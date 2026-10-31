Zumerlar nega avvalgi avlodlarga qaraganda kamroq farzandli bo‘lmoqda?

·71·Dunyo
Zumerlar nega avvalgi avlodlarga qaraganda kamroq farzandli bo‘lmoqda?

AQSHda o‘tkazilgan tadqiqotga ko‘ra, bugungi yosh avlod vakillari avvalgi avlodlarga nisbatan 26 yoshgacha kamroq farzandli bo‘lmoqda. Masalan, 26 yoshli zumer ayollarning atigi 26 foizi kamida bitta farzandga ega. Xuddi shu yoshdagi milleniallarda bu ko‘rsatkich 47 foiz, X avlodida 50 foiz, bumerlarda esa 46 foizni tashkil etgan.

Tahlil Atlanta Federal rezerv banki tadqiqotchilari tomonidan AQSHdagi National Survey of Family Growth so‘rovi ma’lumotlari asosida o‘tkazilgan. Natijalar yangi avlod ayollari avvalgi avlodlarga qaraganda farzandli bo‘lish ehtimoli kamroq ekanini ko‘rsatgan.

Olimlar bu holatni bir nechta omil bilan izohlamoqda. Jumladan, moliyaviy qiyinchiliklar, iqtisodiy beqarorlik va kelajakka nisbatan xavotirlar yoshlarni oila qurish hamda farzandli bo‘lishni kechiktirishga undashi mumkin. Shuningdek, zumerlar orasida farzand ko‘rish istagi ham avvalgi avlodlarga nisbatan pasaygani qayd etilgan.

Tadqiqotda reproduktiv salomatlik bilan bog‘liq qiyinchiliklar ham e’tiborga olingan. Unga ko‘ra, 26 yoshli zumer ayollarning 18 foizida farzand ko‘rish qobiliyati bilan bog‘liq muammolar kuzatilgan. Bumerlar avlodida esa xuddi shu yoshda bu ko‘rsatkich 10 foiz bo‘lgan.

Mualliflar tug‘ilish ko‘rsatkichining pasayishini faqat yoshlarning farzandli bo‘lishni istamasligi bilan izohlab bo‘lmasligini ta’kidlaydi. Bunda iqtisodiy sharoit, shaxsiy tanlov va tibbiy omillar ham muhim o‘rin tutadi.

Tadqiqot AQSHdagi holatni aks ettiradi. Shu sababli uning natijalarini boshqa mamlakatlar yoshlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri tatbiq etib bo‘lmaydi.

zumerlardemografiyaAtlanta Federal rezerv bankitug‘ilish ko‘rsatkichi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kundalik muloqot nega tobora qisqarib bormoqda?Kundalik muloqot nega tobora qisqarib bormoqda?23 sentabr 12:33Dunyoda tug‘ilish keskin kamaymoqda: demografik xavf kuchaydiDunyoda tug‘ilish keskin kamaymoqda: demografik xavf kuchaydi4 oktabr 11:38Aholini ro‘yxatga olish uchun har bir fuqaroga qancha sarflandi?Aholini ro‘yxatga olish uchun har bir fuqaroga qancha sarflandi?30 iyun 11:10O‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdiO‘zbekistonda aholi soni hisob-kitobdan 810 ming nafarga ko‘p chiqdi30 iyun 10:29Oliy ma’lumoti yo‘q yoshlar tarixda ilk bor diplomlilardan ko‘ra osonroq ish topmoqdaOliy ma’lumoti yo‘q yoshlar tarixda ilk bor diplomlilardan ko‘ra osonroq ish topmoqda16 sentabr 21:16Tunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadiTunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadi15 sentabr 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda