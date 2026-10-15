Rossiya Ukraina chegarasida ulkan reaktiv dronlar bazasi qurilishini deyarli yakunladi

·57·Dunyo
Rossiya Ukraina chegarasida ulkan reaktiv dronlar bazasi qurilishini deyarli yakunladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya Ukraina chegarasi yaqinida, Rostov viloyatida, olti hafta ichida ulkan reaktiv dronlar bazasini qurishni deyarli yakunladi.
  • Ushbu majmua 126 ta futbol maydoniga teng maydonni egallaydi va «Geran-4» hamda «Geran-5» kabi eng yangi reaktiv dronlarni boshqarish va uchirishga ixtisoslashtirilgan.
  • Baza to‘liq ishga tushsa, bir kunda 100 tagacha dronni uchirish imkoniyati yaratiladi, bu esa mintaqadagi harbiy harakatlar shiddatining oshishidan dalolat beradi.

Rossiya Ukraina bilan chegara yaqinida eng yangi turdagi reaktiv uchuvchisiz uchish apparatlarini (dronlar) uchirishga mo‘ljallangan yirik harbiy baza barpo etmoqda. Reuters agentligi tomonidan o‘rganilgan sun’iy yo‘ldosh tasvirlariga ko‘ra, Rostov viloyatida joylashgan ushbu ulkan majmua qurilishi atigi olti hafta ichida deyarli to‘liq yakuniga yetkazilgan.

Ma’lumotlarga qaraganda, 31 avgust kuni mazkur joy bo‘sh daladan iborat bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib u yerda umumiy maydoni qariyb 126 ta futbol maydoniga teng bo‘lgan infratuzilma qad rostladi.

Eng yangi reaktiv dronlar: «Geran-4» va «Geran-5»

Maxsus razvedka ma’lumotlarini tahlil qiluvchi DroneSec xususiy kompaniyasi asoschisi Mayk Monnik sun’iy yo‘ldosh fotosuratlarini baholab, quyidagi muhim jihatlarga e’tibor qaratdi:

  • Maxsus uchirish platformalari: Majmuaning g‘arbiy qismida reaktiv dronlar uchun mo‘ljallangan sakkizta alohida uchirish qurilmasi joylashtirilgan;

  • Yangi avlod qurilmalari: Baza Rossiya arsenalidagi eng yangi «Geran-4» va «Geran-5» reaktiv dronlarini boshqarish va uchirishga ixtisoslashtirilgan;

  • Ulkan quvvat: Ekspert xulosasiga ko‘ra, mazkur baza to‘liq ishga tushsa, undan bir kunning o‘zida 100 tagacha reaktiv dronni nishonlarga uchirish imkoniyati yaratiladi.

Majmua «sanoqli haftalar ichida» to‘liq jangovar navbatchilikka topshirilishi mumkinligi qayd etilmoqda.

Nega aynan reaktiv dronlar?

So‘nggi bir necha oy davomida Rossiya Ukraina hududidagi obyektlarga zarba berishda reaktiv dronlardan tobora faol foydalana boshladi:

  • Yuqori tezlik va masofa: Ushbu dronlar odatiy parrakli dronlardan farqli o‘laroq, sezilarli darajada yuqori parvoz tezligi va uzoq masofani bosib o‘tish qobiliyatiga ega;

  • HHM tizimlari uchun murakkab nishon: Reaktiv tezlik tufayli ularni havo hujumidan mudofaa tizimlari va mobil olovli guruhlar yordamida aniqlash hamda urib tushirish ancha qiyin hisoblanadi.

Chegara yaqinida bunday keng ko‘lamli yangi bazaning tezkorlik bilan barpo etilishi mintaqadagi harbiy harakatlar shiddati yanada oshishi mumkinligidan dalolat beradi.

Geran-4Geran-5Rostovskaya oblastDroneSec
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belarus Polsha va Litva chegarasiga qo‘shin tashladi: NATOning «axilles tovoni» qurshovdami?Belarus Polsha va Litva chegarasiga qo‘shin tashladi: NATOning «axilles tovoni» qurshovdami?17 sentabr 14:50«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdi«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdi13 sentabr 12:06Qozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandiQozog‘istonda KXSHTning shov-shuvli «Rubej-2026» mashg‘ulotlari boshlandi14 sentabr 23:55Kiyevga favqulodda zarba: Rossiya Ukraina Xavfsizlik xizmati shtab-kvartirasini nishonga oldiKiyevga favqulodda zarba: Rossiya Ukraina Xavfsizlik xizmati shtab-kvartirasini nishonga oldi4 sentabr 22:44Yevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildiYevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildi19 sentabr 08:27Moskva viloyatiga ommaviy dronlar hujumi: Neft bazalarida yong‘in chiqdiMoskva viloyatiga ommaviy dronlar hujumi: Neft bazalarida yong‘in chiqdi23 iyul 14:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi