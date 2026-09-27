Durdona Qurbonova kutilmagan e’tirofga sazovor bo‘ldi: aktrisa yangi nishon bilan taqdirlandi
Ko‘plab muxlislar orttirgan aktrisa Durdona Qurbonova "O‘z kasbining fidoyisi" ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi. U ushbu quvonchli xabarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida e’lon qilib, mukofot bilan tushgan suratini muxlislari bilan bo‘lishdi.
Durdona Qurbonova ko‘krak nishonini qo‘lida tutib tushgan suratiga qisqa, ammo samimiy izoh qoldirdi.
"Mehr va e’tibor uchun rahmat", — deb yozdi aktrisa.
Uning ushbu xabari muxlislari orasida iliq munosabat uyg‘otdi.
"O‘z kasbining fidoyisi" nishoni kimlarga beriladi?
Mazkur ko‘krak nishoni o‘z kasbiga sodiq qolib, o‘z sohasida fidokorona mehnat qilayotgan insonlarga beriladi. Durdona Qurbonovaning ushbu e’tirofga sazovor bo‘lgani haqidagi xabarga ham ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari befarq qolmadi. Aktrisaning suratiga bildirilgan izohlarda uning muxlislari tabrik va samimiy tilaklarini yozmoqda. Ushbu e’tirof Durdona Qurbonovaning ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilari orasida ham katta qiziqish uyg‘otdi.
Izohlar 0
…