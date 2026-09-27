Feruza Sobitova 10 yil haqida ochiq gapirdi: "Pulning orqasidan yugurib, bolaligini o‘tkazib yuboribman"

·87·Madaniyat
Feruza Sobitova 10 yil haqida ochiq gapirdi: "Pulning orqasidan yugurib, bolaligini o‘tkazib yuboribman"

Aktrisa Feruza Sobitova "Darakchi" nashrining YouTube sahifasiga bergan intervyusida hayotidagi muhim o‘zgarishlar haqida so‘zlab berdi. U tadbirkorlik faoliyati, psixologiyaga qiziqishi, qizlik familiyasiga qaytish rejasi hamda o‘g‘lining tarbiyasi va kelajagi borasidagi qarashlarini ochiq aytdi.

"Qachon shuncha vaqt o‘tib ketdi?"

Aktrisa farzandi dunyoga kelganidan keyingi 10 yil davomida asosan pul topish va ish bilan band bo‘lganini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu davrda o‘g‘lining bolalik yillaridagi ayrim lahzalarni o‘tkazib yuborganini keyinchalik anglagan.

"Farzandim kichikligida pulning orqasidan yugurib, uning bolalik yillarini o‘tkazib yuboribman", — dedi Feruza Sobitova.

U farzandi kichik paytida uni enagaga qoldirib, oilani ta’minlash va enaga xarajatlarini qoplash uchun ko‘proq ishlaganini ta’kidladi. Aktrisaning aytishicha, o‘g‘li 10 yoshga to‘lganida vaqtning qanchalik tez o‘tganini chuqurroq his qilgan.

Shundan so‘ng u farzandi bilan ko‘proq vaqt o‘tkazish, onasi va oilasiga ham yetarlicha vaqt ajratish haqida o‘ylay boshlagan. Feruza Sobitovaning so‘zlariga ko‘ra, aynan shu davrda uning sog‘lig‘ida muammo yuzaga kelgan. Keyinchalik bu holat uning hayotidagi yo‘nalishlardan birini o‘zgartirib, psixologiyani o‘rganishga kirishishiga sabab bo‘lgan.

Aktrisaning hayotidagi ushbu davr, uning aytishicha, o‘zini va hayotidagi ustuvorliklarni qayta ko‘rib chiqishiga turtki bergan.

Feruza SobitovaDarakchipsixologiyatadjibkorlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Musulmon Yunusovning so‘zlari muhokama bo‘ldi: "Karyeram cho‘qqisida bo‘lsa ham oilani tanlayman"Musulmon Yunusovning so‘zlari muhokama bo‘ldi: "Karyeram cho‘qqisida bo‘lsa ham oilani tanlayman"26 iyul 10:50Aktrisa Feruza Sobitovaning jonli efir paytidagi janjali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdiAktrisa Feruza Sobitovaning jonli efir paytidagi janjali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdi13 iyun 16:19Feruza Yusupovaning qizi 1 yoshga to‘ldi: tug‘ilgan kuni Maldivda nishonlandi (video)Feruza Yusupovaning qizi 1 yoshga to‘ldi: tug‘ilgan kuni Maldivda nishonlandi (video)22 sentabr 14:18Yulduz Turdiyeva mashhur qo‘shiq ortidagi sirni ochdi (video)Yulduz Turdiyeva mashhur qo‘shiq ortidagi sirni ochdi (video)13 iyul 11:46Feruza Normatova erining farzandi haqida ochiq gapirdiFeruza Normatova erining farzandi haqida ochiq gapirdi30 aprel 13:27Feruza Normatova sahnada kutilmagan syurprizdan hayajonga tushdi (video)Feruza Normatova sahnada kutilmagan syurprizdan hayajonga tushdi (video)27 iyun 23:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh