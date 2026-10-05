Sun’iy intellektga qalb daftarini ochgan ayolni chat-bot politsiyaga tutib berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Florida shtatida yashovchi ayol Claude sun’iy intellekt tizimiga yozgan tahdidli xabarlari tufayli hibsga olindi va unga nisbatan jinoiy ish qo‘zg‘atildi.
- Ayolning yozishmalari xavfsizlik tizimini harakatga keltirib, jonli moderatorlar tomonidan tekshiruvdan so‘ng politsiyaga taqdim etilgan.
- Ushbu hodisa sun’iy intellekt platformalarida mutlaq maxfiylikning yo‘qligini va murakkab so‘rovlar inson moderatorlari tomonidan ham ko‘rib chiqilishini ko‘rsatdi.
Sun’iy intellekt chat-botlarini mutlaqo shaxsiy sirlarni ishonsa bo‘ladigan kundalik yoki beminnat hamsuhbat deb biluvchilar uchun jiddiy ogohlantirish bo‘lgan voqea yuz berdi. AQSHning Florida shtatida yashovchi fuqaro mashhur Claude sun’iy intellekt tizimidan shaxsiy fikrlarini yozib boradigan kundalik sifatida muntazam foydalanib kelgan. Biroq ushbu «ishonch» kutilmaganda ayolning hibsga olinishi va unga nisbatan jinoiy ish ochilishi bilan yakunlandi.
Hodisa raqamli xavfsizlik va neyrotarmoqlarda shaxsiy ma’lumotlar maxfiyligi mutlaq emasligini yana bir bor isbotladi.
Algoritm tahdidni qanday payqadi?
Mahalliy sherif boshqarmasi taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, ayolning chat-botga yozgan navbatdagi qaydlari xavfsizlik tizimini harakatga keltirgan:
Zo‘ravonlik belgilari: Ayolning shaxsiy kundaligi sifatida yozgan jumlalari orasida mahalliy sherif idorasi xodimlariga nisbatan ochiq jismoniy zo‘ravonlik va tajovuzkor mazmundagi tahdidlar bo‘lgan;
Xavfsizlik signali: Claude xavfsizlik protokollari ushbu yozishmalarni insonlar hayoti va davlat idorasiga nisbatan jiddiy potensial tahdid sifatida baholagan;
Inson nazorati: Algoritm signal bergach, ushbu matn kompaniyaning («Anthropic») jonli moderatorlari tomonidan qayta tekshirilgan va tahdid real deb baholangach, ma’lumot zudlik bilan mahalliy politsiyaga taqdim etilgan.
Hibsga olish va rasmiy ayblov
Olingan ma’lumotlar asosida politsiya tezkorlik bilan harakat qilib, yozishmalar muallifini aniqladi va uni hibsga oldi:
Ilgari surilgan ayblov: Ayni paytda ayolga nisbatan yozma ravishda zo‘ravonlik va terakt bilan tahdid qilish ayblovi qo‘yilgan;
Huquqiy holat: Mahalliy idoralar bu hozircha dastlabki ayblov ekanini va uzil-kesil qaror sud hukmi bilan belgilanishini ta’kidlamoqda.
AI-chatlarga sir aytish xavfsizmi?
Ushbu hodisa zamonaviy sun’iy intellekt platformalaridan foydalanishdagi eng katta illyuziyani yo‘qqa chiqardi:
Absolyut maxfiylik yo‘q: Ko‘plab foydalanuvchilar sun’iy intellektni «sir saqlaydigan tinglovchi» deb o‘ylashadi. Aslida esa yirik IT-kompaniyalarning litsenziya kelishuvlarida ekstremizm, o‘z joniga qasd qilish yoki qotillik tahdidlari aniqlangan taqdirda ma’lumotlarni huquq-tartibot idoralariga berish majburiyati ko‘rsatilgan;
Moderatorlar nazorati: Murakkab va shubhali so‘rovlar nafaqat mashina kodi, balki inson-moderatorlar tomonidan ko‘rib chiqiladi.
Mutaxassislar foydalanuvchilarga AI tizimlari bilan muloqotda shaxsiy, huquqiy yoki xavfli bo‘lishi mumkin bo‘lgan fikrlarni yozma ravishda kiritmaslikni va platformalarni oddiy kundalik deb qabul qilmaslikni tavsiya qilmoqda.
Izohlar 0
…