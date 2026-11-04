O‘zbekistonliklar uchun Tailandga 15 kunlik vizasiz rejim: Rasmiy qaror kuchga kirdimi?

·55·Dunyo
O‘zbekistonliklar uchun Tailandga 15 kunlik vizasiz rejim: Rasmiy qaror kuchga kirdimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O'zbekiston fuqarolari uchun Tailandga 15 kunlik vizasiz kirish tartibi hali kuchga kirmadi va amaliyotga tatbiq etilmadi.
  • Tailand Turizm siyosati milliy qo'mitasi vitse-premer Supxadji Sutxumpxan raisligida ushbu tashabbusni faqat konseptual jihatdan ma'qullagan.
  • Qaror qonuniy kuchga kirishi uchun Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanishi va «Qirollik gazetasi»da e'lon qilinishi talab etiladi.

Ijtimoiy tarmoqlar va qator axborot manbalarida O‘zbekiston fuqarolari uchun Tailandga 15 kunlik vizasiz kirish tizimi ochilgani haqida tarqalayotgan xabarlar keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Biroq Tailand rasmiy idoralari taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu tartib hali to‘liq kuchga kirmagan va amaliyotga tatbiq etilmagan — tashabbus hozircha davlat idoralari tomonidan muhokama qilinish va yakuniy tasdiqlash bosqichida turibdi.

Sayyohlar va aviachipta xarid qilishni rejalashtirayotgan hamyurtlarimiz uchun amaldagi qoidalar va kutilayotgan yangiliklar muhim ahamiyatga ega.

Qanday qaror qabul qilindi va kimlarga tegishli?

Tailand hukumati sayyohlar oqimini ko‘paytirish maqsadida bir qator davlatlar uchun viza talablarini soddalashtirishni ko‘rib chiqmoqda:

  • Milliy qo‘mita ma’qullovi: Tailand vitse-premeri Supxadji Sutxumpxan raisligida o‘tkazilgan Turizm siyosati milliy qo‘mitasi yig‘ilishida O‘zbekiston, Belarus, Meksika va Kolumbiya fuqarolari uchun mamlakatga vizasiz kirish imkonini berish tashabbusi konseptual jihatdan ma’qullandi;

  • Taklif etilayotgan muddat: Loyihaga ko‘ra, O‘zbekiston fuqarolariga Tailand hududida 15 kungacha vizasiz bo‘lib turish huquqini berish rejalashtirilgan (ayrim rasmiy manbalarda bu muddatni 30 kungacha uzaytirish taklifi ham ko‘rib chiqilmoqda).

Nega hozircha vizasiz uchib bo‘lmaydi? Jarayon bosqichlari

Qo‘mita ma’qullagan tashabbus qonuniy kuchga kirishi uchun hali rasmiy byurokratik yo‘lni bosib o‘tishi shart:

  • Yakuniy ko‘rik: Qaror loyihasi mamlakatning maxsus Viza siyosati qo‘mitasi tomonidan batafsil ko‘rib chiqilishi va Vazirlar Mahkamasi tomonidan rasman tasdiqlanib, «Qirollik gazetasi»da (Royal Gazette) e’lon qilinishi talab etiladi;

  • Amaldagi tartib o‘zgarmagan: Hujjat kuchga kirmaguncha, ayni paytda Tailandga sayohat yoki xizmat safari bilan yo‘l olayotgan O‘zbekiston fuqarolari amaldagi qonunchilikka asosan albatta viza rasmiylashtirishlari shart.

Sayyohlik agentliklari va mustaqil sayohatchilardan chalg‘ituvchi xabarlarga ishonib, aeroportlarda muammolarga duch kelmaslik uchun faqatgina Tailand Tashqi ishlar vazirligi va elchixonasi tomonidan beriladigan rasmiy e’lonlarni kutish tavsiya etiladi.

Tailandvizasiz rejimO‘zbekiston fuqarolariTurizm siyosati milliy qo‘mitasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonliklarga Tailandga vizasiz borish imkoniyati yana paydo bo‘lishi mumkinO‘zbekistonliklarga Tailandga vizasiz borish imkoniyati yana paydo bo‘lishi mumkin28 oktabr 15:52Tailand o‘zbekistonliklarni boy bermaslik uchun vizasiz rejimni qaytarmoqdaTailand o‘zbekistonliklarni boy bermaslik uchun vizasiz rejimni qaytarmoqda28 oktabr 15:41Tailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiTailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladi3 sentabr 06:15To‘ydagi qonli xayp: Pokistonda TikTok yulduzining to‘yida 2 kishi qurbon bo‘ldi (video)To‘ydagi qonli xayp: Pokistonda TikTok yulduzining to‘yida 2 kishi qurbon bo‘ldi (video)Bugun 13:38Jurnalistlar uchun eng xavfli davlatlar qaysi va nega dron zarbalari ko‘paymoqda?Jurnalistlar uchun eng xavfli davlatlar qaysi va nega dron zarbalari ko‘paymoqda?Bugun 13:25Kanadada grizli ayig‘i onaga hujum qildi, 19 yoshli qizi bedarak yo‘qoldiKanadada grizli ayig‘i onaga hujum qildi, 19 yoshli qizi bedarak yo‘qoldiBugun 13:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi