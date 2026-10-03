Rossiyada o‘pka o‘lati bo‘yicha favqulodda holat: Sinov probirkasi sinib ketgani aytilmoqda

·55·Dunyo
Rossiyada o‘pka o‘lati bo‘yicha favqulodda holat: Sinov probirkasi sinib ketgani aytilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Irkutsk viloyatida o‘pka o‘lati sababli favqulodda holat e’lon qilindi, bunda 28 yoshli laborant Darya Shipilova vafot etdi.
  • Asosiy taxminga ko‘ra, u ish jarayonida o‘lat qo‘zg‘atuvchisi bo‘lgan probirkani tushirib yuborgan.
  • Hodisa ortidan 190 dan ziyod kishi karantin va tibbiy nazoratga olindi, shuningdek, tibbiyot muassasasi va oliy ta’lim muassasalarida karantin cheklovlari joriy etildi.

Rossiyaning Irkutsk viloyatida favqulodda sanitariya-epidemiologik holat yuzaga keldi. O‘latga qarshi ilmiy-tadqiqot institutida ishlovchi 28 yoshli laborant qiz o‘ta xavfli infeksiya — o‘pka o‘lati (chuma) oqibatida vafot etdi.

Mazkur fojia ortidan mintaqada shoshilinch xavfsizlik choralari ko‘rilib, marhuma bilan muloqotda bo‘lgan 190 dan ziyod kishi karantin va qat’iy tibbiy nazorat ostiga olindi.

Hodisa qanday yuz bergan? Asosiy taxminlar

OAV va tezkor manbalar bergan xabarlarga ko‘ra, marhuma Darya Shipilova Sibir va Uzoq Sharq o‘latga qarshi ilmiy-tadqiqot institutida bakteriyalarning antibiotiklarga chidamliligini o‘rganish bilan shug‘ullanib kelgan.

  • Probirka sinishi taxmini: Tergov va mutaxassislar ko‘rib chiqayotgan asosiy taxminlardan biriga ko‘ra, xodima laboratoriyadagi ish jarayonida o‘lat qo‘zg‘atuvchisi (Yersinia pestis) bo‘lgan sinov naychasini (probirkani) tasodifan tushirib yuborgan bo‘lishi mumkin.

  • Ahvolining og‘irlashishi: Hodisadan so‘ng qizning sog‘lig‘i keskin yomonlashgan va u Shelexov tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Ko‘rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay, bemorning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmadi.

Karantin cheklovlari va tekshiruvlar

Fojia ortidan epidemiya tarqalishining oldini olish maqsadida keskin choralar ishga tushirildi:

  1. Kasallik o‘chog‘i izolyatsiyasi: Laborant davolangan tibbiyot muassasasi va uning ayrim bo‘limlari vaqtinchalik to‘liq karantinga yopildi, hududdagi oliy ta’lim muassasalaridan birida darslar onlayn formatga o‘tkazildi.

  2. Muloqotda bo‘lganlar tekshiruvi: Qiz bilan aloqada bo‘lgan 200 ga yaqin kishi shifoxonalarga joylashtirilib, profilaktik kuzatuvga olindi. Mutaxassislar tomonidan ulardan olingan birlamchi tahlillar ushbu shaxslarda infeksiya aniqlanmaganini ko‘rsatmoqda.

  3. Buryatiya versiyasi rad etildi: Dastlab marhuma kasallikning tabiiy o‘chog‘i hisoblangan Buryatiya Respublikasiga borib kelgani haqidagi taxminlar tarqalgan edi. Biroq Buryatiya rahbariyati bu xabarlarni rasman inkor etib, qiz so‘nggi vaqtlarda ushbu hududga tashrif buyurmaganini va respublikada o‘lat o‘choqlari mavjud emasligini ma’lum qildi.

Ayni paytda Irkutsk viloyatida sanitariya organlari va federal mutaxassislar ishtirokida xavfsizlik qoidalarining buzilishi holati bo‘yicha chuqur tekshiruvlar davom etmoqda.

Irkutsk viloyatiDarya ShipilovaYersinia pestisSibir va Uzoq Sharq o‘latga qarshi ilmiy-tadqiqot instituti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

70 yil “temir o‘pka”bilan hayot kechirgan ayolning hayot yo‘li yakunlandi70 yil “temir o‘pka”bilan hayot kechirgan ayolning hayot yo‘li yakunlandi11 iyul 01:53«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda19 sentabr 17:12Havoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiHavoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldi16 sentabr 09:10Davosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldiDavosi deyarli yo‘q saratonga qarshi yangi umid paydo bo‘ldi27 iyul 23:36Argentina pasporti uchun 350 ming dollarlik dastur e’lon qilindiArgentina pasporti uchun 350 ming dollarlik dastur e’lon qilindiBugun 06:36Jambilda poyezd 70 bosh qo‘yni urib yubordi: egasi jazolandiJambilda poyezd 70 bosh qo‘yni urib yubordi: egasi jazolandiKecha 21:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota