Kamerunda iPhone 18 Pro Max’ning ilk xaridori tantanali kutib olindi: do‘kondagi marosim hayratga soldi
Kamerunda iPhone 18 Pro Max'ni birinchi bo‘lib xarid qilgan mijozni do‘konda haqiqiy tantana bilan kutib olishdi. Xaridor uchun hatto alohida marosim tashkil etilib, uning telefon tanlashi va qutini ochishi atrofdagilarning olqishiga sabab bo‘ldi.
Xaridor uchun alohida sharoit yaratildi
Tarqalgan videoda do‘kon xodimlari ilk xaridorni tantanali ravishda kutib olgani aks etgan. Unga o‘tirishi uchun stul surib berilgan, oldiga esa turli rangdagi iPhone 18 Pro Max telefonlari terib qo‘yilgan.
Xaridor o‘ziga ma’qul rangni tanlagach, navbatdagi marosim boshlangan. Odatda yangi telefon xarid qilish oddiy savdo jarayoni hisoblanadi. Biroq Kamerundagi ushbu holatda xaridorning ilk xaridi kichik bayramga aylangan. Videodagi tantanali kutib olish va qarsaklar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining ham e’tiborini tortishi mumkin.
Izohlar 0
…