Joau Feliks Lamin Yamalni «Oltin toʻp»ning asosiy favoriti deb atadi

·38·Sport
Joau Feliks Lamin Yamalni «Oltin toʻp»ning asosiy favoriti deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Joau Feliksning fikricha, «Barselona»ning yosh futbolchisi Lamin Yamal «Oltin toʻp» sovriniga eng munosib nomzoddir.
  • Feliks Yamalning maydondagi oʻyinini nafaqat samarador, balki tomoshabinlarga zavq bagʻishlovchi san'at deb hisoblaydi.
  • U Kilian Mbappe va Harri Keyn kabi futbolchilarning yutuqlarini tan olgan holda, Yamalning oʻyin uslubi va yirik turnirlardagi ishtiroki uni boshqalardan ajratib turishini ta'kidladi.

Hozirgi kunda dunyo futbolining eng muhim individual sovrinlaridan biri boʻlgan «Oltin toʻp»ga da'vogarlar masalasi muxlislar va mutaxassislar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. «An-Nasr» klubining huumjumchisi Joau Feliks Ispaniyaning nufuzli AS nashriga bergan intervyusida bu boradagi oʻz fikrini ochiq bayon qildi. Uning soʻzlariga koʻra, «Barselona» jamoasining yosh iqtidori Lamin Yamal joriy mavsumda ushbu nufuzli mukofotga eng munosib nomzoddir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Portugalistonlik futbolchining fikricha, Yamalning maydondagi harakatlari shunchaki natija keltiribgina qolmay, balki tomoshabinlarga haqiqiy zavq bagʻishlaydi. Joau Feliks yosh vingerning oʻyinlarini kuzatish uchun maxsus ravishda «Barselona» uchrashuvlarini tomosha qilishini tan oldi. Uning ta'kidlashicha, aynan shu omil yosh futbolchini boshqa yulduzlardan ajratib turadi.

Maydondagi sof san'at va shou

Zamonaviy futbolda koʻplab hujumchilar faqat samaradorlik va urilgan gollar soni bilan baholanadi. Biroq Joau Feliksning fikricha, «Oltin toʻp» sof san'at va futbol jozibasini ham e'tiborga olishi kerak. «Agar siz televizorni yoqib, ekranga mixlanib qoladigan futbolchini qidirsangiz, bu – Lamin», deya ta'kidladi portugaliyalik hujumchi.

As nashriga bergan intervyusida Feliks Kilian Mbappe va Harri Keyn kabi tajribali hujumchilar ham oʻtgan mavsumda yuqori natijalar koʻrsatgani va koʻplab gollar urganini inkor etmadi. Shunga qaramay, u Yamalning oʻyin uslubi va maydondagi yorqin harakatlari boshqalarnikidan ustun turishini alohida qayd etdi.

Xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlar

Futbol olamida individual sovrinlar taqdirini hal qilishda yirik turnirlardagi natijalar doim muhim rol oʻynagan. Joau Feliks ham bu jihatga e'tibor qaratib, Lamin Yamalning xalqaro maydondagi va xususan, jahon chempionatidagi muhim gʻalabalardagi ishtirokini yuqori baholadi. Uning fikricha, shunday yirik musobaqalardagi gʻalabalar jahon chempionati yilida asosiy argument boʻlishi kerak.

Ta'kidlash joizki, Joau Feliksning oʻzi ham ushbu nufuzli mukofotga nomzodlar qatoridan joy olmaganiga qaramay, boshqa futbolchining muvaffaqiyatini xolis baholay oldi. Mutaxassislar ham Yamalning yosh boʻlishiga qaramay, klub va terma jamoa miqyosida koʻrsatayotgan barqaror oʻyini uni haqli ravishda dunyoning eng yaxshilari qatoriga olib chiqayotganini ta'kidlashmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Lamin Yamalning kelajagi porloq ekanligi va u allaqachon dunyoning yetakchi futbolchilari bilan bir qatorda tilga olinayotgani uning ulkan salohiyatidan dalolat beradi. Joau Feliksning bu e'tirofi esa yosh ispaniyalik futbolchining «Oltin toʻp» sari tashlayotgan qadamlarini yanada muhimroq qiladi.

Joau FeliksLamin YamalOltin topBarselonaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal: „Oʻzim kabi oʻynaydigan futbolchilar juda kam“Lamin Yamal: „Oʻzim kabi oʻynaydigan futbolchilar juda kam“24 sentabr 21:56Rafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiRafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadi22 sentabr 02:11Jerard Martin Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga loyiq deb topdiJerard Martin Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga loyiq deb topdiKecha 11:58Harri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdiHarri Keyn Lamin Yamalning so‘zlariga vazmin munosabat bildirdi20 sentabr 15:34Hansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdiHansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdi10 sentabr 12:50Aleks Baena Lamin Yamalni Lionel Messiga qiyosladiAleks Baena Lamin Yamalni Lionel Messiga qiyosladi19 sentabr 00:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi