Joau Feliks Lamin Yamalni «Oltin toʻp»ning asosiy favoriti deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Joau Feliksning fikricha, «Barselona»ning yosh futbolchisi Lamin Yamal «Oltin toʻp» sovriniga eng munosib nomzoddir.
- Feliks Yamalning maydondagi oʻyinini nafaqat samarador, balki tomoshabinlarga zavq bagʻishlovchi san'at deb hisoblaydi.
- U Kilian Mbappe va Harri Keyn kabi futbolchilarning yutuqlarini tan olgan holda, Yamalning oʻyin uslubi va yirik turnirlardagi ishtiroki uni boshqalardan ajratib turishini ta'kidladi.
Hozirgi kunda dunyo futbolining eng muhim individual sovrinlaridan biri boʻlgan «Oltin toʻp»ga da'vogarlar masalasi muxlislar va mutaxassislar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. «An-Nasr» klubining huumjumchisi Joau Feliks Ispaniyaning nufuzli AS nashriga bergan intervyusida bu boradagi oʻz fikrini ochiq bayon qildi. Uning soʻzlariga koʻra, «Barselona» jamoasining yosh iqtidori Lamin Yamal joriy mavsumda ushbu nufuzli mukofotga eng munosib nomzoddir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Portugalistonlik futbolchining fikricha, Yamalning maydondagi harakatlari shunchaki natija keltiribgina qolmay, balki tomoshabinlarga haqiqiy zavq bagʻishlaydi. Joau Feliks yosh vingerning oʻyinlarini kuzatish uchun maxsus ravishda «Barselona» uchrashuvlarini tomosha qilishini tan oldi. Uning ta'kidlashicha, aynan shu omil yosh futbolchini boshqa yulduzlardan ajratib turadi.
Maydondagi sof san'at va shouZamonaviy futbolda koʻplab hujumchilar faqat samaradorlik va urilgan gollar soni bilan baholanadi. Biroq Joau Feliksning fikricha, «Oltin toʻp» sof san'at va futbol jozibasini ham e'tiborga olishi kerak. «Agar siz televizorni yoqib, ekranga mixlanib qoladigan futbolchini qidirsangiz, bu – Lamin», deya ta'kidladi portugaliyalik hujumchi.
As nashriga bergan intervyusida Feliks Kilian Mbappe va Harri Keyn kabi tajribali hujumchilar ham oʻtgan mavsumda yuqori natijalar koʻrsatgani va koʻplab gollar urganini inkor etmadi. Shunga qaramay, u Yamalning oʻyin uslubi va maydondagi yorqin harakatlari boshqalarnikidan ustun turishini alohida qayd etdi.
Xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlarFutbol olamida individual sovrinlar taqdirini hal qilishda yirik turnirlardagi natijalar doim muhim rol oʻynagan. Joau Feliks ham bu jihatga e'tibor qaratib, Lamin Yamalning xalqaro maydondagi va xususan, jahon chempionatidagi muhim gʻalabalardagi ishtirokini yuqori baholadi. Uning fikricha, shunday yirik musobaqalardagi gʻalabalar jahon chempionati yilida asosiy argument boʻlishi kerak.
Ta'kidlash joizki, Joau Feliksning oʻzi ham ushbu nufuzli mukofotga nomzodlar qatoridan joy olmaganiga qaramay, boshqa futbolchining muvaffaqiyatini xolis baholay oldi. Mutaxassislar ham Yamalning yosh boʻlishiga qaramay, klub va terma jamoa miqyosida koʻrsatayotgan barqaror oʻyini uni haqli ravishda dunyoning eng yaxshilari qatoriga olib chiqayotganini ta'kidlashmoqda.
Xulosa qilib aytganda, Lamin Yamalning kelajagi porloq ekanligi va u allaqachon dunyoning yetakchi futbolchilari bilan bir qatorda tilga olinayotgani uning ulkan salohiyatidan dalolat beradi. Joau Feliksning bu e'tirofi esa yosh ispaniyalik futbolchining «Oltin toʻp» sari tashlayotgan qadamlarini yanada muhimroq qiladi.
Izohlar 0
…