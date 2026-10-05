Sun’iy intellektga qalb daftarini ochgan ayolni chat-bot politsiyaga tutib berdi

·51·Dunyo
Sun’iy intellektga qalb daftarini ochgan ayolni chat-bot politsiyaga tutib berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Florida shtatida yashovchi ayol Claude sun’iy intellekt tizimiga yozgan tahdidli xabarlari tufayli hibsga olindi va unga nisbatan jinoiy ish qo‘zg‘atildi.
  • Ayolning yozishmalari xavfsizlik tizimini harakatga keltirib, jonli moderatorlar tomonidan tekshiruvdan so‘ng politsiyaga taqdim etilgan.
  • Ushbu hodisa sun’iy intellekt platformalarida mutlaq maxfiylikning yo‘qligini va murakkab so‘rovlar inson moderatorlari tomonidan ham ko‘rib chiqilishini ko‘rsatdi.

Sun’iy intellekt chat-botlarini mutlaqo shaxsiy sirlarni ishonsa bo‘ladigan kundalik yoki beminnat hamsuhbat deb biluvchilar uchun jiddiy ogohlantirish bo‘lgan voqea yuz berdi. AQSHning Florida shtatida yashovchi fuqaro mashhur Claude sun’iy intellekt tizimidan shaxsiy fikrlarini yozib boradigan kundalik sifatida muntazam foydalanib kelgan. Biroq ushbu «ishonch» kutilmaganda ayolning hibsga olinishi va unga nisbatan jinoiy ish ochilishi bilan yakunlandi.

Hodisa raqamli xavfsizlik va neyrotarmoqlarda shaxsiy ma’lumotlar maxfiyligi mutlaq emasligini yana bir bor isbotladi.

Algoritm tahdidni qanday payqadi?

Mahalliy sherif boshqarmasi taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, ayolning chat-botga yozgan navbatdagi qaydlari xavfsizlik tizimini harakatga keltirgan:

  • Zo‘ravonlik belgilari: Ayolning shaxsiy kundaligi sifatida yozgan jumlalari orasida mahalliy sherif idorasi xodimlariga nisbatan ochiq jismoniy zo‘ravonlik va tajovuzkor mazmundagi tahdidlar bo‘lgan;

  • Xavfsizlik signali: Claude xavfsizlik protokollari ushbu yozishmalarni insonlar hayoti va davlat idorasiga nisbatan jiddiy potensial tahdid sifatida baholagan;

  • Inson nazorati: Algoritm signal bergach, ushbu matn kompaniyaning («Anthropic») jonli moderatorlari tomonidan qayta tekshirilgan va tahdid real deb baholangach, ma’lumot zudlik bilan mahalliy politsiyaga taqdim etilgan.

Hibsga olish va rasmiy ayblov

Olingan ma’lumotlar asosida politsiya tezkorlik bilan harakat qilib, yozishmalar muallifini aniqladi va uni hibsga oldi:

  • Ilgari surilgan ayblov: Ayni paytda ayolga nisbatan yozma ravishda zo‘ravonlik va terakt bilan tahdid qilish ayblovi qo‘yilgan;

  • Huquqiy holat: Mahalliy idoralar bu hozircha dastlabki ayblov ekanini va uzil-kesil qaror sud hukmi bilan belgilanishini ta’kidlamoqda.

AI-chatlarga sir aytish xavfsizmi?

Ushbu hodisa zamonaviy sun’iy intellekt platformalaridan foydalanishdagi eng katta illyuziyani yo‘qqa chiqardi:

  • Absolyut maxfiylik yo‘q: Ko‘plab foydalanuvchilar sun’iy intellektni «sir saqlaydigan tinglovchi» deb o‘ylashadi. Aslida esa yirik IT-kompaniyalarning litsenziya kelishuvlarida ekstremizm, o‘z joniga qasd qilish yoki qotillik tahdidlari aniqlangan taqdirda ma’lumotlarni huquq-tartibot idoralariga berish majburiyati ko‘rsatilgan;

  • Moderatorlar nazorati: Murakkab va shubhali so‘rovlar nafaqat mashina kodi, balki inson-moderatorlar tomonidan ko‘rib chiqiladi.

Mutaxassislar foydalanuvchilarga AI tizimlari bilan muloqotda shaxsiy, huquqiy yoki xavfli bo‘lishi mumkin bo‘lgan fikrlarni yozma ravishda kiritmaslikni va platformalarni oddiy kundalik deb qabul qilmaslikni tavsiya qilmoqda.

ClaudeAnthropicFloridaAI chat-botlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic biolaboratoriyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi fermentni aniqladiAnthropic biolaboratoriyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi fermentni aniqladi24 sentabr 02:59Anthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildiAnthropic neyrotarmogʻi yordamida OpenAI tizimi buzib kirildi18 sentabr 19:21Sunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiSunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindi11 sentabr 22:29Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!10 sentabr 16:23Sunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldiSunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldi13 avgust 23:29Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiAnthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldi13 avgust 03:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota