Dronlar va qanotli raketalar kushandasi: Turkiya Ukrainaga Korkut zenit majmualarini yetkazib berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya, Aselsan konserni orqali, Ukrainaga yaqin masofadagi havo nishonlarini, jumladan dronlar va qanotli raketalarni yo'q qilishga mo'ljallangan Korkut zenit-artilleriya majmualari partiyasini yetkazib berdi.
- Ushbu tizimlar 35 mm kalibrli qo'shaloq avtomatik to'plar bilan qurollangan bo'lib, kamikadze-dronlar, vertolyotlar va pastdan uchuvchi raketalarga qarshi samarali kurashish uchun mo'ljallangan.
Turkiyaning mudofaa sanoati giganti — Aselsan konserni Ukrainaga yaqin masofadagi havo nishonlarini urib tushirishga mo‘ljallangan Korkut o‘zyurar zenit-artilleriya majmualari partiyasini topshirdi. Bu haqda Yaqin Sharq mintaqasiga ixtisoslashgan nufuzli Middle East Eye portali harbiy manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi.
Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, Anqara ushbu qurollarni yetkazib berish orqali milliy harbiy-sanoat majmuasi mahsulotini shiddatli haqiqiy jang sharoitida sinovdan o‘tkazish va uning real jangovar samaradorligini baholashni maqsad qilgan.
Korkut majmuasi qanday ishlaydi va nimalarga qodir?
Korkut tizimi zamonaviy urushlarning asosiy tahdidiga aylangan dronlar va past balandlikda uchuvchi raketalarga qarshi samarali kurashish uchun maxsus ishlab chiqilgan:
Majmua tarkibi: Bir to‘liq Korkut batareyasi uchta jangovar o‘t ochish mashinasi va bitta harakatlanuvchi qo‘mondonlik-boshqaruv punktidan (radar bloki) iborat;
Qurollanishi va zarba kuchi: Jangovar mashinalar 35 mm kalibrli qo‘shaloq avtomatik to‘plar bilan qurollangan bo‘lib, ular tez otar tizim va maxsus parchalanuvchi snaryadlar yordamida havoda qattiq zarba devorini hosil qiladi;
Nishonlar toifasi: Majmua kamikadze-dronlar (BPLA), vertolyotlar, pastdan uchib keluvchi qanotli raketalar hamda «havo-yer» tipidagi yuqori aniqlikdagi o‘q-dorilarni yaqin masofada yo‘q qilish uchun yuqori samaradorlikka ega.
Hajm va geosiyosiy manfaatlar
Manbalarning qayd etishicha, Aselsan joriy yilda Ukrainaga ushbu tizimlardan «uncha ko‘p bo‘lmagan miqdorda» yetkazib bergan, biroq xavfsizlik nuqtayi nazaridan topshirilgan majmualarning aniq soni ochiqlanmagan:
PVOni kuchaytirish: Turkiya tomoni ushbu zamonaviy qurilmalar shaharlar va strategik obyektlarni dron hujumlaridan mudofaa qilishda muhim qo‘shimcha qalqon bo‘lib xizmat qilishini kutmoqda;
Eksport salohiyati: Real jang maydonida dronlarni urib tushirish bo‘yicha olinadigan ijobiy ko‘rsatkichlar kelajakda Korkut tizimlarining xalqaro qurol bozoridagi mavqeyini keskin oshiradi.
Egey va Qora dengizdagi NATO mashg‘ulotlari
Turkiyaning mintaqaviy faolligi faqat mudofaa savdosi bilan cheklanib qolmayapti. Avvalroq ma’lum bo‘lganidek, Anqara 6 oktyabrdan 16 oktyabrga qadar Egey va Qora dengiz havzasida NATOning xalqaro minalardan tozalash bo‘yicha «Nusret» keng ko‘lamli harbiy-dengiz mashg‘ulotlariga mezbonlik qilmoqda.
Mazkur dengiz manyovrlarida xalqaro ittifoqchilar qatorida Ukraina harbiy vakillari ham rasmiy kuzatuvchi sifatida ishtirok etmoqda. Bu esa Turkiyaning Qora dengizdagi xavfsizlik arxitekturasida yetakchi va muvozanatlovchi vositachi sifatidagi strategik rolini yanada mustahkamlamoqda.
Izohlar 0
…