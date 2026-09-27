Jamshid Bobojonov: “Ajrashishimga o‘zim sababchiman” (video)

·0·Madaniyat
Jamshid Bobojonov: “Ajrashishimga o‘zim sababchiman” (video)

Aktyor va food-bloger Jamshid BobojonovZamon.uz”ga bergan intervyusida rafiqasi bilan ajrashish sabablari, oiladagi erkak kishining mas’uliyati hamda ajrimdan keyingi munosabatlar haqida gapirdi.

Jamshid Bobojonov oilaning buzilishida ayolni ayblash noto‘g‘ri ekanini ta’kidladi. Uning fikricha, oiladagi muammolarning kelib chiqishida ko‘pincha erkakning ham mas’uliyati bor.

“Ajrashishimga, oilam buzilishiga o‘zim sababchiman, deyman. Oila buzilishiga ayol sababchi emas. Oilalar buzilishi ko‘payib ketishining sabablaridan biri — erkak. Ayol kishi yomon bo‘lib, shallaqilik qilsa ham, balki erkak shunga olib borgandir. Tashqaridan mehr talab qilib qolsa ham, erkak aybdor. Bolalariga qaramayaptimi — erkak aybdor. Uy toza emasmi — erkak aybdor”, — dedi u.

Suhbat davomida boshlovchi ham jamiyatda oiladagi muammolar uchun ko‘pincha ayol kishini ayblash odat tusiga kirganini ta’kidladi.

Jamshid Bobojonov esa ajrashganiga ancha vaqt bo‘lganini aytib, farzandining onasi haqida salbiy gapirishni o‘ziga ep ko‘rmasligini bildirdi.

“Men ajrashganimdan beri ancha vaqt o‘tdi. Farzandimning onasi juda yaxshi inson. Men uni juda hurmat qilaman. U oila qurgan va hozir O‘zbekistonda yashashmaydi. Jamiyatda o‘tirib, 'ajrashdim, xotinim yomon chiqdi', deydigan erkakdan nafratlanaman. Sen erkak kishisan, farzanding bor. Qanday qilib farzandingning onasi haqida yomon gapirishing mumkin?” — dedi food-bloger.

Jamshid BobojonovZamon.uzoilaviy ajrimfood-bloger
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huvaydo Jumayeva: "Serial va kinodan ko‘ra Bobur Mansurovning vaynlari obro‘liroq" (video)Huvaydo Jumayeva: "Serial va kinodan ko‘ra Bobur Mansurovning vaynlari obro‘liroq" (video)21 iyul 18:23“Dadangizni «bratishka» qilib olmang!”: Jamshid Nurmatov butun zalni yig‘latdi (video)“Dadangizni «bratishka» qilib olmang!”: Jamshid Nurmatov butun zalni yig‘latdi (video)7 sentabr 21:45Jamshid Bobojonov tug‘ilgan kunini yaqinlari davrasida nishonladi (video)Jamshid Bobojonov tug‘ilgan kunini yaqinlari davrasida nishonladi (video)15 iyun 14:21Nilufar Usmonovaning yangi “777 07” qo‘shig‘i muxlislarni rom etdi (video)Nilufar Usmonovaning yangi “777 07” qo‘shig‘i muxlislarni rom etdi (video)4 aprel 16:53Nilufar Usmonova yana bir yoshni qarshi oldi (video)Nilufar Usmonova yana bir yoshni qarshi oldi (video)8 aprel 19:57Merem Uzerli “Muhtasham yuz yil”ni tomosha qilayotgan qo‘shnisiga syurpriz qildi (video)Merem Uzerli “Muhtasham yuz yil”ni tomosha qilayotgan qo‘shnisiga syurpriz qildi (video)Bugun 17:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh