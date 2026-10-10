Taniqli jurnalist Anna Politkovskaya qotilligiga 20 yil bo‘ldi, ammo buyurtmachi noma’lum

·37·Dunyo
Taniqli jurnalist Anna Politkovskaya qotilligiga 20 yil bo‘ldi, ammo buyurtmachi noma’lum
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Taniqli jurnalist Anna Politkovskaya 2006-yil 7-oktyabrda Moskvadagi uyining liftida otib o‘ldirilganidan 20 yil o‘tgan bo‘lsa-da, jinoyatning buyurtmachisi kimligi hanuz noma’lumligicha qolmoqda.
  • Jinoyatga aloqador olti kishi sudlangan bo‘lsa-da, ularning orasida buyurtmani bergan shaxs aniqlanmagan.
  • Yevropa Ittifoqi Rossiyani samarali va shaffof tergov o‘tkazib, barcha aybdorlarni javobgarlikka tortishga chaqirdi.

Jurnalist o‘z uyining liftida otib o‘ldirildi. Oradan 20 yil o‘tdi, ammo jinoyatning asosiy buyurtmachisi kim ekani hamon noma’lum.

2006 yil 7 oktyabr kuni Moskvada «Novaya gazeta» nashri jurnalisti Anna Politkovskaya o‘zi yashaydigan ko‘p qavatli uy liftida otib o‘ldirildi. U 48 yoshda edi.

Politkovskaya Rossiyaning taniqli surishtiruvchi jurnalistlaridan biri bo‘lib, asosan Chechenistondagi urush va uning oqibatlarini yoritgan. U inson huquqlari buzilishi, qiynoqlar, sudsiz jazolash, korrupsiya va mansab vakolatini suiiste’mol qilish holatlari haqida maqolalar yozgan. Kasbiy faoliyati davomida bir necha bor tahdid va bosimlarga duch kelgan.

Qotillik ortidan uzoq davom etgan tergov va sud jarayonlari o‘tkazildi. Rossiya sudlari jinoyatga aloqador olti kishini aybdor deb topdi. Ular orasida qotillikni tashkil etishda ishtirok etganlar va ijrochilar ham bor edi. Biroq sud hukmlari jinoyatga kim buyurtma berganini aniqlamadi.

2018 yilda Inson huquqlari bo‘yicha Yevropa sudi ham Politkovskaya qotilligi yuzasidan olib borilgan tergov yetarlicha samarali bo‘lmagan, degan xulosaga keldi. Sud Rossiya tomonidan inson hayotini himoya qilishga oid majburiyatlarning protsessual jihati buzilganini qayd etdi.

Nega bu voqea aynan hozir yana kun tartibiga chiqdi?

2026 yil 7 oktyabrda Anna Politkovskaya o‘ldirilganiga 20 yil to‘ldi. Shu munosabat bilan Yevropa Ittifoqi rasmiy bayonot berib, Rossiyani samarali, mustaqil va shaffof tergov o‘tkazishga, jinoyatga aloqador barcha shaxslarni javobgarlikka tortishga chaqirdi.

Bayonotda qotillik ishi bo‘yicha hukm qilingan Sergey Xadjikurbanovning taqdiri ham tilga olindi. U 2014 yilda 20 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, biroq Ukrainadagi urushda qatnashganidan keyin 2023 yilda Rossiya prezidenti tomonidan afv etilgani ma’lum bo‘lgan. Yevropa Ittifoqi bu holat javobgarlik masalasida jiddiy savollar tug‘dirishini ta’kidladi.

Oradan 20 yil o‘tdi, ammo asosiy savol ochiq qolmoqda. Qotillikka aloqador shaxslar sudlangan bo‘lsa-da, Anna Politkovskayaning o‘limiga kim buyurtma bergani rasman aniqlanmagan. Yevropa Ittifoqi ham Rossiyani bu ishga to‘liq oydinlik kiritishga chaqirmoqda.

Anna PolitkovskayaNovaya gazetaYevropa IttifoqiRossiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiyning Belgradga kutilmagan tashrifi: Moskva uchun kuchli siyosiy signal!Zelenskiyning Belgradga kutilmagan tashrifi: Moskva uchun kuchli siyosiy signal!8 avgust 11:30Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta kripto platformani taqiqlamoqchiYevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta kripto platformani taqiqlamoqchi10 iyun 15:18Rossiya O‘zbekiston mahsulotlariga cheklov qo‘ymoqchi bo‘ldiRossiya O‘zbekiston mahsulotlariga cheklov qo‘ymoqchi bo‘ldi3 iyun 18:24Tailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldiTailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldi31 avgust 12:52Bu itning noyob tashqi ko‘rinishi internetni hayratga soldiBu itning noyob tashqi ko‘rinishi internetni hayratga soldi18 iyul 23:18Trampning maxsus vakillari Kiyevdagi uchrashuvdan "dahshat"ga tushib qaytdiTrampning maxsus vakillari Kiyevdagi uchrashuvdan "dahshat"ga tushib qaytdi10 sentabr 10:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi