Feruza Sobitova 10 yil haqida ochiq gapirdi: "Pulning orqasidan yugurib, bolaligini o‘tkazib yuboribman"
Aktrisa Feruza Sobitova "Darakchi" nashrining YouTube sahifasiga bergan intervyusida hayotidagi muhim o‘zgarishlar haqida so‘zlab berdi. U tadbirkorlik faoliyati, psixologiyaga qiziqishi, qizlik familiyasiga qaytish rejasi hamda o‘g‘lining tarbiyasi va kelajagi borasidagi qarashlarini ochiq aytdi.
"Qachon shuncha vaqt o‘tib ketdi?"
Aktrisa farzandi dunyoga kelganidan keyingi 10 yil davomida asosan pul topish va ish bilan band bo‘lganini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu davrda o‘g‘lining bolalik yillaridagi ayrim lahzalarni o‘tkazib yuborganini keyinchalik anglagan.
"Farzandim kichikligida pulning orqasidan yugurib, uning bolalik yillarini o‘tkazib yuboribman", — dedi Feruza Sobitova.
U farzandi kichik paytida uni enagaga qoldirib, oilani ta’minlash va enaga xarajatlarini qoplash uchun ko‘proq ishlaganini ta’kidladi. Aktrisaning aytishicha, o‘g‘li 10 yoshga to‘lganida vaqtning qanchalik tez o‘tganini chuqurroq his qilgan.
Shundan so‘ng u farzandi bilan ko‘proq vaqt o‘tkazish, onasi va oilasiga ham yetarlicha vaqt ajratish haqida o‘ylay boshlagan. Feruza Sobitovaning so‘zlariga ko‘ra, aynan shu davrda uning sog‘lig‘ida muammo yuzaga kelgan. Keyinchalik bu holat uning hayotidagi yo‘nalishlardan birini o‘zgartirib, psixologiyani o‘rganishga kirishishiga sabab bo‘lgan.
Aktrisaning hayotidagi ushbu davr, uning aytishicha, o‘zini va hayotidagi ustuvorliklarni qayta ko‘rib chiqishiga turtki bergan.
Izohlar 0
…