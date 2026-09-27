Yevropa kosmik parvozlar sonini oshirmoqchi, biroq AQShdan ortda qolmoqda

·23·Texno
Yevropa kosmik parvozlar sonini oshirmoqchi, biroq AQShdan ortda qolmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Ittifoqi 2034-yilga borib orbital parvozlarga bo'lgan ehtiyojini olti baravarga oshirib, yiliga qariyb 62 ta kosmik parvozni amalga oshirishni rejalashtirmoqda.
  • Bu parvozlarning ko'payishi Galileo, Copernicus va xavfsiz aloqa tizimlari uchun sun'iy yo'ldoshlarni joylashtirish va ularga xizmat ko'rsatishni ta'minlashga qaratilgan.

Yevropa Ittifoqi orbital parvozlar sonini keskin oshirish va kosmik infratuzilmani kengaytirish rejalarini eʼlon qildi. Financial Times nashri xabar berishicha, Yevropa bu borada AQSh va Xitoydan sezilarli darajada ortda qolmoqda hamda kelgusida oʻz pozitsiyalarini yaxshilash choralarini koʻrmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yevropaning mudofaa va koinot boʻyicha eurokomissari Andrius Kubilius maʼlum qilishicha, 2034-yilga borib Yevropaning orbital parvozlarga boʻlgan ehtiyoji taxminan olti baravarga oshishi kutilmoqda. Yevrokomissiya prognozlariga koʻra, shu vaqtga kelib mintaqada yiliga 62 taga yaqin kosmik parvozni amalga oshirish talab etiladi.

Mazkur raketa uchirishlari Galileo navigatsiya tizimi, Copernicus yer yuzini kuzatish dasturi, shuningdek, xavfsiz aloqa va hukumat ehtiyojlari uchun moʻljallangan sunʼiy yoʻldosh guruhlarini joylashtirish hamda ularga xizmat koʻrsatish uchun zarur boʻladi. Hozirgi vaqtda Yevropaning asosiy ogʻir tashuvchi raketasi Fransuz Gvianasidagi Kuru kosmodromidan uchiriluvchi Ariane 6 hisoblanadi.

Infratuzilmani kengaytirish rejalari

Ariane 6 raketasining parvozlar chastotasini yiliga 10 tadan 14 taga oshirish rejalashtirilgan boʻlsa-da, mutaxassislarning fikricha, kelgusidagi ehtiyojlarni qoplash uchun bu yetarli boʻlmaydi. Shu sababli Yevropa tarqoq kosmodromlar tarmogʻini yaratish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda.

Andrius Kubiliusning taʼkidlashicha, kelgusidagi parvozlar uchun Norvegidagi Andøya kosmodromi va Shotslandiyadagi start maydonchalaridan foydalanish koʻzda tutilgan. Shuningdek, Portugaliya Azor orollaridan turib raketa uchirish imkoniyatlarini oʻrganayotgan boʻlsa, Kanada ham potensial hamkor sifatida koʻrib chiqilmoqda.

Qayd etilishicha, ushbu maydonchalarning ayrimlari Yevropa Ittifoqiga kirmaydigan hududlarda joylashgan. Xususan, Norvegiya va Buyuk Britaniya Yevropa Ittifoqi aʼzosi boʻlmasa-da, Yevropa kosmik agentligining toʻlaqonli aʼzolari hisoblanadi, Kanada esa hamkor davlat maqomiga ega.

Global raqobat va kelajak istiqbollari

Parvozlar geografiyasining kengayishi Yevropaga ortib borayotgan sunʼiy yoʻldoshlar sonini boshqarish va bir nechta kosmodromlarga qaramlikni kamaytirishga yordam berishi kerak. Biroq belgilangan koʻrsatkichlarga erishish uchun Yevropa nafaqat start infratuzilmasini kengaytirishi, balki raketa ishlab chiqarish hajmini ham sezilarli darajada oshirishi talab etiladi.

Shuni alohida taʼkidlash joizki, hatto Yevropa Ittifoqi oʻz rejalarini toʻliq amalga oshirib, yiliga 62 ta parvozni yoʻlga qoʻygan taqdirda ham, global miqyosdagi raqobatda AQSh va Xitoydan ortda qolaveradi. Taqqoslash uchun, AQShda 2035-yilga borib yiliga 10 000 ta kosmik missiyani amalga oshirish rejalashtirilgan.

YevropaKoinotRaketaKosmodromTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy oʻzining birinchi qayta foydalaniladigan Lihong-2 koinot kemasini sinovdan oʻtkazadiXitoy oʻzining birinchi qayta foydalaniladigan Lihong-2 koinot kemasini sinovdan oʻtkazadi28 iyul 17:55Avstraliya sohillaridan sirli “koinot sharlari” topildi: Mutaxassislar tadqiqot boshladiAvstraliya sohillaridan sirli “koinot sharlari” topildi: Mutaxassislar tadqiqot boshladi24 iyul 15:57Starcloud kompaniyasi fazoda ilk bor Bitcoin Mayningini amalga oshiradiStarcloud kompaniyasi fazoda ilk bor Bitcoin Mayningini amalga oshiradi23 sentabr 09:30Koinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiKoinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadi20 iyul 21:52Pikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaPikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyada19 sentabr 18:25AQSh 2035 yilga borib yiliga 10 mingta kosmik raketa uchirmoqchiAQSh 2035 yilga borib yiliga 10 mingta kosmik raketa uchirmoqchi10 sentabr 14:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi