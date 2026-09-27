Vengriya bosh vaziriga mitingda tuxum otildi: hujumchi uni nishonga olganini tan oldi

·26·Dunyo
Vengriya bosh vaziriga mitingda tuxum otildi: hujumchi uni nishonga olganini tan oldi

Vengriya Bosh vaziri Peter Mad’yarning Solnok shahridagi mitingi kutilmagan voqea bilan to‘xtab qoldi. U nutq so‘zlayotgan paytda tomoshabinlar orasidan sahnaga tuxum otildi. Hodisadan so‘ng qo‘riqchilar darhol bosh vazirni o‘rab oldi, politsiya esa tuxum otgan erkakni qo‘lga oldi.

Mahalliy OAV xabarlariga ko‘ra, tuxum otilgan zahoti Mad’yar ortida qo‘riqchilar paydo bo‘lgan. Xavfsizlik choralarini ko‘rish uchun uning nutqi qisqa muddatga to‘xtatilgan.

Politsiya voqeadan keyin hujum qilgan erkakni ushlagan. U esa tuxum bosh vazirga tegmaganidan afsusda ekanini va uni nishonga olganini aytgan.

Hodisadan so‘ng Vengriya bosh vaziri o‘z tarafdorlariga murojaat qilib, tuxum otgan erkakka nisbatan g‘azablanmaslikni so‘ragan. Mad’yar bunday xatti-harakatlarni sodir etayotgan insonlar o‘zlari ishongan siyosiy jamoaning parchalanishi va ilgari berilgan va’dalarning bajarilmagani bilan yuzma-yuz kelayotganini ta’kidlagan.

Shuningdek, u miting davomida siyosiy muxoliflarini tanqid qilib, parlamentdagi ayrim siyosatchilar haqida keskin fikrlar bildirgan.

E’tiborlisi, bu Vengriya bosh vaziri bilan bog‘liq ilk shov-shuvli voqea emas. Avvalroq Seksard shahridagi vino festivalida ovqat olish uchun navbatda turgan Mad’yarning yuziga bir erkak sharob sepib yuborgan edi.

Peter Mad’yarSolnok mitingiVengriya bosh vaziriTuxum hodisasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vengriya yana to‘siq bo‘ldi: Ukrainaning YEIga a’zo bo‘lishi xavf ostidami?Vengriya yana to‘siq bo‘ldi: Ukrainaning YEIga a’zo bo‘lishi xavf ostidami?18 iyul 10:0060 yoshida uchinchi bor ona bo‘ldi: 15 yil avval muzlatilgan tuxum hujayralari kutilmagan mo‘jizaga aylandi60 yoshida uchinchi bor ona bo‘ldi: 15 yil avval muzlatilgan tuxum hujayralari kutilmagan mo‘jizaga aylandi17 sentabr 15:21Vengriya Ukrainaning YEIga qo‘shilishi bo‘yicha muzokaralarni yana blokladiVengriya Ukrainaning YEIga qo‘shilishi bo‘yicha muzokaralarni yana blokladi29 iyul 14:55Italiya Isroil vaziriga qarshi sanksiya qo‘llash talabi bilan chiqdiItaliya Isroil vaziriga qarshi sanksiya qo‘llash talabi bilan chiqdi23 may 11:34Kiyev o‘nlab raketalar va yuzlab dronlar zarbasi ostida qoldi (foto)Kiyev o‘nlab raketalar va yuzlab dronlar zarbasi ostida qoldi (foto)24 may 16:34Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)1 avgust 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota