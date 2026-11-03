Lazermi yoki mikroto‘lqinli qurol? AQSH razvedkasi Xitoyning orbital rejalarini fosh etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH harbiy razvedkasi Xitoy xalq ozodlik armiyasi koinotda sun'iy yo'ldoshlarga qarshi qo'llanilishi mumkin bo'lgan yangi yo'naltirilgan energiya tizimini ishlab chiqqanini aniqladi.
- Mazkur texnologiya o'n yillik yakuniga qadar Yer orbitasidagi apparatlarni vaqtincha ishdan chiqarish yoki butunlay yo'q qilish orqali AQSH uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin.
AQSH harbiy razvedkasi Xitoy xalq ozodlik armiyasi (XXOA) ixtiyorida koinotda joylashtiriladigan istiqbolli yo‘naltirilgan energiya tizimi paydo bo‘lganini qayd etdi.
Pentagon tahlilchilarining baholashicha, ushbu ishlanma mazkur o‘n yillikning yakuniga borib Yer atrofi orbitasidagi sun’iy yo‘ldoshlar tizimi uchun jiddiy va to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf tug‘dira oladi. AQSH Mudofaa vazirligi Razvedka boshqarmasi (DIA) hisoboti tafsilotlarini harbiy mavzularga ixtisoslashgan The War Zone (TWZ) portali ma’lum qildi.
Yangi tizim qanday ishlaydi: Vaqtinchalik ko‘r qilish va butunlay ishdan chiqarish
AQSH harbiy mutaxassislari Pekinning koinotdagi yangi quroli raqib apparatlariga qarshi keng qamrovli ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega ekanini aniqladi:
Ta’sir ko‘rsatish ko‘lami: Mazkur tizim sun’iy yo‘ldoshlar faoliyatiga to‘sqinlik qilish, ularning optik va elektron xususiyatlarini yomonlashtirish yoki orbital apparatlarni butunlay ishdan chiqarishga qodir;
XXOA uchun eng ma’qul vosita: Razvedka hisobotida ta’kidlanishicha, Xitoy harbiylari yo‘naltirilgan energiya qurollarini koinotdagi nishonlarga zarba berishning eng maqbul usuli sifatida ko‘rmoqda. Chunki u ham vaqtinchalik (sensorlarni ko‘r qilish), ham tiklab bo‘lmas (apparatni butunlay yo‘q qilish) darajada zarba berish imkonini taqdim etadi;
Orbital axlatsiz jang: Klassik raketalardan farqli o‘laroq, bu turdagi nurli qurollar koinotda parchalar va xavfli orbital chiqindilar qoldirmaydi, bu esa zarba manbasini aniqlashni murakkablashtiradi.
Sir tutilayotgan texnologiya: Pekin orbitada aynan nimani sinamoqda?
Hisobotning ochiq qismida ushbu tizim aynan qanday texnologik asosda ishlashi haqida batafsil ma’lumot berilmagan:
Ehtimoliy texnologiyalar: Harbiy ekspertlar gap koinotda joylashtiriluvchi jangovar lazerlar, yuqori quvvatli mikroto‘lqinli qurilmalar (HPM), zarrachalar dastasi generatorlari yoki ushbu texnologiyalarning gibrid kombinatsiyasi haqida borayotgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda;
Koinot uchun kurash: Xitoyning bunday faolligi koinotdagi yangi qurollanish poygasini tezlashtirmoqda. Aloqa, GPS navigatsiyasi va raketa hujumidan erta ogohlantirish tizimlarida koinotdagi sun’iy yo‘ldoshlariga kuchli qaram bo‘lgan Pentagon uchun bu o‘ta nozik va jiddiy tahdid hisoblanadi.
Izohlar 0
…