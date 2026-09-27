Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 38 ta medal bilan 4-o‘rinni egallab turibdi!

·64·Sport
Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 38 ta medal bilan 4-o‘rinni egallab turibdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining 8-kun yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston delegatsiyasi 10 ta oltin, 17 ta kumush va 11 ta bronza, jami 38 ta medal bilan umumjamoa hisobida 4-o‘rinni egallab turibdi.
  • Shu tariqa, O‘zbekiston Qozog‘iston, Tailand, Bahrayn va Eron kabi davlatlarni ortda qoldirib, Markaziy Osiyo va MDH mintaqasida yetakchilikni qo‘lda ushlab turibdi.
  • Kuchli uchlikni Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya terma jamoalari band etgan.

Yaponiya mezbonlik qilayotgan qit’aning eng yirik to‘rtyillik sport forumi — Osiyo o‘yinlarida sakkizinchi musobaqa kuni bahslari o‘z yakuniga yetdi. O‘zbekiston milliy sport delegatsiyasi musobaqaning har bir yo‘nalishida mardonavor kurash olib borib, umumjamoa hisobida yuqori natija qayd etishda davom etmoqda. 8-kun yakunlariga ko‘ra, yurtdoshlarimiz hisobida 10 ta oltin, 17 ta kumush va 11 ta bronza, jami 38 ta medal mavjud bo‘lib, terma jamoamiz umumjamoa medallar reytingida faxrli 4-o‘rinni qat’iy saqlab turibdi.

Musobaqaning kuchli uchligini Osiyoning an’anaviy yetakchilari bo‘lgan Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya terma jamoalari band etgan. O‘zbekiston esa o‘z ortida Qozog‘iston, Tailand, Bahrayn va Eron kabi qudratli davlatlarni qoldirib, butun Markaziy Osiyo va MDH mintaqasida mutlaq yetakchilikni qo‘lda ushlab turibdi.

«10 ta oltin, 38 ta shohsupa va kuchli to‘rtlik»: 8-kun yakunlarining 5 ta asosiy nuqtasi

Osiyo o‘yinlarining medallar jadvali va vakillarimiz natijalaridan eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar:

  • Reytingdagi yuksak 4-o‘rin: O‘zbekiston delegatsiyasi qit’aning 40 dan ortiq davlati orasida barqaror ravishda 4-pog‘onani egallab kelmoqda;

  • Jami 38 ta medal jamg‘arildi: Hamyurtlarimiz 10 ta oltin, 17 ta kumush va 11 ta bronza medaliga ega chiqdi;

  • Markaziy Osiyoda mutlaq yetakchilik: Asosiy raqobatchi Qozog‘iston 9 ta oltin (jami 40 ta medal) bilan 5-o‘rinda vakillarimizdan ortda qolmoqda;

  • Kuchli uchlikning gegemoniyasi: Xitoy 118 ta oltin bilan yaqqol peshqadam bo‘lsa, mezbon Yaponiya 37 ta, Janubiy Koreya esa 20 ta oltin medalga egalik qilmoqda;

  • Keng geografiya va kuchli raqobat: Top-20 talikka Tailand, Bahrayn, Eron, Shimoliy Koreya, Hindiston va Tojikiston kabi termalar kirdi.

Osiyo o‘yinlari: 8-kun yakunlari bo‘yicha TOP-10 mamlakatlar medallar jadvali

Qit’a birinchiligida yetakchilik qilayotgan terma jamoalarning rasmiy ko‘rsatkichlari taqqosi:

O‘rin

Mamlakat nomi (NOC)

Oltin (G)

Kumush (S)

Bronza (B)

Jami medallar

1

Xitoy (People's Republic of China)

118

48

38

204

2

Yaponiya (Japan)

37

60

57

154

3

Janubiy Koreya (Republic of Korea)

20

23

39

82

4

O‘ZBЕKISTON (Uzbekistan)

10

17

11

38

5

Qozog‘iston (Kazakhstan)

9

10

21

40

6

Tailand (Thailand)

9

7

10

26

7

Bahrayn (Bahrain)

8

2

3

13

8

Eron (Islamic Republic of Iran)

7

14

8

29

9

KXDR / Shim. Koreya (DPR Korea)

6

5

4

15

10

Malayziya (Malaysia)

6

2

8

16

(Ma’lumot uchun: Gonkong 11-o‘rin (5 oltin), Hindiston 12-o‘rin (4 oltin) va qo‘shni Tojikiston 17-o‘rinda (2 oltin) bormoqda).

Sport va strategik tahlil: Nega 4-o‘rin katta muvaffaqiyat va oldinda bizni nimalar kutmoqda?

Xalqaro sport ekspertlari va olimpiya harakati tahlilchilarining xulosalari:

  • «Kumush medallarning oltinga aylanish salohiyati»: 17 ta kumush medal O‘zbekiston atletlarining qanchalik ko‘p finallarda jang olib borganini anglatadi; bu ko‘rsatkich bo‘yicha terma jamoamiz hatto 3-o‘rindagi Koreya bilan tenglasha oladigan darajada raqobat namoyish etdi;

  • Qozog‘iston bilan keskin mintaqaviy derbi: Qozog‘iston jami medallar soni bo‘yicha (40 ta) biroz oldinda bo‘lsa-da, oltin medallar sifati bo‘yicha O‘zbekiston 10 ta oltin bilan o‘z mavqeini ishonchli himoya qilmoqda;

  • Oldindagi asosiy umidlar: Musobaqaning ikkinchi yarmida boks, dzyudo, og‘ir atletika va kurash bo‘yicha hal qiluvchi bahslar kutilmoqda; aynan shu sport turlaridagi finallar O‘zbekistonning Janubiy Koreya bilan oradagi farqini qisqartirishi va 4-o‘rinni yanada mustahkamlashi uchun asosiy tramplin vazifasini o‘taydi.

Sizningcha, O‘zbekiston sport delegatsiyasi Osiyo o‘yinlari yakuniga qadar 4-o‘rinni saqlab qolib, oltin medallar sonini 20 tadan oshira oladimi? Qaysi sport turi bo‘yicha sportchilarimizning ishtiroki sizga eng katta g‘urur bag‘ishlamoqda? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va milliy termamizning ushbu yuksak g‘alabalariga bag‘ishlangan maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Qit’a 2023 Osiyo o‘yinlariO‘zbekiston sport delegatsiyasiOltin medallarQozog‘iston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlariO‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlariKecha 20:34O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!25 sentabr 20:24Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilarOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilar23 sentabr 12:30O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi medallari 30 taga yetdiO‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi medallari 30 taga yetdi25 sentabr 17:39O‘zbekiston Osiyoning kuchli beshligiga kirib oldi: musobaqaning beshinchi kuni yakunlariO‘zbekiston Osiyoning kuchli beshligiga kirib oldi: musobaqaning beshinchi kuni yakunlari24 sentabr 23:10Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?21 sentabr 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi