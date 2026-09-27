Qamashida katta tezlikda harakatlangan Nexia-2 11 ta qo‘yni urib yubordi
Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisasi oqibatida 11 ta qo‘y nobud bo‘lgani aytilmoqda. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, katta tezlikda harakatlangan Nexia-2 yo‘lni kesib o‘tayotgan qo‘ylarni urib yuborgan.
Xabarlarga ko‘ra, voqea Qamashi tumanidan G‘uzor tomonga olib boruvchi yo‘lda, Yertepa hududida yuz bergan.
Aytilishicha, Nexia-2 haydovchisi katta tezlikda harakatlanayotgan paytda yo‘lni kesib o‘tayotgan qo‘ylarni urib yuborgan. Hodisa oqibatida chorva mollarining nobud bo‘lgani haqida dastlabki ma’lumotlar tarqaldi.
Hodisaning boshqa tafsilotlari, jumladan, haydovchining holati va avtomobilga yetgan zarar haqida hozircha ma’lumot berilmagan.
Haydovchilar va chorvadorlarga murojaat
Bunday hodisalarning oldini olish uchun haydovchilar aholi yashash punktlari va chorva mollari yo‘lga chiqishi mumkin bo‘lgan hududlarda tezlikni me’yorida saqlashi, chorvadorlar esa hayvonlarni yo‘ldan xavfsiz olib o‘tishi muhim.
Izohlar 0
…