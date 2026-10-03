Rossiyada o‘pka o‘lati bo‘yicha favqulodda holat: Sinov probirkasi sinib ketgani aytilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Irkutsk viloyatida o‘pka o‘lati sababli favqulodda holat e’lon qilindi, bunda 28 yoshli laborant Darya Shipilova vafot etdi.
- Asosiy taxminga ko‘ra, u ish jarayonida o‘lat qo‘zg‘atuvchisi bo‘lgan probirkani tushirib yuborgan.
- Hodisa ortidan 190 dan ziyod kishi karantin va tibbiy nazoratga olindi, shuningdek, tibbiyot muassasasi va oliy ta’lim muassasalarida karantin cheklovlari joriy etildi.
Rossiyaning Irkutsk viloyatida favqulodda sanitariya-epidemiologik holat yuzaga keldi. O‘latga qarshi ilmiy-tadqiqot institutida ishlovchi 28 yoshli laborant qiz o‘ta xavfli infeksiya — o‘pka o‘lati (chuma) oqibatida vafot etdi.
Mazkur fojia ortidan mintaqada shoshilinch xavfsizlik choralari ko‘rilib, marhuma bilan muloqotda bo‘lgan 190 dan ziyod kishi karantin va qat’iy tibbiy nazorat ostiga olindi.
Hodisa qanday yuz bergan? Asosiy taxminlar
OAV va tezkor manbalar bergan xabarlarga ko‘ra, marhuma Darya Shipilova Sibir va Uzoq Sharq o‘latga qarshi ilmiy-tadqiqot institutida bakteriyalarning antibiotiklarga chidamliligini o‘rganish bilan shug‘ullanib kelgan.
Probirka sinishi taxmini: Tergov va mutaxassislar ko‘rib chiqayotgan asosiy taxminlardan biriga ko‘ra, xodima laboratoriyadagi ish jarayonida o‘lat qo‘zg‘atuvchisi (Yersinia pestis) bo‘lgan sinov naychasini (probirkani) tasodifan tushirib yuborgan bo‘lishi mumkin.
Ahvolining og‘irlashishi: Hodisadan so‘ng qizning sog‘lig‘i keskin yomonlashgan va u Shelexov tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Ko‘rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay, bemorning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmadi.
Karantin cheklovlari va tekshiruvlar
Fojia ortidan epidemiya tarqalishining oldini olish maqsadida keskin choralar ishga tushirildi:
Kasallik o‘chog‘i izolyatsiyasi: Laborant davolangan tibbiyot muassasasi va uning ayrim bo‘limlari vaqtinchalik to‘liq karantinga yopildi, hududdagi oliy ta’lim muassasalaridan birida darslar onlayn formatga o‘tkazildi.
Muloqotda bo‘lganlar tekshiruvi: Qiz bilan aloqada bo‘lgan 200 ga yaqin kishi shifoxonalarga joylashtirilib, profilaktik kuzatuvga olindi. Mutaxassislar tomonidan ulardan olingan birlamchi tahlillar ushbu shaxslarda infeksiya aniqlanmaganini ko‘rsatmoqda.
Buryatiya versiyasi rad etildi: Dastlab marhuma kasallikning tabiiy o‘chog‘i hisoblangan Buryatiya Respublikasiga borib kelgani haqidagi taxminlar tarqalgan edi. Biroq Buryatiya rahbariyati bu xabarlarni rasman inkor etib, qiz so‘nggi vaqtlarda ushbu hududga tashrif buyurmaganini va respublikada o‘lat o‘choqlari mavjud emasligini ma’lum qildi.
Ayni paytda Irkutsk viloyatida sanitariya organlari va federal mutaxassislar ishtirokida xavfsizlik qoidalarining buzilishi holati bo‘yicha chuqur tekshiruvlar davom etmoqda.
Izohlar 0
…