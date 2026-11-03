Lazermi yoki mikroto‘lqinli qurol? AQSH razvedkasi Xitoyning orbital rejalarini fosh etdi

·60·Dunyo
Lazermi yoki mikroto‘lqinli qurol? AQSH razvedkasi Xitoyning orbital rejalarini fosh etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH harbiy razvedkasi Xitoy xalq ozodlik armiyasi koinotda sun'iy yo'ldoshlarga qarshi qo'llanilishi mumkin bo'lgan yangi yo'naltirilgan energiya tizimini ishlab chiqqanini aniqladi.
  • Mazkur texnologiya o'n yillik yakuniga qadar Yer orbitasidagi apparatlarni vaqtincha ishdan chiqarish yoki butunlay yo'q qilish orqali AQSH uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin.

AQSH harbiy razvedkasi Xitoy xalq ozodlik armiyasi (XXOA) ixtiyorida koinotda joylashtiriladigan istiqbolli yo‘naltirilgan energiya tizimi paydo bo‘lganini qayd etdi.

Pentagon tahlilchilarining baholashicha, ushbu ishlanma mazkur o‘n yillikning yakuniga borib Yer atrofi orbitasidagi sun’iy yo‘ldoshlar tizimi uchun jiddiy va to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf tug‘dira oladi. AQSH Mudofaa vazirligi Razvedka boshqarmasi (DIA) hisoboti tafsilotlarini harbiy mavzularga ixtisoslashgan The War Zone (TWZ) portali ma’lum qildi.

Yangi tizim qanday ishlaydi: Vaqtinchalik ko‘r qilish va butunlay ishdan chiqarish

AQSH harbiy mutaxassislari Pekinning koinotdagi yangi quroli raqib apparatlariga qarshi keng qamrovli ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega ekanini aniqladi:

  • Ta’sir ko‘rsatish ko‘lami: Mazkur tizim sun’iy yo‘ldoshlar faoliyatiga to‘sqinlik qilish, ularning optik va elektron xususiyatlarini yomonlashtirish yoki orbital apparatlarni butunlay ishdan chiqarishga qodir;

  • XXOA uchun eng ma’qul vosita: Razvedka hisobotida ta’kidlanishicha, Xitoy harbiylari yo‘naltirilgan energiya qurollarini koinotdagi nishonlarga zarba berishning eng maqbul usuli sifatida ko‘rmoqda. Chunki u ham vaqtinchalik (sensorlarni ko‘r qilish), ham tiklab bo‘lmas (apparatni butunlay yo‘q qilish) darajada zarba berish imkonini taqdim etadi;

  • Orbital axlatsiz jang: Klassik raketalardan farqli o‘laroq, bu turdagi nurli qurollar koinotda parchalar va xavfli orbital chiqindilar qoldirmaydi, bu esa zarba manbasini aniqlashni murakkablashtiradi.

Sir tutilayotgan texnologiya: Pekin orbitada aynan nimani sinamoqda?

Hisobotning ochiq qismida ushbu tizim aynan qanday texnologik asosda ishlashi haqida batafsil ma’lumot berilmagan:

  • Ehtimoliy texnologiyalar: Harbiy ekspertlar gap koinotda joylashtiriluvchi jangovar lazerlar, yuqori quvvatli mikroto‘lqinli qurilmalar (HPM), zarrachalar dastasi generatorlari yoki ushbu texnologiyalarning gibrid kombinatsiyasi haqida borayotgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda;

  • Koinot uchun kurash: Xitoyning bunday faolligi koinotdagi yangi qurollanish poygasini tezlashtirmoqda. Aloqa, GPS navigatsiyasi va raketa hujumidan erta ogohlantirish tizimlarida koinotdagi sun’iy yo‘ldoshlariga kuchli qaram bo‘lgan Pentagon uchun bu o‘ta nozik va jiddiy tahdid hisoblanadi.

XXOAPentagonKoinot qurollariDIA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nur tezligidagi zarba: AQSH dronlar to‘dasiga qarshi lazer va mikroto‘lqinli qalqon qurmoqdaNur tezligidagi zarba: AQSH dronlar to‘dasiga qarshi lazer va mikroto‘lqinli qalqon qurmoqda6 oktabr 08:50KXDRning 120 raketali bo‘linmasi Rossiyaga yo‘l olgani aytildiKXDRning 120 raketali bo‘linmasi Rossiyaga yo‘l olgani aytildi6 avgust 09:18Pentagon orbital hujum tizimlariga ega ekanini tan oldi: «Oltin gumbaz» qachon ishga tushadi?Pentagon orbital hujum tizimlariga ega ekanini tan oldi: «Oltin gumbaz» qachon ishga tushadi?15 sentabr 13:23«Yulduzlar jangi» xavfi: Rossiya BMTni AQSHning orbital qurollariga qarshi birlashishga chaqirdi«Yulduzlar jangi» xavfi: Rossiya BMTni AQSHning orbital qurollariga qarshi birlashishga chaqirdi16 sentabr 07:03Misrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaMisrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirda11 sentabr 00:06Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqdaVirusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda7 iyul 22:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi