning o‘rnini egalladi.
  • Timur Turlov Freedom Holding Corp. asoschisi va bosh direktori bo‘lib, shaxmatni rivojlantirishga katta hissa qo‘shgan.

Samarqandda jahon shaxmati uchun tarixiy voqea yuz berdi. FIDЕ Kongresi doirasida tashkilot prezidenti saylovi o‘tkazilib, qozog‘istonlik tadbirkor va shaxmat faoli Timur Turlov FIDЕning yangi prezidenti etib saylandi.

38 yoshli Turlov ikkinchi turda 110 ovoz to‘plab, Germaniya vakili Vadim Rozenshteynni ortda qoldirdi. Shu tariqa u FIDЕ tarixidagi eng yosh prezident sifatida tashkilot rahbarligini qo‘lga kiritdi.

Saylovda FIDЕga a’zo 196 milliy federatsiya vakillari ishtirok etdi. Birinchi turda Turlov 96 ovoz olgan bo‘lsa, Rozenshteyn 76, Yan Xenrik Byuttner esa 20 ovoz to‘pladi. Ikkinchi turda esa Turlov 110:85 hisobida g‘alaba qozondi.

Samarqandda FIDЕ rahbariyati o‘zgardi

Timur Turlov FIDЕ prezidenti lavozimida 2018 yildan beri tashkilotni boshqarib kelgan Arkadiy Dvorkovichning o‘rnini egalladi.

Dvorkovich ikki muddat davomida FIDЕ prezidenti bo‘lib ishladi. Turlov saylovdan keyin unga bildirgan minnatdorligini ta’kidlab, shaxmatni yanada rivojlantirish va tashkilotlarni kuchaytirish zarurligini qayd etdi.

Samarqanddagi saylov FIDЕ Bosh assambleyasining 26 sentyabrdagi yig‘ilishi doirasida, 46-Shaxmat Olimpiadasi bilan bir vaqtda o‘tkazildi.

Timur Turlov kim?

Timur Turlov 1987 yil 13 noyabrda tug‘ilgan. U Freedom Holding Corp. asoschisi va bosh direktori hisoblanadi. Kompaniya NASDAQ birjasida ro‘yxatdan o‘tgan xalqaro moliyaviy xizmatlar guruhi sifatida faoliyat yuritadi.

Turlov shaxmat bilan bolaligidan shug‘ullangan va keyinchalik ushbu sportni qo‘llab-quvvatlovchi yirik homiylardan biriga aylangan.

U 2023 yil yanvaridan Qozog‘iston Shaxmat federatsiyasi prezidenti lavozimida ishlab kelayotgan edi. FIDЕ ma’lumotiga ko‘ra, uning rahbarligi davrida Freedom Holding Corp. Qozog‘istonda shaxmatni rivojlantirishga taxminan 30 million dollar yo‘naltirgan hamda 20 dan ortiq yirik xalqaro FIDЕ musobaqalarini qo‘llab-quvvatlagan.

FIDЕning yangi prezidenti oldida katta vazifalar bor

Turlov FIDЕ prezidenti sifatida shaxmatning xalqaro miqyosdagi rivojlanishi bilan bog‘liq keng ko‘lamli masalalarga rahbarlik qiladi.

Saylovoldi dasturida u shaxmatning raqamli infratuzilmasini rivojlantirish, kichik federatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash, ta’limda shaxmatdan foydalanish va firibgarlikka qarshi texnologiyalarni kuchaytirish kabi yo‘nalishlarga e’tibor qaratgan edi.

Turlovning FIDЕdagi faoliyatida yana bir muhim shaxs — jahon shaxmatining besh karra chempioni Vishvanatan Anand bo‘ladi. Anand uning saylovdagi hamroh nomzodi sifatida vitse-prezidentlik lavozimiga ko‘rsatilgan edi.

Samarqanddan jahon shaxmatiga yangi davr

Timur Turlovning saylanishi nafaqat Qozog‘iston, balki Markaziy Osiyo shaxmati uchun ham muhim voqea bo‘ldi.

U Qozog‘istondagi shaxmat federatsiyasi rahbari sifatida orttirgan tajribasidan keyin endi butun jahon shaxmatini boshqaruvchi tashkilot — FIDЕ rahbari sifatida ish olib boradi.

Eng diqqatga sazovor jihat esa uning yoshi. 38 yoshli Timur Turlov FIDЕ tarixida prezidentlik lavozimiga saylangan eng yosh rahbar bo‘ldi.

Shu tariqa, 2026 yil 26 sentyabr kuni Samarqandda o‘tkazilgan saylov jahon shaxmati tarixida yangi sahifa ochdi.

Timur TurlovFIDЕSamarqandQozog‘iston shaxmat federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!18 sentabr 14:10O‘zbekistonda shaxmatchilarni rag‘batlantirish tizimi tubdan o‘zgardi — tarixiy qaror!O‘zbekistonda shaxmatchilarni rag‘batlantirish tizimi tubdan o‘zgardi — tarixiy qaror!23 sentabr 14:08Karlsensiz Olimpiada: Samarqandga yana qaysi yulduzlar kelmaydi?Karlsensiz Olimpiada: Samarqandga yana qaysi yulduzlar kelmaydi?6 avgust 17:59Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiSindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladi14 sentabr 20:30Timur Turlov shaxmatchi Bibisara Asaubayevani moliyalashtirishdan voz kechdiTimur Turlov shaxmatchi Bibisara Asaubayevani moliyalashtirishdan voz kechdi30 aprel 08:30Afruza Hamdamova kuchli o‘nlikda: Asaubayeva poygada peshqadamAfruza Hamdamova kuchli o‘nlikda: Asaubayeva poygada peshqadam5 avgust 19:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?