Durdona Qurbonova kutilmagan e’tirofga sazovor bo‘ldi: aktrisa yangi nishon bilan taqdirlandi

·45·Madaniyat
Durdona Qurbonova kutilmagan e’tirofga sazovor bo‘ldi: aktrisa yangi nishon bilan taqdirlandi

Ko‘plab muxlislar orttirgan aktrisa Durdona Qurbonova "O‘z kasbining fidoyisi" ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi. U ushbu quvonchli xabarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida e’lon qilib, mukofot bilan tushgan suratini muxlislari bilan bo‘lishdi.

Durdona Qurbonova ko‘krak nishonini qo‘lida tutib tushgan suratiga qisqa, ammo samimiy izoh qoldirdi.

"Mehr va e’tibor uchun rahmat", — deb yozdi aktrisa.

Uning ushbu xabari muxlislari orasida iliq munosabat uyg‘otdi.

"O‘z kasbining fidoyisi" nishoni kimlarga beriladi?

Mazkur ko‘krak nishoni o‘z kasbiga sodiq qolib, o‘z sohasida fidokorona mehnat qilayotgan insonlarga beriladi. Durdona Qurbonovaning ushbu e’tirofga sazovor bo‘lgani haqidagi xabarga ham ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari befarq qolmadi. Aktrisaning suratiga bildirilgan izohlarda uning muxlislari tabrik va samimiy tilaklarini yozmoqda. Ushbu e’tirof Durdona Qurbonovaning ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilari orasida ham katta qiziqish uyg‘otdi.

Durdona QurbonovaKo‘krak nishoniO‘z kasbining fidoyisi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruxshona «O‘z kasbining fidoyisi» medali bilan taqdirlandiRuxshona «O‘z kasbining fidoyisi» medali bilan taqdirlandi14 sentabr 02:52Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildiMaftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi20 sentabr 23:51Durdona Qurbonovaning yana bir orzusi amalga oshdi: u otasiga BYD avtomobil sovg‘a qildi (video)Durdona Qurbonovaning yana bir orzusi amalga oshdi: u otasiga BYD avtomobil sovg‘a qildi (video)20 sentabr 11:10Durdona Qurbonova o‘ziga o‘zi orzu qilgan kamyob rangdagi iPhone xarid qildi! (video)Durdona Qurbonova o‘ziga o‘zi orzu qilgan kamyob rangdagi iPhone xarid qildi! (video)13 avgust 14:43Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)11 avgust 17:52Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)11 avgust 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh