Qamashida katta tezlikda harakatlangan Nexia-2 11 ta qo‘yni urib yubordi

·48·Jamiyat
Qamashida katta tezlikda harakatlangan Nexia-2 11 ta qo‘yni urib yubordi

Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisasi oqibatida 11 ta qo‘y nobud bo‘lgani aytilmoqda. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, katta tezlikda harakatlangan Nexia-2 yo‘lni kesib o‘tayotgan qo‘ylarni urib yuborgan.

Xabarlarga ko‘ra, voqea Qamashi tumanidan G‘uzor tomonga olib boruvchi yo‘lda, Yertepa hududida yuz bergan.

Aytilishicha, Nexia-2 haydovchisi katta tezlikda harakatlanayotgan paytda yo‘lni kesib o‘tayotgan qo‘ylarni urib yuborgan. Hodisa oqibatida chorva mollarining nobud bo‘lgani haqida dastlabki ma’lumotlar tarqaldi.

Hodisaning boshqa tafsilotlari, jumladan, haydovchining holati va avtomobilga yetgan zarar haqida hozircha ma’lumot berilmagan.

Haydovchilar va chorvadorlarga murojaat

Bunday hodisalarning oldini olish uchun haydovchilar aholi yashash punktlari va chorva mollari yo‘lga chiqishi mumkin bo‘lgan hududlarda tezlikni me’yorida saqlashi, chorvadorlar esa hayvonlarni yo‘ldan xavfsiz olib o‘tishi muhim.

Qashqadaryo viloyatiQamashi tumaniNexia-2qo‘y nobud
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda YPXdan qochgan haydovchi xizmat mashinasiga urildi (video)Qashqadaryoda YPXdan qochgan haydovchi xizmat mashinasiga urildi (video)13 avgust 16:04Namangandagi zapravkada Nexia-2 gaz balloni portladi (video)Namangandagi zapravkada Nexia-2 gaz balloni portladi (video)21 iyul 12:01Andijonda tovlamachilikda gumonlangan shaxsning mashinasidan giyohvand modda topildiAndijonda tovlamachilikda gumonlangan shaxsning mashinasidan giyohvand modda topildi10 iyul 23:56Qarshida Nexia-2 gaz balloni portladi: bir kishi halok bo‘ldiQarshida Nexia-2 gaz balloni portladi: bir kishi halok bo‘ldi8 iyul 14:31Qamashida uy bekasi kitob o‘qib, 50 million so‘m yutdiQamashida uy bekasi kitob o‘qib, 50 million so‘m yutdi10 sentabr 11:19Qashqadaryoda Nexia va yuk mashinasi ishtirokida yirik YTH yuz berdiQashqadaryoda Nexia va yuk mashinasi ishtirokida yirik YTH yuz berdi25 may 13:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)