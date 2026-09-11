Sunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindi

·38·Texno
Sunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindi

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi nafaqat yangi imkoniyatlarni, balki jiddiy xavfsizlik tahdidlarini ham yuzaga keltirmoqda. Mashhur Claude neyrotarmogʻini yaratuvchi Anthropic kompaniyasi oʻzining soʻnggi hisobotida sunʼiy intellekt potentsial ravishda biologik qurol yaratishga qaratilgan tadqiqotlarda ishlatilgani mumkin boʻlgan bir nechta xavfli holatlarni aniqlagani haqida maʼlumot berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur insidentlar 2025-yilning dekabridan 2026-yilning avgustigacha boʻlgan davrda qayd etilgan. Kommutatsiya jarayonida tadqiqotlarning asl niyatini aniqlash qiyinligi asosiy muammoga aylangan, chunki bir xil ilmiy bilimlar ham foydali dori vositalarini yaratishga, ham oʻta xavfli patogenlarni ishlab chiqishga xizmat qilishi mumkin.

Xavfli biologik tadqiqotlar va yashirin urinishlar

Aniqlangan holatlardan birida tadqiqotchilar chivinlar orqali tarqaladigan chikungunya virusi ustida ishlagan. Claude himoya tizimi virus funksiyalarini kuchaytirish boʻyicha grant soʻrovini tayyorlashga qaratilgan soʻrovni bloklagan. Soʻrov ortida harbiy tadqiqot muassasasi turgani aniqlangach, Anthropic xizmatni cheklagan, biroq olimlar ishni boshqa kanallar orqali davom ettirgan.

Tahlillar shuni koʻrsatdiki, foydalanuvchilar xavfsizlik mexanizmlari kuchliroq boʻlgan modellarni chetlab oʻtish uchun turli vositalardan foydalanishgan. Xususan:

  • Rad etilgan biologik soʻrovlarni xavfsizlik cheklovlari sustroq boʻlgan boshqa AI modellarga yoʻnaltiruvchi vositachi platforma aniqlangan.
  • Yuqori patogenli qush grippi boʻyicha tadqiqotda olimlar bir necha hafta davomida Claude yordamida tajribalarni rejalashtirib, kamroq quvvatga ega versiyalar orqali ishni davom ettirgan.
Shuningdek, yana uchta holat ortopoksviruslar, turli zaharli birikmalar va toksinlarga aloqadorligi maʼlum qilindi.

Kiberxavfsizlik va Midnight Blizzard faolligi

Anthropic hisobotida keltirilishicha, sunʼiy intellekt faqatgina biologik sohalarda emas, balki kiberjinoyatlarda ham suiisteʼmol qilingan. Kompaniya aniqlangan kiberoperatsiyalardan birini rossiyalik xakerlarga aloqador deb koʻriluvchi Midnight Blizzard guruhiga bogʻlagan.

Ushbu kampaniya doirasida sunʼiy intellekt fishing hujumlarini avtomatlashtirish, tarmoq infratuzilmasini tayyorlash, zararli dasturiy taʼminot yaratish va maʼlumotlarni oʻgʻirlash maqsadida qoʻllanilgan. Bu kabi xatti-harakatlar Ukrainaning va Yevropa davlatlarining davlat, diplomatik hamda mudofaa tuzilmalariga tegishli 20 dan ortiq tashkilotlarga qaratilgan.

Anthropic mutaxassislarining taʼkidlashicha, sunʼiy intellektning ilmiy tahlil qilish imkoniyatlari kengaygani sari suiisteʼmol qilish ehtimoli ham oshib bormoqda. Kompaniya xavfli akkauntlarni bloklab, maʼlumotlarni tegishli organlarga taqdim etgan va yuqori xavfli biologik soʻrovlar boʻyicha cheklovlarni yanada kuchaytirgan.

Sunʼiy intellektClaudeAnthropicKiberxavfsizlikBiologik qurol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy robotlarni politsiya va harbiy vazifalarda qo‘llashni kengaytirmoqdaXitoy robotlarni politsiya va harbiy vazifalarda qo‘llashni kengaytirmoqdaBugun, 20:14Dyson tishlarni ko‘rib turib tozalaydigan aqlli cho‘tkani taqdim etdiDyson tishlarni ko‘rib turib tozalaydigan aqlli cho‘tkani taqdim etdiBugun, 20:02MSI kompaniyasi Apple qurilmalari uchun moʻljallangan monitor taqdim etdiMSI kompaniyasi Apple qurilmalari uchun moʻljallangan monitor taqdim etdiBugun, 18:29Koinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildiKoinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 16:28Xiaomi Mijia portativ nasosi Xitoy bozorida sotuvga chiqarildiXiaomi Mijia portativ nasosi Xitoy bozorida sotuvga chiqarildiBugun, 15:54Elon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildiElon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi