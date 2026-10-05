O‘zbekistonliklarga viza berishni to‘xtatish: Latviya nima uchun bunday tashabbus bilan chiqdi?

·1·Dunyo
O‘zbekistonliklarga viza berishni to‘xtatish: Latviya nima uchun bunday tashabbus bilan chiqdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Latviya Ichki ishlar vazirligi O‘zbekiston fuqarolariga vizalar berishni vaqtincha to‘xtatish taklifini ilgari surdi.
  • Bu tashabbus mamlakatga kirgan ayrim shaxslar ishtirokidagi huquqbuzarliklar, jumladan, voyaga yetmaganlarga qarshi noqonuniy harakatlar bilan izohlanmoqda.
  • Vazirlik xavfsizlik choralarini qayta ko‘rib chiqish va jamoat tartibiga tahdid solishi mumkin bo‘lgan shaxslarning kirib kelishini oldini olishni maqsad qilgan.

Boltiqbo‘yining yetakchi davlatlaridan biri bo‘lgan Latviyada O‘zbekiston fuqarolariga kirish vizalarini berishni vaqtincha to‘xtatish tashabbusi ilgari surildi. Bu haqda «Farg‘ona» axborot agentligi mahalliy Jauns.lv portaliga tayangan holda xabar berdi.

Mamlakat Ichki ishlar vazirligi tomonidan tayyorlangan mazkur taklif so‘nggi paytlarda mamlakatga kirib kelgan ayrim shaxslar ishtirokida qayd etilgan huquqbuzarliklar bilan izohlanmoqda.

«Biz chora ko‘rishga majburmiz»: Vazirning keskin pozitsiyasi

Latviya Ichki ishlar vaziri Yanis Dombravaning ta’kidlashicha, cheklovlar xavfsizlik choralarini qayta ko‘rib chiqish maqsadida kiritilishi lozim:

«Biz zudlik bilan chora ko‘rishga majburmiz. Shu sababli O‘zbekiston fuqarolariga viza berishni muayyan muddatga vaqtincha to‘xtatib turishni hamda ushbu vaqtdan o‘zbek tomoni bilan hamkorlikni mustahkamlash uchun foydalanishni taklif etamiz. Bundan ko‘zlangan bosh maqsad — jamoat tartibi va xavfsizligiga tahdid solishi mumkin bo‘lgan shaxslarning Latviya hududiga kirib kelishiga yo‘l qo‘ymaslikdir».

Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, bunday qarorga O‘zbekiston fuqarolari ishtirokida sodir etilgan bir nechta jinoyatlar, jumladan, voyaga yetmaganlarga qarshi qaratilgan noqonuniy harakatlar sabab bo‘lgan. Biroq vazirlik hozircha ushbu holatlar bo‘yicha aniq raqamlar va to‘liq statistik ma’lumotlarni ochiqlagani yo‘q.

Tashabbus kuchga kirdimi? Hukumatdagi kelishmovchilik

Muhim jihati shundaki, vizalarni to‘xtatish to‘g‘risidagi taklif hozircha amaliy bosqichga o‘tmagan va kuchga kirmagan:

  • Koalitsiya rad etdi: Yanis Dombrava mazkur masalani 29 sentyabr kuni bo‘lib o‘tgan Vazirlar Mahkamasi yig‘ilishi kun tartibiga kiritishga uringan. Biroq hukumatdagi koalitsion hamkorlar parlament (Seym) saylovlari oldidan o‘tgan so‘nggi yig‘ilishda bu tashabbusni kun tartibiga qo‘shishni qo‘llab-quvvatlamagan;

  • Qonuniy asos: BB.lv nashrining oydinlik kiritishicha, Ichki ishlar vazirligi o‘z tashabbusini milliy Immigratsiya qonunining 8-moddasi 2-qismiga asoslab ilgari surmoqda;

  • Kelgusi muhokamalar: Vazir ushbu masala yangi hukumatning yaqin orada bo‘lib o‘tadigan yig‘ilishlaridan birida qayta ko‘rib chiqilishiga umid bildirmoqda.

Rasmiy munosabat qanday?

Hozirgi vaqtda O‘zbekiston Respublikasining Latviyadagi elchixonasi yoki Tashqi ishlar vazirligi tomonidan Latviya rasmiysining ushbu bayonoti yuzasidan hech qanday rasmiy munosabat bildirilmagan.

Vaziyat rivojlanishi Latviyada shakllanadigan yangi hukumat va parlamentning migratsiya siyosatiga hamda ikki tomonlama diplomatik muloqotlarga bevosita bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

LatviyaO‘zbekistonYanis DombravaIchki ishlar vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Latviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqdaLatviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqda31 iyul 22:27Boltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqdaBoltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqda9 sentabr 11:37Katta yangilik: Qoidabuzarliklar bo‘yicha ishlar to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladiKatta yangilik: Qoidabuzarliklar bo‘yicha ishlar to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladi8 avgust 11:44Pasport yo‘qotganlar uchun katta yengillik: jarima bekor qilinadiPasport yo‘qotganlar uchun katta yengillik: jarima bekor qilinadi16 iyul 16:22Haydovchilar YPX xodimiga MyGov'dagi hujjatlarni ko‘rsatsa kifoya qiladimi?Haydovchilar YPX xodimiga MyGov'dagi hujjatlarni ko‘rsatsa kifoya qiladimi?9 iyul 18:28Jarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradiJarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradi8 iyul 13:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota