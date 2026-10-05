Gonkongdagi ayanchli qotillik: Millioner model o‘z qaynoilasi tomonidan vahshiylarcha o‘ldirildi

·0·Dunyo
Gonkongdagi ayanchli qotillik: Millioner model o‘z qaynoilasi tomonidan vahshiylarcha o‘ldirildi

Gonkong moda olamining yorqin namoyandasi, mashhur millioner model va inflyuyenser Ebbi Choy Tin-fungning vahshiyona qotilligi bo‘yicha tergov va sud jarayoni yangi tafsilotlarni oshkor qildi. Mahalliy nufuzli The Standard nashri xabariga ko‘ra, dunyo moda nashrlari muqovasini bezagan 28 yoshli go‘zalning hayotiga uzoq yillar ularga beminnat moddiy yordam ko‘rsatib kelgan sobiq oila a’zolari — qaynotasi, sobiq eri va qaynog‘asi tomonidan chek qo‘yilgan.

Butun Osiyoni larzaga solgan ushbu jinoyatning asl motivi markazdagi qimmatbaho elita ko‘chmas mulkini saqlab qolish va ochko‘zlik bo‘lgani ma’lum bo‘ldi.

Qidiruvdan topilgan dahshatli manzara

Ebbi Choyning bedarak yo‘qolgani haqida 2023 yilning 21 fevralida e’lon qilingan edi. Oradan atigi ikki kun o‘tib, politsiya Tay Po tumanidagi Lung Mey qishlog‘ida joylashgan ijara uylaridan birida modelning bo‘laklangan jasad qoldiqlarini topdi:

  • Voqea joyidagi ashyoviy dalillar: Tezkor guruh uy ichidan qotillik qurollari sifatida ishlatilgan elektr arra hamda go‘sht qiymalagich moslamasini aniqladi;

  • Vahshiylik ko‘lami: Marhumaning jasadi bo‘laklarga bo‘linib, muzlatgich va katta qozonlarga joylangan, bosh chanog‘i esa alohida idishdan topilgan;

  • Qamoqqa olishlar: Dastlab modelning sobiq turmush o‘rtog‘i Aleks Kvong, so‘ngra uning otasi Kvong Kau hamda akasi Entoni Kvong qo‘lga olindi.

7,6 million dollarlik ko‘chmas mulk: Fojianing bosh sababi

Ebbi Choy va Aleks Kvong turmushidan ikki nafar farzand dunyoga kelgan. Garchi juftlik 2015 yilda ajrashgan bo‘lsa-da, bolalarga asosan sobiq qaynota-qaynona qarab kelgan. Badavlat oila farzandi bo‘lgan Ebbi ularni har tomonlama ta’minlab turgan:

  • Hashamatli sovg‘a: 2019 yilda model farzandlari va sobiq qarindoshlari erkin yashashi uchun Gonkong markazidan qiymati 60 million Gonkong dollari (taxminan 7,64 million AQSH dollari) bo‘lgan hashamatli kvartira xarid qilgan;

  • Qaynota nomiga rasmiylashtirish: Soliq va ma’muriy qulayliklar sabab uy rasman sobiq qaynotasi Kvong Kau nomiga rasmiylashtirilgan bo‘lib, aynan shu xato qadam modelning taqdirida mash’um rol o‘ynadi;

  • Bolalarning maktabi va ko‘chish talabi: 2022 yilda Choy farzandlarining maktabi yaqin bo‘lishi uchun markazdagi ushbu elita uyni sotib, boshqa tumandan yangi kvartira olishga qaror qiladi. U sobiq qaynotasi va oilasiga ham yangi uyga ko‘chishni taklif etgan, biroq ular markazdagi qimmatbaho manzildan chiqib ketishni istamagan.

Oilaviy qisqa til biriktiruvdan so‘ng, Kvong Kau va uning katta o‘g‘li Entoni millionlab dollarlik kvartira o‘z qo‘llarida qolishi uchun Ebbi Choyni jismonan yo‘q qilish rejasini tuzgan.

Glyans jurnallar ikonasining fojiasi

Ebbi Choy Tin-fung o‘z yurtida va xalqaro moda sanoatida tanilgan uslub ramzi edi. U muntazam ravishda Vogue, Elle, Harper's Bazaar va L'Officiel kabi nufuzli jurnallarning muqovalarida suratga tushar, Parij va Milan moda haftaliklarining doimiy faxriy mehmoni bo‘lgan.

Ayni paytda Gonkong sudida mazkur shov-shuvli jinoyat bo‘yicha davom etayotgan sud jarayoni qattiq nazorat ostida kechmoqda. Qo‘lga olingan oila a’zolari o‘z ayblarini tan olishdan bosh tortayotgani bois, sud-tibbiy ekspertizalari va tergovchilar har bir ishtirokchining qotillikdagi aniq vazifasini isbotlash ustida ishlamoqda. Jamoatchilik esa vahshiylarcha amalga oshirilgan jinoyat aybdorlari uchun eng og‘ir jazo tayinlanishini kutmoqda.

Ebbi ChoyAleks KvongGonkong sudimodel qotilligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sindi Kroufordning o‘g‘li reabilitatsiya markazida vafot etdi: Politsiya taxmini qanday?Sindi Kroufordning o‘g‘li reabilitatsiya markazida vafot etdi: Politsiya taxmini qanday?22 sentabr 17:16Sankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydiSankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydi10 sentabr 21:27Podmoskoveda 12 yoshli bola o‘ldirildi: gumonda ikki o‘quvchi qizPodmoskoveda 12 yoshli bola o‘ldirildi: gumonda ikki o‘quvchi qiz30 avgust 11:05Amerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldiAmerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldi21 avgust 08:07Ona jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqdaOna jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqda10 sentabr 20:00Pokistonda Xolida "nomus" bahonasida yaqinlari tomonidan otib o‘ldirildiPokistonda Xolida "nomus" bahonasida yaqinlari tomonidan otib o‘ldirildi27 iyul 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota