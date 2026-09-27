Jamshid Bobojonov: “Ajrashishimga o‘zim sababchiman” (video)
Aktyor va food-bloger Jamshid Bobojonov “Zamon.uz”ga bergan intervyusida rafiqasi bilan ajrashish sabablari, oiladagi erkak kishining mas’uliyati hamda ajrimdan keyingi munosabatlar haqida gapirdi.
Jamshid Bobojonov oilaning buzilishida ayolni ayblash noto‘g‘ri ekanini ta’kidladi. Uning fikricha, oiladagi muammolarning kelib chiqishida ko‘pincha erkakning ham mas’uliyati bor.
“Ajrashishimga, oilam buzilishiga o‘zim sababchiman, deyman. Oila buzilishiga ayol sababchi emas. Oilalar buzilishi ko‘payib ketishining sabablaridan biri — erkak. Ayol kishi yomon bo‘lib, shallaqilik qilsa ham, balki erkak shunga olib borgandir. Tashqaridan mehr talab qilib qolsa ham, erkak aybdor. Bolalariga qaramayaptimi — erkak aybdor. Uy toza emasmi — erkak aybdor”, — dedi u.
Suhbat davomida boshlovchi ham jamiyatda oiladagi muammolar uchun ko‘pincha ayol kishini ayblash odat tusiga kirganini ta’kidladi.
Jamshid Bobojonov esa ajrashganiga ancha vaqt bo‘lganini aytib, farzandining onasi haqida salbiy gapirishni o‘ziga ep ko‘rmasligini bildirdi.
“Men ajrashganimdan beri ancha vaqt o‘tdi. Farzandimning onasi juda yaxshi inson. Men uni juda hurmat qilaman. U oila qurgan va hozir O‘zbekistonda yashashmaydi. Jamiyatda o‘tirib, 'ajrashdim, xotinim yomon chiqdi', deydigan erkakdan nafratlanaman. Sen erkak kishisan, farzanding bor. Qanday qilib farzandingning onasi haqida yomon gapirishing mumkin?” — dedi food-bloger.
Izohlar 0
…