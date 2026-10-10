Jurnalist liftda otib o‘ldirildi: 20 yillik qotillik siri ochilmadi

·54·Dunyo
Jurnalist liftda otib o‘ldirildi: 20 yillik qotillik siri ochilmadi

2006 yil 7 oktyabrda Moskvada «Novaya gazeta» jurnalisti Anna Politkovskaya o‘z uyining liftida otib o‘ldirildi. Oradan 20 yil o‘tgan bo‘lsa-da, qotillikka kim buyurtma bergani hanuzgacha aniqlanmagan.

Politkovskaya 48 yoshda bo‘lgan. U Rossiyadagi taniqli surishtiruvchi jurnalistlardan biri sifatida tanilgan bo‘lib, ayniqsa Chechenistondagi urush va u yerdagi inson huquqlari bilan bog‘liq muammolarni yoritgan.

Jurnalist o‘z maqolalarida qiynoqlar, sudsiz jazolash holatlari, korrupsiya hamda mansab vakolatlarini suiiste’mol qilish kabi mavzularni ko‘targan. Uning chiqishlari jamoatchilik e’tiborini jiddiy muammolarga qaratgan.

Kasbiy faoliyati davomida Politkovskaya bir necha bor tahdid va bosimlarga duch kelgan. Uning o‘ldirilishi Rossiyada va xalqaro miqyosda katta shov-shuvga sabab bo‘lgan.

Jurnalistning qotilligi bo‘yicha bir necha kishi sudlangan bo‘lsa-da, jinoyatga buyurtma bergan shaxs kim ekani masalasi hamon ochiq qolmoqda. Shu bois Anna Politkovskaya ishi jurnalistlar xavfsizligi va so‘z erkinligi haqidagi munozaralarda hanuz tilga olinadi.

Anna PolitkovskayaNovaya gazetaChechenistonjurnalistlar xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Taniqli jurnalist Anna Politkovskaya qotilligiga 20 yil bo‘ldi, ammo buyurtmachi noma’lumTaniqli jurnalist Anna Politkovskaya qotilligiga 20 yil bo‘ldi, ammo buyurtmachi noma’lumBugun 13:31Sankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydiSankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydi10 sentabr 21:27CNN shov-shuvi: 80 yil ichida birinchi marta amerikalik harbiy otib o‘ldiriladimi?CNN shov-shuvi: 80 yil ichida birinchi marta amerikalik harbiy otib o‘ldiriladimi?6 oktabr 21:14Gonkongdagi ayanchli qotillik: Millioner model o‘z qaynoilasi tomonidan vahshiylarcha o‘ldirildiGonkongdagi ayanchli qotillik: Millioner model o‘z qaynoilasi tomonidan vahshiylarcha o‘ldirildi5 oktabr 15:05Pokistonda Xolida "nomus" bahonasida yaqinlari tomonidan otib o‘ldirildiPokistonda Xolida "nomus" bahonasida yaqinlari tomonidan otib o‘ldirildi27 iyul 17:31Shvetsiyada maktabga qilich bilan bostirib kirgan erkak otib o‘ldirildiShvetsiyada maktabga qilich bilan bostirib kirgan erkak otib o‘ldirildi21 avgust 20:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi