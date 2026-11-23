«Manchester Yunayted» yozda rad etilgan transfer uchun yana kurash boshlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Yunayted» klubi «Nyukasl» himoyachisi Lyuis Xollni qishki transfer oynasida o‘z safiga qo‘shib olish uchun yana urinib ko‘rmoqchi.
- Jurnalist Ekrem Konurning ma'lumotiga ko‘ra, Maurisio Pochettino bosh murabbiylik vazifasiga kirishganidan so‘ng, 22 yoshli futbolchini transfer qilish klubning ustuvor vazifalaridan biriga aylandi.
«Manchester Yunayted» chap qanot himoya chizig‘ini kuchaytirish uchun «Nyukasl» yulduzi Lyuis Xollga yana bir bor jiddiy qiziqish bildirmoqda. Mankunianliklar yozda amalga oshmagan transferni qishki oynada hal qilishga urinishi mumkin. Biroq futbolchining uzoq muddatli shartnomasi muzokaralarni qiyinlashtirishi ehtimoldan xoli emas.
Angliyaning «Manchester Yunayted» klubi «Nyukasl» himoyachisi Lyuis Xollni transfer qilish rejasidan voz kechmagan. Jurnalist Ekrem Konur tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, «qizil iblislar» qishki transfer oynasida 22 yoshli futbolchi uchun yana rasmiy taklif bilan chiqishni rejalashtirmoqda.
Bu transfer mankunianliklar uchun himoya chizig‘idagi muhim muammolardan birini hal qilish imkoniyati bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, Maurisio Pochettino bosh murabbiylik vazifasini bajarishga kirishganidan keyin chap qanot himoyachisini topish klubning ustuvor vazifalaridan biriga aylangani aytilmoqda.
Yozdagi urinish muvaffaqiyatsiz yakunlangandi
«Manchester Yunayted» Lyuis Xollga qiziqishni yozgi transfer oynasidayoq boshlagan. Biroq «Nyukasl» o‘z futbolchisini qo‘yib yuborishni istamagan va mankunianliklarning urinishini rad etgan.
Shundan keyin Xoll sentyabr oyida klub bilan shartnomasini 2031 yilgacha uzaytirdi. Bu esa «Nyukasl»ning futbolchini uzoq muddat saqlab qolish niyati jiddiy ekanini ko‘rsatadi.
Shunga qaramay, «Manchester Yunayted» rahbariyati ingliz himoyachisini qo‘lga kiritish umidini yo‘qotmagan. Ekrem Konur ma’lumotiga ko‘ra, klub qishda yana bir bor rasmiy taklif kiritishni ko‘zlamoqda.
Lyuis Xollning narxi 55 million yevro
Transfermarkt portali ekspertlari Lyuis Xollning bozor qiymatini 55 million yevro atrofida baholamoqda.
Futbolchining 2031 yilgacha amal qiladigan shartnomasi ham «Nyukasl»ning muzokaralardagi pozitsiyasini mustahkamlashi mumkin. Shu sababli «Manchester Yunayted» uni o‘z safiga qo‘shib olish uchun ancha jiddiy taklif tayyorlashiga to‘g‘ri kelishi ehtimol.
Pochettino uchun chap qanot himoyasi ustuvor vazifaga aylandi
Maurisio Pochettino bosh murabbiy sifatida ish boshlaganidan keyin «Manchester Yunayted» tarkibini kuchaytirish rejalarida chap qanot himoyachisi masalasi alohida o‘rin egallamoqda.
Lyuis Xollning yoshligi, Angliya terma jamoasidagi tajribasi va «Nyukasl»dagi ishtiroki uni mankunianliklar uchun qiziq nomzodga aylantirmoqda.
Hozircha «Manchester Yunayted»ning qishki taklifi qancha bo‘lishi va «Nyukasl» bunga qanday munosabat bildirishi noma’lum. Ammo bir narsa aniq: yozda amalga oshmagan transfer qishda yana kun tartibiga qaytishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…