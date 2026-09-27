Qashqadaryoda koloniyadan qochib uyiga borgan mahkum yana qochishga urindi

·67·O‘zbekiston
Qashqadaryoda koloniyadan qochib uyiga borgan mahkum yana qochishga urindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bankomatni buzib o‘g‘rilik sodir etgani uchun 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Sh.B. avvalgi manzil-koloniyadan qochib uyiga borgani, uch kun o‘tib qo‘lga olingani va keyin Qarshi shahridagi 3-son jazoni ijro etish koloniyasiga o‘tkazilgani haqida ma’lumot berilgan.
  • U bu yerda ham qochish rejasini tuzib, koloniya hududidan chiqishga uringan, biroq maxsus xizmat itlari va dronlar yordamida qo‘lga olingan.
  • Mirishkor tuman sudi Sh.B.

Sud hujjatlariga ko‘ra, Sh.B. 2025 yil avgust oyida bankomatni buzib, o‘g‘rilik sodir etgani uchun 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. U jazoni Zangiotadagi manzil-koloniyada o‘tayotgan vaqtda 20 yanvar kuni koloniyadan qochib, uyiga yetib borgan. Biroq uch kun o‘tib, uni qo‘lga olishgan.

Shundan keyin mahkum umumiy tartibdagi koloniyaga o‘tkazilib, Qarshi shahridagi 3-son jazoni ijro etish koloniyasiga joylashtirilgan.

Biroq u bu yerda ham qochish rejasidan voz kechmagan. Ma’lum bo‘lishicha, mahkum bir oy davomida koloniya hududini kuzatib, qochish yo‘lini rejalashtirgan.

Sudda Sh.B. oilaviy muammolari va ipoteka kreditini to‘lash majburiyati sababli yana qochishga qaror qilganini aytgan.

2 aprel kuni kechqurun u saqlanayotgan hududdan chiqib, koloniya devoridan oshgan va boshqa qismiga o‘tgan. Keyin yerto‘laga tushish joyidagi konditsioner chuquriga yashirinib, tonggacha xodimlarning harakatini kuzatgan.

U yerda mahkumlardan biri yo‘qolgani aniqlangani va uni qidirish ishlari boshlanganini ratsiya orqali eshitgan.

Shundan so‘ng u binolardan birining chordog‘iga yashiringan. Uni qidirish uchun koloniya xodimlari bilan birga kinologlar, maxsus xizmat itlari va dronlar ham jalb etilgan.

Mahkum koloniya hududidan tashqariga chiqib ketishga ulgurmagan. 3 aprel kuni soat 15:40 da u chordoqdan topilib, qo‘lga olingan.

Mirishkor tuman sudi Sh.B.ni Jinoyat kodeksining 222-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan.

Avvalgi hukm bo‘yicha o‘talmay qolgan jazoning bir qismi ham qo‘shilib, unga uzil-kesil 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Mahkum jazoni qattiq tartibli koloniyada o‘taydi.

Sh.B.ZangiotaMirishkor tuman sudiQarshi shahri koloniya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Izza» bozorida alanga: 400 kvadrat metr maydon yondi (video)«Izza» bozorida alanga: 400 kvadrat metr maydon yondi (video)6 avgust 15:57Toshkent yaqinida zilzila sodir bo‘ldiToshkent yaqinida zilzila sodir bo‘ldi31 iyul 16:38Toshkent chekkasidagi zapravkada portlash: 3 kishi jarohatlandiToshkent chekkasidagi zapravkada portlash: 3 kishi jarohatlandi17 iyul 13:03Toshkent viloyatida soliq xodimi pora bilan bog‘liq holatda fosh etildiToshkent viloyatida soliq xodimi pora bilan bog‘liq holatda fosh etildi16 iyul 10:11Chinni bozorda 1000 dollar: yana bir holat fosh etildiChinni bozorda 1000 dollar: yana bir holat fosh etildi14 iyul 09:52Zangiotada xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiZangiotada xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldi8 iyul 20:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi