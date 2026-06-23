Anthropic kompaniyasi Slack uchun yangi Claude Tag sunʼiy intellekt agentini taqdim etdi
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi startaplardan biri boʻlgan Anthropic kompaniyasi Slack korporativ messenjeri uchun moʻljallangan Claude Tag nomli yangi funksiyani eʼlon qildi. Ushbu texnologiya shunchaki oddiy chat-bot emas, balki jamoaning toʻlaqonli aʼzosi sifatida ishlaydigan va kompaniya ichki maʼlumotlarini doimiy oʻrganib boruvchi aqlli agent vazifasini oʻtaydi. Tadqiqot bosqichida taqdim etilgan ushbu vosita korxonalarda ish samaradorligini tubdan oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Claude Tag tizimining asosiy farqi uning doimiy xotira va kontekstni tushunish qobiliyatidadir. Anthropic maʼlumotiga koʻra, @Claude tegi orqali chaqiriladigan ushbu agent Slack kanallaridagi yozishmalarni kuzatib boradi va vaqt oʻtishi bilan kompaniyadagi ish jarayonlari haqida koʻproq bilimga ega boʻladi. Bu esa unga xodimlarning soʻrovlariga umumiy emas, balki aynan oʻsha tashkilotning oʻziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda aniq javob berish imkonini beradi.
Jamoaviy ishlash va maʼlumotlar xavfsizligiYangi funksiya Claude Enterprise va Claude Team tarif rejalaridan foydalanuvchi mijozlar uchun ochiq boʻladi. Muhim jihati shundaki, Claude Tag bitta kanal doirasida yagona identifikatorga ega boʻladi. Bu degani, jamoaning istalgan aʼzosi sunʼiy intellektning bajargan ishlarini koʻrishi va avvalgi suhbat qayerda toʻxtagan boʻlsa, oʻsha yerdan muloqotni davom ettirishi mumkin. Bu jamoaviy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi.
Xavfsizlik masalasiga kelsak, tizim administratorlari Claude qaysi kanallarga kirishi va qaysi maʼlumotlardan foydalanishi mumkinligini qatʼiy belgilab beradi. Masalan, yuridik boʻlim uchun sozlangan Claude agenti muhandislik boʻlimidagi maxfiy yozishmalardan xabardor boʻla olmaydi. Bu korporativ maʼlumotlar sizib chiqishining oldini oladi va har bir boʻlim uchun ixtisoslashgan yordamchini shakllantirishga yordam beradi.
Avtonom rejim va vazifalarni boshqarishClaude Tag nafaqat savollarga javob beradi, balki murakkab vazifalarni ham bajara oladi. Agar unga aniq topshiriq berilsa, u ishni bir necha bosqichga boʻlib chiqadi, oʻziga ruxsat berilgan vositalardan foydalanadi va natijani Slack tarmogʻida hisobot koʻrinishida taqdim etadi. Shuningdek, unda "ambient" (fon) rejimi mavjud boʻlib, u quyidagi holatlarda oʻz tashabbusi bilan muloqotga kirishishi mumkin:
- Jamoani muhim yangiliklardan xabardor qilish;
- Tashkilotning boshqa boʻlimlaridagi tegishli maʼlumotlarni eslatib oʻtish;
- Bajarilishi unutilgan vazifalar yoki yakunlanmagan muhokamalar boʻyicha eslatmalar berish.
…