Balenciaga'ning 450 dollarlik poyabzali tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi
Mashhur Balenciaga moda uyining 450 dollarlik yangi poyabzali ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. O‘ziga xos va noodatiy dizayni bilan ajralib turuvchi model suratlari turli platformalarda tez tarqaldi.
Yangi modelning odatiy poyabzallardan farq qiluvchi ko‘rinishi foydalanuvchilar e’tiborini tortgan. Suratlar tarqalishi ortidan ayrimlar uning dizaynini qiziqarli va noodatiy deb baholagan.
450 dollarlik narx esa model atrofidagi asosiy bahs mavzularidan biriga aylandi.
Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar poyabzalning tashqi ko‘rinishi bilan birga uning narxini ham muhokama qilmoqda. Kimdir bunday noodatiy dizayn uchun yuqori narxni moda olamidagi odatiy holat sifatida qabul qilsa, boshqalar 450 dollarni poyabzal uchun katta summa deb hisoblamoqda.
Balenciaga'ning yangi modeli qisqa vaqt ichida moda ixlosmandlari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari e’tiboriga tushdi. Hozircha esa poyabzal haqidagi eng katta savol uning dizaynidan ko‘ra 450 dollarlik narxi atrofida aylanmoqda.
Izohlar 0
…