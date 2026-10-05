Gonkongdagi ayanchli qotillik: Millioner model o‘z qaynoilasi tomonidan vahshiylarcha o‘ldirildi
Gonkong moda olamining yorqin namoyandasi, mashhur millioner model va inflyuyenser Ebbi Choy Tin-fungning vahshiyona qotilligi bo‘yicha tergov va sud jarayoni yangi tafsilotlarni oshkor qildi. Mahalliy nufuzli The Standard nashri xabariga ko‘ra, dunyo moda nashrlari muqovasini bezagan 28 yoshli go‘zalning hayotiga uzoq yillar ularga beminnat moddiy yordam ko‘rsatib kelgan sobiq oila a’zolari — qaynotasi, sobiq eri va qaynog‘asi tomonidan chek qo‘yilgan.
Butun Osiyoni larzaga solgan ushbu jinoyatning asl motivi markazdagi qimmatbaho elita ko‘chmas mulkini saqlab qolish va ochko‘zlik bo‘lgani ma’lum bo‘ldi.
Qidiruvdan topilgan dahshatli manzara
Ebbi Choyning bedarak yo‘qolgani haqida 2023 yilning 21 fevralida e’lon qilingan edi. Oradan atigi ikki kun o‘tib, politsiya Tay Po tumanidagi Lung Mey qishlog‘ida joylashgan ijara uylaridan birida modelning bo‘laklangan jasad qoldiqlarini topdi:
Voqea joyidagi ashyoviy dalillar: Tezkor guruh uy ichidan qotillik qurollari sifatida ishlatilgan elektr arra hamda go‘sht qiymalagich moslamasini aniqladi;
Vahshiylik ko‘lami: Marhumaning jasadi bo‘laklarga bo‘linib, muzlatgich va katta qozonlarga joylangan, bosh chanog‘i esa alohida idishdan topilgan;
Qamoqqa olishlar: Dastlab modelning sobiq turmush o‘rtog‘i Aleks Kvong, so‘ngra uning otasi Kvong Kau hamda akasi Entoni Kvong qo‘lga olindi.
7,6 million dollarlik ko‘chmas mulk: Fojianing bosh sababi
Ebbi Choy va Aleks Kvong turmushidan ikki nafar farzand dunyoga kelgan. Garchi juftlik 2015 yilda ajrashgan bo‘lsa-da, bolalarga asosan sobiq qaynota-qaynona qarab kelgan. Badavlat oila farzandi bo‘lgan Ebbi ularni har tomonlama ta’minlab turgan:
Hashamatli sovg‘a: 2019 yilda model farzandlari va sobiq qarindoshlari erkin yashashi uchun Gonkong markazidan qiymati 60 million Gonkong dollari (taxminan 7,64 million AQSH dollari) bo‘lgan hashamatli kvartira xarid qilgan;
Qaynota nomiga rasmiylashtirish: Soliq va ma’muriy qulayliklar sabab uy rasman sobiq qaynotasi Kvong Kau nomiga rasmiylashtirilgan bo‘lib, aynan shu xato qadam modelning taqdirida mash’um rol o‘ynadi;
Bolalarning maktabi va ko‘chish talabi: 2022 yilda Choy farzandlarining maktabi yaqin bo‘lishi uchun markazdagi ushbu elita uyni sotib, boshqa tumandan yangi kvartira olishga qaror qiladi. U sobiq qaynotasi va oilasiga ham yangi uyga ko‘chishni taklif etgan, biroq ular markazdagi qimmatbaho manzildan chiqib ketishni istamagan.
Oilaviy qisqa til biriktiruvdan so‘ng, Kvong Kau va uning katta o‘g‘li Entoni millionlab dollarlik kvartira o‘z qo‘llarida qolishi uchun Ebbi Choyni jismonan yo‘q qilish rejasini tuzgan.
Glyans jurnallar ikonasining fojiasi
Ebbi Choy Tin-fung o‘z yurtida va xalqaro moda sanoatida tanilgan uslub ramzi edi. U muntazam ravishda Vogue, Elle, Harper's Bazaar va L'Officiel kabi nufuzli jurnallarning muqovalarida suratga tushar, Parij va Milan moda haftaliklarining doimiy faxriy mehmoni bo‘lgan.
Ayni paytda Gonkong sudida mazkur shov-shuvli jinoyat bo‘yicha davom etayotgan sud jarayoni qattiq nazorat ostida kechmoqda. Qo‘lga olingan oila a’zolari o‘z ayblarini tan olishdan bosh tortayotgani bois, sud-tibbiy ekspertizalari va tergovchilar har bir ishtirokchining qotillikdagi aniq vazifasini isbotlash ustida ishlamoqda. Jamoatchilik esa vahshiylarcha amalga oshirilgan jinoyat aybdorlari uchun eng og‘ir jazo tayinlanishini kutmoqda.
Izohlar 0
…