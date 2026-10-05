O‘zbekistonliklarga viza berishni to‘xtatish: Latviya nima uchun bunday tashabbus bilan chiqdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Latviya Ichki ishlar vazirligi O‘zbekiston fuqarolariga vizalar berishni vaqtincha to‘xtatish taklifini ilgari surdi.
- Bu tashabbus mamlakatga kirgan ayrim shaxslar ishtirokidagi huquqbuzarliklar, jumladan, voyaga yetmaganlarga qarshi noqonuniy harakatlar bilan izohlanmoqda.
- Vazirlik xavfsizlik choralarini qayta ko‘rib chiqish va jamoat tartibiga tahdid solishi mumkin bo‘lgan shaxslarning kirib kelishini oldini olishni maqsad qilgan.
Boltiqbo‘yining yetakchi davlatlaridan biri bo‘lgan Latviyada O‘zbekiston fuqarolariga kirish vizalarini berishni vaqtincha to‘xtatish tashabbusi ilgari surildi. Bu haqda «Farg‘ona» axborot agentligi mahalliy Jauns.lv portaliga tayangan holda xabar berdi.
Mamlakat Ichki ishlar vazirligi tomonidan tayyorlangan mazkur taklif so‘nggi paytlarda mamlakatga kirib kelgan ayrim shaxslar ishtirokida qayd etilgan huquqbuzarliklar bilan izohlanmoqda.
«Biz chora ko‘rishga majburmiz»: Vazirning keskin pozitsiyasi
Latviya Ichki ishlar vaziri Yanis Dombravaning ta’kidlashicha, cheklovlar xavfsizlik choralarini qayta ko‘rib chiqish maqsadida kiritilishi lozim:
«Biz zudlik bilan chora ko‘rishga majburmiz. Shu sababli O‘zbekiston fuqarolariga viza berishni muayyan muddatga vaqtincha to‘xtatib turishni hamda ushbu vaqtdan o‘zbek tomoni bilan hamkorlikni mustahkamlash uchun foydalanishni taklif etamiz. Bundan ko‘zlangan bosh maqsad — jamoat tartibi va xavfsizligiga tahdid solishi mumkin bo‘lgan shaxslarning Latviya hududiga kirib kelishiga yo‘l qo‘ymaslikdir».
Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, bunday qarorga O‘zbekiston fuqarolari ishtirokida sodir etilgan bir nechta jinoyatlar, jumladan, voyaga yetmaganlarga qarshi qaratilgan noqonuniy harakatlar sabab bo‘lgan. Biroq vazirlik hozircha ushbu holatlar bo‘yicha aniq raqamlar va to‘liq statistik ma’lumotlarni ochiqlagani yo‘q.
Tashabbus kuchga kirdimi? Hukumatdagi kelishmovchilik
Muhim jihati shundaki, vizalarni to‘xtatish to‘g‘risidagi taklif hozircha amaliy bosqichga o‘tmagan va kuchga kirmagan:
Koalitsiya rad etdi: Yanis Dombrava mazkur masalani 29 sentyabr kuni bo‘lib o‘tgan Vazirlar Mahkamasi yig‘ilishi kun tartibiga kiritishga uringan. Biroq hukumatdagi koalitsion hamkorlar parlament (Seym) saylovlari oldidan o‘tgan so‘nggi yig‘ilishda bu tashabbusni kun tartibiga qo‘shishni qo‘llab-quvvatlamagan;
Qonuniy asos: BB.lv nashrining oydinlik kiritishicha, Ichki ishlar vazirligi o‘z tashabbusini milliy Immigratsiya qonunining 8-moddasi 2-qismiga asoslab ilgari surmoqda;
Kelgusi muhokamalar: Vazir ushbu masala yangi hukumatning yaqin orada bo‘lib o‘tadigan yig‘ilishlaridan birida qayta ko‘rib chiqilishiga umid bildirmoqda.
Rasmiy munosabat qanday?
Hozirgi vaqtda O‘zbekiston Respublikasining Latviyadagi elchixonasi yoki Tashqi ishlar vazirligi tomonidan Latviya rasmiysining ushbu bayonoti yuzasidan hech qanday rasmiy munosabat bildirilmagan.
Vaziyat rivojlanishi Latviyada shakllanadigan yangi hukumat va parlamentning migratsiya siyosatiga hamda ikki tomonlama diplomatik muloqotlarga bevosita bog‘liq bo‘lib qolmoqda.
Izohlar 0
…