20 yillik shifokorlik kasbidan voz kechib bulochka biznesini boshlagan xitoylik ayol

·56·Dunyo
20 yillik shifokorlik kasbidan voz kechib bulochka biznesini boshlagan xitoylik ayol

Xitoylik shifokor Dong Min 20 yildan ortiq davom etgan tibbiy faoliyatidan keyin butunlay boshqa yo‘lni tanladi. 48 yoshli ayol 2023 yilda Uxanda bug‘da pishiriladigan, ichiga masalliq solinadigan an’anaviy bulochkalar do‘konini ochdi. Dastlab bu qaror kutilmagan bo‘lsa-da, uning yangi biznesi tez orada mijozlar e’tiborini qozondi. Iyul oyida esa Dong ikkinchi savdo shoxobchasini ochishga muvaffaq bo‘ldi.

U 1999 yilda Uxan universitetining tibbiyot fakultetini tamomlagan va mehnat faoliyatini Shenchjenda ginekolog sifatida boshlagan. Bir necha yil o‘tgach, oilasiga yordam berish maqsadida Uxanga qaytdi. Keyinchalik Tyanmendagi mahalliy shifoxonada ishladi va muassasaning qonuniy vakili bo‘ldi.

Dongning so‘zlariga ko‘ra, shifokorlik yillarida u nafaqat bemorlarni davolash, balki tekshiruvlar va tibbiy nizolar kabi ko‘plab qo‘shimcha muammolar bilan ham shug‘ullangan. Bu esa kuchli ruhiy bosimni keltirib chiqargan.

Yangi biznes g‘oyasi unga bulochka do‘koni bor dugonasidan ilhomlangan. Bugun u kuniga 10 soatdan ko‘proq ishlasa ham, o‘zini baxtli his qilayotganini ta’kidlaydi.

Dong MinUxan universitetUxan bulochkalar do‘koniTyanmen shifoxona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

50 yoshli xitoylik shifokor karyerasini tashlab, bulochka sotishda haqiqiy baxtini topdi!50 yoshli xitoylik shifokor karyerasini tashlab, bulochka sotishda haqiqiy baxtini topdi!26 sentabr 18:12Rossiya rasmiylari Irkutskdagi “vabo” haqidagi mish-mishlarga ishonmaslikka chaqirdiRossiya rasmiylari Irkutskdagi “vabo” haqidagi mish-mishlarga ishonmaslikka chaqirdiBugun 17:45Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?Bugun 17:40MrBeast bir sutkada 71,8 mln ko‘rish bilan rekord o‘rnatdiMrBeast bir sutkada 71,8 mln ko‘rish bilan rekord o‘rnatdiBugun 17:15Tuyalarga ham botoks qilinadimi? Go‘zallik tanlovida 20 ta tuya chetlatildiTuyalarga ham botoks qilinadimi? Go‘zallik tanlovida 20 ta tuya chetlatildiBugun 16:58Amerikaliklar kamroq ovqatlanmoqda: "ozdiruvchi dorilar" restoran biznesiga ta’sir qilmoqdaAmerikaliklar kamroq ovqatlanmoqda: "ozdiruvchi dorilar" restoran biznesiga ta’sir qilmoqdaBugun 16:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota