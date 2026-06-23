Anthropic kompaniyasi Slack uchun yangi Claude Tag sunʼiy intellekt agentini taqdim etdi

·0·Texno
Anthropic kompaniyasi Slack uchun yangi Claude Tag sunʼiy intellekt agentini taqdim etdi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi startaplardan biri boʻlgan Anthropic kompaniyasi Slack korporativ messenjeri uchun moʻljallangan Claude Tag nomli yangi funksiyani eʼlon qildi. Ushbu texnologiya shunchaki oddiy chat-bot emas, balki jamoaning toʻlaqonli aʼzosi sifatida ishlaydigan va kompaniya ichki maʼlumotlarini doimiy oʻrganib boruvchi aqlli agent vazifasini oʻtaydi. Tadqiqot bosqichida taqdim etilgan ushbu vosita korxonalarda ish samaradorligini tubdan oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Claude Tag tizimining asosiy farqi uning doimiy xotira va kontekstni tushunish qobiliyatidadir. Anthropic maʼlumotiga koʻra, @Claude tegi orqali chaqiriladigan ushbu agent Slack kanallaridagi yozishmalarni kuzatib boradi va vaqt oʻtishi bilan kompaniyadagi ish jarayonlari haqida koʻproq bilimga ega boʻladi. Bu esa unga xodimlarning soʻrovlariga umumiy emas, balki aynan oʻsha tashkilotning oʻziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda aniq javob berish imkonini beradi.

Jamoaviy ishlash va maʼlumotlar xavfsizligi

Yangi funksiya Claude Enterprise va Claude Team tarif rejalaridan foydalanuvchi mijozlar uchun ochiq boʻladi. Muhim jihati shundaki, Claude Tag bitta kanal doirasida yagona identifikatorga ega boʻladi. Bu degani, jamoaning istalgan aʼzosi sunʼiy intellektning bajargan ishlarini koʻrishi va avvalgi suhbat qayerda toʻxtagan boʻlsa, oʻsha yerdan muloqotni davom ettirishi mumkin. Bu jamoaviy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi.

Xavfsizlik masalasiga kelsak, tizim administratorlari Claude qaysi kanallarga kirishi va qaysi maʼlumotlardan foydalanishi mumkinligini qatʼiy belgilab beradi. Masalan, yuridik boʻlim uchun sozlangan Claude agenti muhandislik boʻlimidagi maxfiy yozishmalardan xabardor boʻla olmaydi. Bu korporativ maʼlumotlar sizib chiqishining oldini oladi va har bir boʻlim uchun ixtisoslashgan yordamchini shakllantirishga yordam beradi.

Avtonom rejim va vazifalarni boshqarish

Claude Tag nafaqat savollarga javob beradi, balki murakkab vazifalarni ham bajara oladi. Agar unga aniq topshiriq berilsa, u ishni bir necha bosqichga boʻlib chiqadi, oʻziga ruxsat berilgan vositalardan foydalanadi va natijani Slack tarmogʻida hisobot koʻrinishida taqdim etadi. Shuningdek, unda "ambient" (fon) rejimi mavjud boʻlib, u quyidagi holatlarda oʻz tashabbusi bilan muloqotga kirishishi mumkin:

  • Jamoani muhim yangiliklardan xabardor qilish;
  • Tashkilotning boshqa boʻlimlaridagi tegishli maʼlumotlarni eslatib oʻtish;
  • Bajarilishi unutilgan vazifalar yoki yakunlanmagan muhokamalar boʻyicha eslatmalar berish.
Anthropic vakillari ushbu yangilikni "haqiqiy hamkasb bilan ishlash" tajribasiga qiyoslashmoqda. Bugungi kunda korporativ segmentda Microsoft Copilot, Snowflake va Glean kabi platformalar ham kompaniya ichki bilimlar bazasini tahlil qilishga eʼtibor qaratmoqda. Claude Tag esa ushbu raqobatda bevosita ishchi muloqotlar markazi boʻlgan Slack ichida turib, maksimal darajadagi kontekstni oʻzlashtirishi bilan ajralib turishni maqsad qilgan.

AnthropicClaudeSlackSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xotira qurilmalari bozori keskin qimmatlashadi: narxlar 2028-yilgacha oʻsishda davom etadiXotira qurilmalari bozori keskin qimmatlashadi: narxlar 2028-yilgacha oʻsishda davom etadiBugun, 21:56Xitoy superkompyuterlar poygasida yetakchilikni qoʻlga oldi: LineShine dunyoda tengsizXitoy superkompyuterlar poygasida yetakchilikni qoʻlga oldi: LineShine dunyoda tengsizBugun, 21:28Gonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandiGonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandiBugun, 20:51LastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldiLastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldiBugun, 20:30HaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadiHaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadiBugun, 20:25Samsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanishSamsung Galaxy A35 uchun One UI 9 sinovlari boshlandi: Oʻrta segmentdagi yangilanishBugun, 20:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi