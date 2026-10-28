Tailand o‘zbekistonliklarni boy bermaslik uchun vizasiz rejimni qaytarmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tailand hukumati o‘zbekistonlik sayyohlar oqimining kamayib ketishi sababli ular uchun 15 kunlik vizasiz rejimni qayta tiklash tashabbusi bilan chiqdi.
- Ushbu yengillik 15 sentyabrda bekor qilingan 60 kunlik tartib o‘rniga joriy etilishi rejalashtirilmoqda.
- Mazkur masala 9 noyabr kuni Tailandning Viza siyosati qo‘mitasi yig‘ilishida rasman ko‘rib chiqiladi.
Tailand hukumati O‘zbekistondan borayotgan sayyohlar oqimining keskin kamayib ketishi va turoperatorlarning yo‘nalishlarni o‘zgartirishi ortidan viza siyosatini qayta ko‘rib chiqishga majbur bo‘lmoqda. Avvalroq joriy etilgan 60 kunlik vizasiz rejim bekor qilingani ortidan turizm bozorida yuzaga kelgan yo‘qotishlarni bartaraf etish maqsadida qirollik yangi yengillikni taklif qildi.
Mamlakat Turizm vazirligi O‘zbekiston, Meksika va Kolumbiya fuqarolari uchun 15 kunlik vizasiz rejimni qayta tiklash tashabbusi bilan chiqdi. Ushbu muhim masala 9 noyabr kuni Tailandning Viza siyosati qo‘mitasi yig‘ilishida rasman ko‘rib chiqiladi.
Nima sababdan bunday qarorga kelindi?
Sayyohlik bozoridagi keskin o‘zgarishlar quyidagi omillar bilan izohlanadi:
15 sentyabrdagi bekor qilish oqibatlari: Tailand 15 sentyabrdan boshlab O‘zbekiston fuqarolari uchun amalda bo‘lgan 60 kunlik vizasiz tartibni kutilmaganda bekor qilgan edi;
Viza olishdagi murakkabliklar: Rasmiylashtirish jarayoni qiyinlashishi va ortiqcha vaqt talab qilishi sayyohlarning sayohat rejalariga salbiy ta’sir ko‘rsatdi;
Turoperatorlarning keskin javobi va Vetnam muqobili: O‘zbekistondagi yirik sayyohlik firmalari viza to‘siqlari tufayli Tailand yo‘nalishidagi turlarni bekor qilib, o‘z mijozlariga shartlari qulay bo‘lgan Vetnam kurortlarini muqobil sifatida faol taklif qila boshladi;
Sayyohlarni boy berish xavfi: O‘zbek sayyohlarining oqimi boshqa Osiyo mamlakatlariga burilib ketgani Tailand sayyohlik biznesi va Turizm vazirligini zudlik bilan harakat qilishga undadi.
Yangi tartib qachon va qanday kuchga kirishi mumkin?
Vizasiz muddat: Ilgarigidek 60 kun emas, balki klassik ta’til va dam olish davrini qamrab oluvchi 15 kunlik muddat taklif etilmoqda;
Qaror qabul qilish sanasi: Tashabbus 9 noyabr kuni Viza siyosati qo‘mitasi tomonidan muhokama qilinadi va ma’qullangan taqdirda tegishli normativ hujjatlar bilan tasdiqlanadi;
Keng qamrov: O‘zbekistondan tashqari, ushbu ro‘yxatga Meksika va Kolumbiya davlatlari ham kiritilgan bo‘lib, ular ham Tailandga 15 kungacha vizasiz kirish imkoniga ega bo‘lishi kutilmoqda.
Agar taklif 9 noyabr kungi yig‘ilishda ma’qullansa, o‘zbekistonlik sayyohlar kuzgi-qishki ta’til mavsumida Tailandning Pxuket, Pattayya va boshqa mashhur kurortlariga ortiqcha viza ovoragarchiliklarisiz erkin sayohat qilish imkoniyatiga qayta ega bo‘ladi.
Izohlar 0
…