Dronlar va qanotli raketalar kushandasi: Turkiya Ukrainaga Korkut zenit majmualarini yetkazib berdi

·0·Dunyo
Dronlar va qanotli raketalar kushandasi: Turkiya Ukrainaga Korkut zenit majmualarini yetkazib berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya, Aselsan konserni orqali, Ukrainaga yaqin masofadagi havo nishonlarini, jumladan dronlar va qanotli raketalarni yo'q qilishga mo'ljallangan Korkut zenit-artilleriya majmualari partiyasini yetkazib berdi.
  • Ushbu tizimlar 35 mm kalibrli qo'shaloq avtomatik to'plar bilan qurollangan bo'lib, kamikadze-dronlar, vertolyotlar va pastdan uchuvchi raketalarga qarshi samarali kurashish uchun mo'ljallangan.

Turkiyaning mudofaa sanoati giganti — Aselsan konserni Ukrainaga yaqin masofadagi havo nishonlarini urib tushirishga mo‘ljallangan Korkut o‘zyurar zenit-artilleriya majmualari partiyasini topshirdi. Bu haqda Yaqin Sharq mintaqasiga ixtisoslashgan nufuzli Middle East Eye portali harbiy manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi.

Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, Anqara ushbu qurollarni yetkazib berish orqali milliy harbiy-sanoat majmuasi mahsulotini shiddatli haqiqiy jang sharoitida sinovdan o‘tkazish va uning real jangovar samaradorligini baholashni maqsad qilgan.

Korkut majmuasi qanday ishlaydi va nimalarga qodir?

Korkut tizimi zamonaviy urushlarning asosiy tahdidiga aylangan dronlar va past balandlikda uchuvchi raketalarga qarshi samarali kurashish uchun maxsus ishlab chiqilgan:

  • Majmua tarkibi: Bir to‘liq Korkut batareyasi uchta jangovar o‘t ochish mashinasi va bitta harakatlanuvchi qo‘mondonlik-boshqaruv punktidan (radar bloki) iborat;

  • Qurollanishi va zarba kuchi: Jangovar mashinalar 35 mm kalibrli qo‘shaloq avtomatik to‘plar bilan qurollangan bo‘lib, ular tez otar tizim va maxsus parchalanuvchi snaryadlar yordamida havoda qattiq zarba devorini hosil qiladi;

  • Nishonlar toifasi: Majmua kamikadze-dronlar (BPLA), vertolyotlar, pastdan uchib keluvchi qanotli raketalar hamda «havo-yer» tipidagi yuqori aniqlikdagi o‘q-dorilarni yaqin masofada yo‘q qilish uchun yuqori samaradorlikka ega.

Hajm va geosiyosiy manfaatlar

Manbalarning qayd etishicha, Aselsan joriy yilda Ukrainaga ushbu tizimlardan «uncha ko‘p bo‘lmagan miqdorda» yetkazib bergan, biroq xavfsizlik nuqtayi nazaridan topshirilgan majmualarning aniq soni ochiqlanmagan:

  • PVOni kuchaytirish: Turkiya tomoni ushbu zamonaviy qurilmalar shaharlar va strategik obyektlarni dron hujumlaridan mudofaa qilishda muhim qo‘shimcha qalqon bo‘lib xizmat qilishini kutmoqda;

  • Eksport salohiyati: Real jang maydonida dronlarni urib tushirish bo‘yicha olinadigan ijobiy ko‘rsatkichlar kelajakda Korkut tizimlarining xalqaro qurol bozoridagi mavqeyini keskin oshiradi.

Egey va Qora dengizdagi NATO mashg‘ulotlari

Turkiyaning mintaqaviy faolligi faqat mudofaa savdosi bilan cheklanib qolmayapti. Avvalroq ma’lum bo‘lganidek, Anqara 6 oktyabrdan 16 oktyabrga qadar Egey va Qora dengiz havzasida NATOning xalqaro minalardan tozalash bo‘yicha «Nusret» keng ko‘lamli harbiy-dengiz mashg‘ulotlariga mezbonlik qilmoqda.

Mazkur dengiz manyovrlarida xalqaro ittifoqchilar qatorida Ukraina harbiy vakillari ham rasmiy kuzatuvchi sifatida ishtirok etmoqda. Bu esa Turkiyaning Qora dengizdagi xavfsizlik arxitekturasida yetakchi va muvozanatlovchi vositachi sifatidagi strategik rolini yanada mustahkamlamoqda.

AselsanKorkutUkraїnaNATO
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiZelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildi20 avgust 23:20«Yangi qurol!»:Pentagon harakatlanuvchi nishonlarni yo‘q qiluvchi raketalar sotib olmoqda«Yangi qurol!»:Pentagon harakatlanuvchi nishonlarni yo‘q qiluvchi raketalar sotib olmoqda17 sentabr 21:25Belarus Polsha va Litva chegarasiga qo‘shin tashladi: NATOning «axilles tovoni» qurshovdami?Belarus Polsha va Litva chegarasiga qo‘shin tashladi: NATOning «axilles tovoni» qurshovdami?17 sentabr 14:50Pentagon 21 mlrd dollarlik shartnoma tuzdi: AQSH armiyasida qurol tanqisligi boshlandimi?Pentagon 21 mlrd dollarlik shartnoma tuzdi: AQSH armiyasida qurol tanqisligi boshlandimi?29 sentabr 10:06Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...20 avgust 22:56Hurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdiHurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdi6 sentabr 10:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?