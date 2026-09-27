Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 38 ta medal bilan 4-o‘rinni egallab turibdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining 8-kun yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston delegatsiyasi 10 ta oltin, 17 ta kumush va 11 ta bronza, jami 38 ta medal bilan umumjamoa hisobida 4-o‘rinni egallab turibdi.
- Shu tariqa, O‘zbekiston Qozog‘iston, Tailand, Bahrayn va Eron kabi davlatlarni ortda qoldirib, Markaziy Osiyo va MDH mintaqasida yetakchilikni qo‘lda ushlab turibdi.
- Kuchli uchlikni Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya terma jamoalari band etgan.
Yaponiya mezbonlik qilayotgan qit’aning eng yirik to‘rtyillik sport forumi — Osiyo o‘yinlarida sakkizinchi musobaqa kuni bahslari o‘z yakuniga yetdi. O‘zbekiston milliy sport delegatsiyasi musobaqaning har bir yo‘nalishida mardonavor kurash olib borib, umumjamoa hisobida yuqori natija qayd etishda davom etmoqda. 8-kun yakunlariga ko‘ra, yurtdoshlarimiz hisobida 10 ta oltin, 17 ta kumush va 11 ta bronza, jami 38 ta medal mavjud bo‘lib, terma jamoamiz umumjamoa medallar reytingida faxrli 4-o‘rinni qat’iy saqlab turibdi.
Musobaqaning kuchli uchligini Osiyoning an’anaviy yetakchilari bo‘lgan Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya terma jamoalari band etgan. O‘zbekiston esa o‘z ortida Qozog‘iston, Tailand, Bahrayn va Eron kabi qudratli davlatlarni qoldirib, butun Markaziy Osiyo va MDH mintaqasida mutlaq yetakchilikni qo‘lda ushlab turibdi.
«10 ta oltin, 38 ta shohsupa va kuchli to‘rtlik»: 8-kun yakunlarining 5 ta asosiy nuqtasi
Osiyo o‘yinlarining medallar jadvali va vakillarimiz natijalaridan eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar:
Reytingdagi yuksak 4-o‘rin: O‘zbekiston delegatsiyasi qit’aning 40 dan ortiq davlati orasida barqaror ravishda 4-pog‘onani egallab kelmoqda;
Jami 38 ta medal jamg‘arildi: Hamyurtlarimiz 10 ta oltin, 17 ta kumush va 11 ta bronza medaliga ega chiqdi;
Markaziy Osiyoda mutlaq yetakchilik: Asosiy raqobatchi Qozog‘iston 9 ta oltin (jami 40 ta medal) bilan 5-o‘rinda vakillarimizdan ortda qolmoqda;
Kuchli uchlikning gegemoniyasi: Xitoy 118 ta oltin bilan yaqqol peshqadam bo‘lsa, mezbon Yaponiya 37 ta, Janubiy Koreya esa 20 ta oltin medalga egalik qilmoqda;
Keng geografiya va kuchli raqobat: Top-20 talikka Tailand, Bahrayn, Eron, Shimoliy Koreya, Hindiston va Tojikiston kabi termalar kirdi.
Osiyo o‘yinlari: 8-kun yakunlari bo‘yicha TOP-10 mamlakatlar medallar jadvali
Qit’a birinchiligida yetakchilik qilayotgan terma jamoalarning rasmiy ko‘rsatkichlari taqqosi:
O‘rin
Mamlakat nomi (NOC)
Oltin (G)
Kumush (S)
Bronza (B)
Jami medallar
1
Xitoy (People's Republic of China)
118
48
38
204
2
Yaponiya (Japan)
37
60
57
154
3
Janubiy Koreya (Republic of Korea)
20
23
39
82
4
O‘ZBЕKISTON (Uzbekistan)
10
17
11
38
5
Qozog‘iston (Kazakhstan)
9
10
21
40
6
Tailand (Thailand)
9
7
10
26
7
Bahrayn (Bahrain)
8
2
3
13
8
Eron (Islamic Republic of Iran)
7
14
8
29
9
KXDR / Shim. Koreya (DPR Korea)
6
5
4
15
10
Malayziya (Malaysia)
6
2
8
16
(Ma’lumot uchun: Gonkong 11-o‘rin (5 oltin), Hindiston 12-o‘rin (4 oltin) va qo‘shni Tojikiston 17-o‘rinda (2 oltin) bormoqda).
Sport va strategik tahlil: Nega 4-o‘rin katta muvaffaqiyat va oldinda bizni nimalar kutmoqda?
Xalqaro sport ekspertlari va olimpiya harakati tahlilchilarining xulosalari:
«Kumush medallarning oltinga aylanish salohiyati»: 17 ta kumush medal O‘zbekiston atletlarining qanchalik ko‘p finallarda jang olib borganini anglatadi; bu ko‘rsatkich bo‘yicha terma jamoamiz hatto 3-o‘rindagi Koreya bilan tenglasha oladigan darajada raqobat namoyish etdi;
Qozog‘iston bilan keskin mintaqaviy derbi: Qozog‘iston jami medallar soni bo‘yicha (40 ta) biroz oldinda bo‘lsa-da, oltin medallar sifati bo‘yicha O‘zbekiston 10 ta oltin bilan o‘z mavqeini ishonchli himoya qilmoqda;
Oldindagi asosiy umidlar: Musobaqaning ikkinchi yarmida boks, dzyudo, og‘ir atletika va kurash bo‘yicha hal qiluvchi bahslar kutilmoqda; aynan shu sport turlaridagi finallar O‘zbekistonning Janubiy Koreya bilan oradagi farqini qisqartirishi va 4-o‘rinni yanada mustahkamlashi uchun asosiy tramplin vazifasini o‘taydi.
Sizningcha, O‘zbekiston sport delegatsiyasi Osiyo o‘yinlari yakuniga qadar 4-o‘rinni saqlab qolib, oltin medallar sonini 20 tadan oshira oladimi? Qaysi sport turi bo‘yicha sportchilarimizning ishtiroki sizga eng katta g‘urur bag‘ishlamoqda? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va milliy termamizning ushbu yuksak g‘alabalariga bag‘ishlangan maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…