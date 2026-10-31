Claude Ultra foydalanuvchilari uchun 5 soatlik limit bekor bo‘ladi

·52·Texno
Claude Ultra foydalanuvchilari uchun 5 soatlik limit bekor bo‘ladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Claude xizmati Ultra obuna rejasi foydalanuvchilari uchun besh soatlik foydalanish limitini bosqichma-bosqich bekor qilmoqda.
  • Kompaniya tariflar nomini o'zgartirib, avvalgi Max 20x rejasini Ultra, Max 5x rejasini esa Max deb nomladi.
  • Foydalanuvchilar tarif nomi o'zgargani uchun qo'shimcha to'lov qilmaydi va obunasini qayta rasmiylashtirishi shart emas.

Claude xizmati obuna rejalari nomini o‘zgartirmoqda va ayrim foydalanish cheklovlarini bekor qilmoqda. Avvalgi Max 20x tarifi Ultra deb ataladigan bo‘ldi. Max 5x rejasi esa Max nomi bilan qoladi. Ultra obunachilari uchun 5 soatlik foydalanish limiti ham bosqichma-bosqich olib tashlanadi.

Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, Max 20x obunachilarining hozirgi to‘lov miqdori, tarif imkoniyatlari, navbatdagi to‘lov sanasi va haftalik limiti saqlanadi. Demak, tarif nomi o‘zgargani uchun foydalanuvchilar qo‘shimcha pul to‘lamaydi va obunasini qayta rasmiylashtirishi shart emas.

Ultra'da besh soatlik limit bo‘lmaydi

Claude'ning ayrim vazifalari uzoq vaqt davomida fon rejimida ishlashi mumkin. Kompaniya bunday ish jarayonlariga 5 soatlik cheklov to‘sqinlik qilmasligi kerak, deb hisoblaydi. Shuning uchun Ultra rejasidagi ushbu cheklovni bekor qilish boshlangan.

O‘zgarishlar bosqichma-bosqich joriy etiladi. Avvalo, foydalanuvchining akkaunti tasdiqlanishi kerak. Bu talab firibgarlik va xizmatdan noto‘g‘ri foydalanish holatlarini kamaytirishga qaratilgan.

Akkaunt tasdiqlangach, cheklov avtomatik tarzda olib tashlanadi. Bu haqda obunachiga elektron pochta orqali xabar beriladi. Har bir foydalanuvchi alohida murojaat qilishi shart emas.

Ultra rejasida haftalik foydalanish limiti avvalgi Max 20x tarifi darajasida qoladi. U Pro obunasidagi haftalik limitdan 10 baravar yuqori. Faqat besh soatlik cheklov bekor qilinishi hisobiga foydalanuvchilar haftalik limitdan kunlar bo‘yicha erkinroq foydalanish imkoniga ega bo‘ladi.

Obuna narxlari

Claude'ning tarif sahifasida quyidagi narxlar ko‘rsatilgan:

• Free rejasi: 0 dollar.

• Pro: yillik obunada oyiga 17 dollar, bir yil uchun 200 dollar oldindan to‘lanadi. Oylik to‘lovni tanlaganlar uchun narx 20 dollar.

• Max: oyiga 100 dollar.

• Ultra: oyiga 200 dollar.

Yangi nomlash tizimiga ko‘ra, avvalgi Max 5x tarifi Max, Max 20x esa Ultra deb ataladi. O‘zgarishlardan keyin Ultra'ning haftalik limiti avvalgidek qoladi, ammo undagi 5 soatlik foydalanish cheklovi bosqichma-bosqich bekor qilinadi.

ClaudeAnthropicSun’iy intellektObuna rejalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic biolaboratoriyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi fermentni aniqladiAnthropic biolaboratoriyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi fermentni aniqladi24 sentabr 02:59Sunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiSunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindi11 sentabr 22:29Sun’iy intellektga qalb daftarini ochgan ayolni chat-bot politsiyaga tutib berdiSun’iy intellektga qalb daftarini ochgan ayolni chat-bot politsiyaga tutib berdi5 oktabr 20:51Sunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldiSunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldi13 avgust 23:29Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiAnthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldi13 avgust 03:26Anthropic sunʼiy intellekt matnlarini maxsus belgilar bilan belgilaydiAnthropic sunʼiy intellekt matnlarini maxsus belgilar bilan belgilaydi11 avgust 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?