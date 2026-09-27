O‘zbekistonda qabristonda dasturxon yozib ovqatlanishdi: bu holat muhokamalarga sabab bo‘ldi

·3·Jamiyat
O‘zbekistonda qabristonda dasturxon yozib ovqatlanishdi: bu holat muhokamalarga sabab bo‘ldi

Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistonda olingani aytilayotgan, qabristonda odamlar marhumlar qabri yonida dasturxon yozib, birgalikda ovqatlanayotgani aks etgan video tarqaldi. Videoda turli taomlar qo‘yilgan dasturxon atrofida o‘tirgan kishilarni ko‘rish mumkin.

Marhumlarni xotirlash bilan bog‘liq marosimmi?

Tarqalgan videodagi kishilar koreys millatiga mansub ekani aytilmoqda. O‘zbekistonda yashovchi koreyslar orasida ham ajdodlar qabrini ziyorat qilish va marhumlarni xotirlash bilan bog‘liq o‘ziga xos urf-odatlar mavjud.

Bunday kunlarda qarindoshlar qabristonga borib, qabrlarni tozalaydi, atrofni tartibga keltiradi va marhumlarni yodga oladi.

Qabristondagi noodatiy manzara e’tibor tortdi

Videoda odamlarning qabrlar yonida dasturxon yozib, turli taomlar bilan ovqatlanayotgani aks etgan. Ushbu holat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e’tiborini tortishi mumkin.

Koreya xalqlariQabristonO‘zbekistonIjtimoiy tarmoqlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?10 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?10 sentabr 08:23Arman Sarukyan o‘zbek palovini tanladi: kadrlar e’tibor tortdi (video)Arman Sarukyan o‘zbek palovini tanladi: kadrlar e’tibor tortdi (video)9 avgust 11:42Qabristonlarning birida yozilgan to‘rt qator she’r butun jamiyatni larzaga solmoqdaQabristonlarning birida yozilgan to‘rt qator she’r butun jamiyatni larzaga solmoqda18 sentabr 16:49Qamashida katta tezlikda harakatlangan Nexia-2 11 ta qo‘yni urib yubordiQamashida katta tezlikda harakatlangan Nexia-2 11 ta qo‘yni urib yubordiBugun 17:37Yangi shahar, yangi uy va yangi familiya: Namanganlik qizchaning oilasiga davlat yordam ko‘rsatadiYangi shahar, yangi uy va yangi familiya: Namanganlik qizchaning oilasiga davlat yordam ko‘rsatadiBugun 15:46Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdiSaida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdiBugun 10:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)