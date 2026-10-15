Rossiya Ukraina chegarasida ulkan reaktiv dronlar bazasi qurilishini deyarli yakunladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya Ukraina chegarasi yaqinida, Rostov viloyatida, olti hafta ichida ulkan reaktiv dronlar bazasini qurishni deyarli yakunladi.
- Ushbu majmua 126 ta futbol maydoniga teng maydonni egallaydi va «Geran-4» hamda «Geran-5» kabi eng yangi reaktiv dronlarni boshqarish va uchirishga ixtisoslashtirilgan.
- Baza to‘liq ishga tushsa, bir kunda 100 tagacha dronni uchirish imkoniyati yaratiladi, bu esa mintaqadagi harbiy harakatlar shiddatining oshishidan dalolat beradi.
Rossiya Ukraina bilan chegara yaqinida eng yangi turdagi reaktiv uchuvchisiz uchish apparatlarini (dronlar) uchirishga mo‘ljallangan yirik harbiy baza barpo etmoqda. Reuters agentligi tomonidan o‘rganilgan sun’iy yo‘ldosh tasvirlariga ko‘ra, Rostov viloyatida joylashgan ushbu ulkan majmua qurilishi atigi olti hafta ichida deyarli to‘liq yakuniga yetkazilgan.
Ma’lumotlarga qaraganda, 31 avgust kuni mazkur joy bo‘sh daladan iborat bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib u yerda umumiy maydoni qariyb 126 ta futbol maydoniga teng bo‘lgan infratuzilma qad rostladi.
Eng yangi reaktiv dronlar: «Geran-4» va «Geran-5»
Maxsus razvedka ma’lumotlarini tahlil qiluvchi DroneSec xususiy kompaniyasi asoschisi Mayk Monnik sun’iy yo‘ldosh fotosuratlarini baholab, quyidagi muhim jihatlarga e’tibor qaratdi:
Maxsus uchirish platformalari: Majmuaning g‘arbiy qismida reaktiv dronlar uchun mo‘ljallangan sakkizta alohida uchirish qurilmasi joylashtirilgan;
Yangi avlod qurilmalari: Baza Rossiya arsenalidagi eng yangi «Geran-4» va «Geran-5» reaktiv dronlarini boshqarish va uchirishga ixtisoslashtirilgan;
Ulkan quvvat: Ekspert xulosasiga ko‘ra, mazkur baza to‘liq ishga tushsa, undan bir kunning o‘zida 100 tagacha reaktiv dronni nishonlarga uchirish imkoniyati yaratiladi.
Majmua «sanoqli haftalar ichida» to‘liq jangovar navbatchilikka topshirilishi mumkinligi qayd etilmoqda.
Nega aynan reaktiv dronlar?
So‘nggi bir necha oy davomida Rossiya Ukraina hududidagi obyektlarga zarba berishda reaktiv dronlardan tobora faol foydalana boshladi:
Yuqori tezlik va masofa: Ushbu dronlar odatiy parrakli dronlardan farqli o‘laroq, sezilarli darajada yuqori parvoz tezligi va uzoq masofani bosib o‘tish qobiliyatiga ega;
HHM tizimlari uchun murakkab nishon: Reaktiv tezlik tufayli ularni havo hujumidan mudofaa tizimlari va mobil olovli guruhlar yordamida aniqlash hamda urib tushirish ancha qiyin hisoblanadi.
Chegara yaqinida bunday keng ko‘lamli yangi bazaning tezkorlik bilan barpo etilishi mintaqadagi harbiy harakatlar shiddati yanada oshishi mumkinligidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…