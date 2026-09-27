Balenciaga'ning 450 dollarlik poyabzali tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi

·94·Dunyo
Balenciaga'ning 450 dollarlik poyabzali tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi

Mashhur Balenciaga moda uyining 450 dollarlik yangi poyabzali ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. O‘ziga xos va noodatiy dizayni bilan ajralib turuvchi model suratlari turli platformalarda tez tarqaldi.

Yangi modelning odatiy poyabzallardan farq qiluvchi ko‘rinishi foydalanuvchilar e’tiborini tortgan. Suratlar tarqalishi ortidan ayrimlar uning dizaynini qiziqarli va noodatiy deb baholagan.

450 dollarlik narx esa model atrofidagi asosiy bahs mavzularidan biriga aylandi.

Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar poyabzalning tashqi ko‘rinishi bilan birga uning narxini ham muhokama qilmoqda. Kimdir bunday noodatiy dizayn uchun yuqori narxni moda olamidagi odatiy holat sifatida qabul qilsa, boshqalar 450 dollarni poyabzal uchun katta summa deb hisoblamoqda.

Balenciaga'ning yangi modeli qisqa vaqt ichida moda ixlosmandlari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari e’tiboriga tushdi. Hozircha esa poyabzal haqidagi eng katta savol uning dizaynidan ko‘ra 450 dollarlik narxi atrofida aylanmoqda.

Balenciagapoyabzali450 dollarmodeling debati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi22 sentabr 08:59Xitoyda 75 yoshli ayol go‘zallik saloniga 10 yillik jamg‘armasi 450 ming dollar sarfladiXitoyda 75 yoshli ayol go‘zallik saloniga 10 yillik jamg‘armasi 450 ming dollar sarfladi23 sentabr 15:40Dunyoda atigi 450 tasi qolgan yo‘lbarslar bolaladiDunyoda atigi 450 tasi qolgan yo‘lbarslar bolaladi6 avgust 03:0312 yoshli Pokémon blogeri saraton bilan kurashdan so‘ng vafot etdi12 yoshli Pokémon blogeri saraton bilan kurashdan so‘ng vafot etdi22 sentabr 21:25“Madagaskar”dagidek qochish: pingvinlar qafasdan chiqib, hayvonot bog‘ini bemalol sayr qilgani tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi“Madagaskar”dagidek qochish: pingvinlar qafasdan chiqib, hayvonot bog‘ini bemalol sayr qilgani tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi15 sentabr 00:53Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdi8 avgust 05:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota