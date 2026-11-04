O‘zbekistonliklar uchun Tailandga 15 kunlik vizasiz rejim: Rasmiy qaror kuchga kirdimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekiston fuqarolari uchun Tailandga 15 kunlik vizasiz kirish tartibi hali kuchga kirmadi va amaliyotga tatbiq etilmadi.
- Tailand Turizm siyosati milliy qo'mitasi vitse-premer Supxadji Sutxumpxan raisligida ushbu tashabbusni faqat konseptual jihatdan ma'qullagan.
- Qaror qonuniy kuchga kirishi uchun Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanishi va «Qirollik gazetasi»da e'lon qilinishi talab etiladi.
Ijtimoiy tarmoqlar va qator axborot manbalarida O‘zbekiston fuqarolari uchun Tailandga 15 kunlik vizasiz kirish tizimi ochilgani haqida tarqalayotgan xabarlar keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Biroq Tailand rasmiy idoralari taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu tartib hali to‘liq kuchga kirmagan va amaliyotga tatbiq etilmagan — tashabbus hozircha davlat idoralari tomonidan muhokama qilinish va yakuniy tasdiqlash bosqichida turibdi.
Sayyohlar va aviachipta xarid qilishni rejalashtirayotgan hamyurtlarimiz uchun amaldagi qoidalar va kutilayotgan yangiliklar muhim ahamiyatga ega.
Qanday qaror qabul qilindi va kimlarga tegishli?
Tailand hukumati sayyohlar oqimini ko‘paytirish maqsadida bir qator davlatlar uchun viza talablarini soddalashtirishni ko‘rib chiqmoqda:
Milliy qo‘mita ma’qullovi: Tailand vitse-premeri Supxadji Sutxumpxan raisligida o‘tkazilgan Turizm siyosati milliy qo‘mitasi yig‘ilishida O‘zbekiston, Belarus, Meksika va Kolumbiya fuqarolari uchun mamlakatga vizasiz kirish imkonini berish tashabbusi konseptual jihatdan ma’qullandi;
Taklif etilayotgan muddat: Loyihaga ko‘ra, O‘zbekiston fuqarolariga Tailand hududida 15 kungacha vizasiz bo‘lib turish huquqini berish rejalashtirilgan (ayrim rasmiy manbalarda bu muddatni 30 kungacha uzaytirish taklifi ham ko‘rib chiqilmoqda).
Nega hozircha vizasiz uchib bo‘lmaydi? Jarayon bosqichlari
Qo‘mita ma’qullagan tashabbus qonuniy kuchga kirishi uchun hali rasmiy byurokratik yo‘lni bosib o‘tishi shart:
Yakuniy ko‘rik: Qaror loyihasi mamlakatning maxsus Viza siyosati qo‘mitasi tomonidan batafsil ko‘rib chiqilishi va Vazirlar Mahkamasi tomonidan rasman tasdiqlanib, «Qirollik gazetasi»da (Royal Gazette) e’lon qilinishi talab etiladi;
Amaldagi tartib o‘zgarmagan: Hujjat kuchga kirmaguncha, ayni paytda Tailandga sayohat yoki xizmat safari bilan yo‘l olayotgan O‘zbekiston fuqarolari amaldagi qonunchilikka asosan albatta viza rasmiylashtirishlari shart.
Sayyohlik agentliklari va mustaqil sayohatchilardan chalg‘ituvchi xabarlarga ishonib, aeroportlarda muammolarga duch kelmaslik uchun faqatgina Tailand Tashqi ishlar vazirligi va elchixonasi tomonidan beriladigan rasmiy e’lonlarni kutish tavsiya etiladi.
Izohlar 0
…