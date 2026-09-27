O‘zbekistonda qabristonda dasturxon yozib ovqatlanishdi: bu holat muhokamalarga sabab bo‘ldi
Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistonda olingani aytilayotgan, qabristonda odamlar marhumlar qabri yonida dasturxon yozib, birgalikda ovqatlanayotgani aks etgan video tarqaldi. Videoda turli taomlar qo‘yilgan dasturxon atrofida o‘tirgan kishilarni ko‘rish mumkin.
Marhumlarni xotirlash bilan bog‘liq marosimmi?
Tarqalgan videodagi kishilar koreys millatiga mansub ekani aytilmoqda. O‘zbekistonda yashovchi koreyslar orasida ham ajdodlar qabrini ziyorat qilish va marhumlarni xotirlash bilan bog‘liq o‘ziga xos urf-odatlar mavjud.
Bunday kunlarda qarindoshlar qabristonga borib, qabrlarni tozalaydi, atrofni tartibga keltiradi va marhumlarni yodga oladi.
Qabristondagi noodatiy manzara e’tibor tortdi
Videoda odamlarning qabrlar yonida dasturxon yozib, turli taomlar bilan ovqatlanayotgani aks etgan. Ushbu holat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e’tiborini tortishi mumkin.
Izohlar 0
…