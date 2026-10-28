Tailand o‘zbekistonliklarni boy bermaslik uchun vizasiz rejimni qaytarmoqda

·35·Dunyo
Tailand o‘zbekistonliklarni boy bermaslik uchun vizasiz rejimni qaytarmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tailand hukumati o‘zbekistonlik sayyohlar oqimining kamayib ketishi sababli ular uchun 15 kunlik vizasiz rejimni qayta tiklash tashabbusi bilan chiqdi.
  • Ushbu yengillik 15 sentyabrda bekor qilingan 60 kunlik tartib o‘rniga joriy etilishi rejalashtirilmoqda.
  • Mazkur masala 9 noyabr kuni Tailandning Viza siyosati qo‘mitasi yig‘ilishida rasman ko‘rib chiqiladi.

Tailand hukumati O‘zbekistondan borayotgan sayyohlar oqimining keskin kamayib ketishi va turoperatorlarning yo‘nalishlarni o‘zgartirishi ortidan viza siyosatini qayta ko‘rib chiqishga majbur bo‘lmoqda. Avvalroq joriy etilgan 60 kunlik vizasiz rejim bekor qilingani ortidan turizm bozorida yuzaga kelgan yo‘qotishlarni bartaraf etish maqsadida qirollik yangi yengillikni taklif qildi.

Mamlakat Turizm vazirligi O‘zbekiston, Meksika va Kolumbiya fuqarolari uchun 15 kunlik vizasiz rejimni qayta tiklash tashabbusi bilan chiqdi. Ushbu muhim masala 9 noyabr kuni Tailandning Viza siyosati qo‘mitasi yig‘ilishida rasman ko‘rib chiqiladi.

Nima sababdan bunday qarorga kelindi?

Sayyohlik bozoridagi keskin o‘zgarishlar quyidagi omillar bilan izohlanadi:

  • 15 sentyabrdagi bekor qilish oqibatlari: Tailand 15 sentyabrdan boshlab O‘zbekiston fuqarolari uchun amalda bo‘lgan 60 kunlik vizasiz tartibni kutilmaganda bekor qilgan edi;

  • Viza olishdagi murakkabliklar: Rasmiylashtirish jarayoni qiyinlashishi va ortiqcha vaqt talab qilishi sayyohlarning sayohat rejalariga salbiy ta’sir ko‘rsatdi;

  • Turoperatorlarning keskin javobi va Vetnam muqobili: O‘zbekistondagi yirik sayyohlik firmalari viza to‘siqlari tufayli Tailand yo‘nalishidagi turlarni bekor qilib, o‘z mijozlariga shartlari qulay bo‘lgan Vetnam kurortlarini muqobil sifatida faol taklif qila boshladi;

  • Sayyohlarni boy berish xavfi: O‘zbek sayyohlarining oqimi boshqa Osiyo mamlakatlariga burilib ketgani Tailand sayyohlik biznesi va Turizm vazirligini zudlik bilan harakat qilishga undadi.

Yangi tartib qachon va qanday kuchga kirishi mumkin?

  • Vizasiz muddat: Ilgarigidek 60 kun emas, balki klassik ta’til va dam olish davrini qamrab oluvchi 15 kunlik muddat taklif etilmoqda;

  • Qaror qabul qilish sanasi: Tashabbus 9 noyabr kuni Viza siyosati qo‘mitasi tomonidan muhokama qilinadi va ma’qullangan taqdirda tegishli normativ hujjatlar bilan tasdiqlanadi;

  • Keng qamrov: O‘zbekistondan tashqari, ushbu ro‘yxatga Meksika va Kolumbiya davlatlari ham kiritilgan bo‘lib, ular ham Tailandga 15 kungacha vizasiz kirish imkoniga ega bo‘lishi kutilmoqda.

Agar taklif 9 noyabr kungi yig‘ilishda ma’qullansa, o‘zbekistonlik sayyohlar kuzgi-qishki ta’til mavsumida Tailandning Pxuket, Pattayya va boshqa mashhur kurortlariga ortiqcha viza ovoragarchiliklarisiz erkin sayohat qilish imkoniyatiga qayta ega bo‘ladi.

Tailandvizasiz rejimturizmO‘zbekiston-Tailand
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonliklarga Tailandga vizasiz borish imkoniyati yana paydo bo‘lishi mumkinO‘zbekistonliklarga Tailandga vizasiz borish imkoniyati yana paydo bo‘lishi mumkinBugun 15:52Tailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiTailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladi3 sentabr 06:15Sayyohlar uchun kutilmagan zarba va yangi cheklovlar: Tailandda 15 sentyabrdan nimalar o‘zgardi?Sayyohlar uchun kutilmagan zarba va yangi cheklovlar: Tailandda 15 sentyabrdan nimalar o‘zgardi?15 sentabr 10:36Tailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdiTailand vizasi uchun Moskvaga borish: O‘zbekistonliklar uchun Bangkokka safar murakkablashdi4 sentabr 13:49Tailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiTailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radi1 avgust 19:02Qozog‘istonda boylar ko‘proq soliq to‘laydimi? To‘qayev progressiv soliq tizimini ilgari surdiQozog‘istonda boylar ko‘proq soliq to‘laydimi? To‘qayev progressiv soliq tizimini ilgari surdiBugun 15:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda