Arman Sarukyan va Nina Drama o‘zbek milliy oshxonasida: g‘alabadan keyingi palov benefisi

·0·Dunyo
Arman Sarukyan va Nina Drama o‘zbek milliy oshxonasida: g‘alabadan keyingi palov benefisi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC yengil vazn toifasining 1-raqamli da’vogari Arman Sarukyan, 19 sentyabr kuni Los-Anjelesda Maurisiu Ruffini ustidan qozonilgan 1-raundlik nokaut g‘alabasidan so‘ng, o‘zining navbatdagi gastronomik vlogini o‘zbek milliy oshxonasiga bag‘ishladi.
  • Ushbu videoda unga mashhur MMA blogeri Nina Drama hamrohlik qilib, ular palov, tandir non va achchiq-chuchuk salatlarini sinab ko‘rishdi.

Dunyoning eng kuchli ligasi bo‘lmish UFC yengil vazn toifasining 1-raqamli da’vogari va jahon MMA sahnasining asosiy yulduzlaridan biri Arman Sarukyan ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soluvchi navbatdagi ijodiy kontentini e’lon qildi. 19 sentyabr kuni Los-Anjelesda (AQSH) bo‘lib o‘tgan «UFC 331» raqamli yirik turnirining qo‘shma markaziy jangida braziliyalik xavfli nokautchi Maurisiu Ruffini dastlabki 1-raunddayoq dahshatli nokautga uchratib, mutlaq zafar quchgan jangchi ushbu porloq g‘alabadan so‘ng o‘zining an’anaviy gastronomik vlogini taqdim etdi. Sarukyan o‘zining Instagram sahifasida dunyo xalqlarining milliy taomlarini tatib ko‘rish ruknining navbatdagi sonini bevosita mashhur O‘zbekiston milliy oshxonasiga bag‘ishladi.

Unga mashhur MMA blogeri va muxbiri Nina Drama hamrohlik qildi: yulduzlar o‘zbek milliy palovi, tandir non va achchiq-chuchuk salatlarini maroq bilan sinab ko‘rishdi. Eng e’tiborlisi, ikkalasi ham sharqona urf-odatga muvofiq palovni hech bir qoshiqsiz, faqat qo‘l bilan yeyishni ma’qul topishdi. Arman o‘z videopostiga quyidagicha samimiy va hazilomiz izoh qoldirdi: «Nihoyat qo‘l bilan normal ovqat yeyishim mumkin» va bunga O‘zbekiston qisqartma belgisi hamda milliy ramzlarni biriktirib qo‘ydi. Ushbu videolavha bir necha soat ichida millionlab tomoshalar jamg‘arib, o‘zbek muxlislarining olqishiga sazovor bo‘ldi.

Xo‘sh, Los-Anjelesdagi mutlaq nokautdan so‘ng Sarukyanning keyingi manzili qayer bo‘ladi, chempionlik kamari uchun Islom Maxachev yoki Usmon Nurmagomedov bilan qarama-qarshilik qachon ro‘y beradi va o‘zbek oshxonasi nega jahon chempionlarining sevimli taomiga aylanmoqda?

«O‘zbek palovi, qo‘lda yeyilgan osh va 1-raund nokauti»: Sarukyan videosining 5 ta asosiy nuqtasi

Arman Sarukyanning shov-shuvli posti va sportdagi so‘nggi muvaffaqiyatidan muhim jihatlar:

  • O‘zbekiston taomlari sinovdan o‘tdi: UFC elitasining bosh yulduzi o‘z videoblogida o‘zbek milliy oshxonasi — palov, non va milliy salatlarni tatib ko‘rdi;

  • «Qo‘l bilan yeyish zavqi»: Sarukyan va Nina Drama sharq an’analariga amal qilib, oshni qo‘l bilan tanovul qildi hamda sportchi «nihoyat normal taom yedim» deya zavqlandi;

  • Nina Drama bilan mashhur duet: Millionlab obunachilarga ega media yulduzi Nina Drama navbatdagi gastronomik sinovda Arman bilan birga ishtirok etdi;

  • UFC 331 turniridagi chaqmoqdek g‘alaba: 19 sentyabr kuni Los-Anjelesda Sarukyan Maurisiu Ruffini 1-raunddayoq nokautga uchratib, o‘z maqomini mustahkamlagan edi;

  • O‘zbek milliy brendining targ‘iboti: Jahon darajasidagi MMA yulduzining O‘zbekiston oshxonasini global platformada e’tirof etishi milliy turizm va madaniyat targ‘ibotiga ulkan hissa qo‘shdi.

Arman Sarukyan: So‘nggi jang natijasi va gastronomik reportaj tahlili

Sarukyanning Los-Anjelesdagi oktagon jangi va ijtimoiy tarmoqdagi yangi kontenti ko‘rsatkichlari:

Mezonlar va yo‘nalishlar

UFC 331 turniridagi real jang

O‘zbek taomlari bo‘yicha maxsus vlog

Sana va manzil

19 sentyabr, Los-Anjeles (AQSH)

G‘alabadan keyingi dam olish davri

Jang formati / Tadbir

UFC 331 qo‘shma markaziy bahsi (Co-main event)

Dunyo taomlarini tatib ko‘rish rukni

Raqib va sherik

Maurisiu Ruffi (Braziliya)

Nina Drama (mashhur UFC jurnalisti/blogeri)

Qayd etilgan yakun

1-raundda Sarukyanning nokaut orqali g‘alabasi

Palov, non va milliy taomlarni qo‘l bilan yeyish

Bildirilgan baho

Diviziondagi mutlaq 1-raqamli da’vogarlik

«Nihoyat qo‘l bilan normal ovqat yeyishim mumkin»

Media va auditoriya ta’siri

Oktagondagi navbatdagi top-darajadagi g‘alaba

O‘zbekiston madaniyati va taomlarining global piari

MMA va media ekspertizasi: Nega Sarukyanning bu videosi Discover trendiga chiqdi?

Sport sharhlovchilari va media marketologlarning xulosalari:

  • «Oktagon yirtqichi»dan samimiy insonga aylanish: Ruffini 1-raunddayoq yer tishlatgan xavfli jangchining oddiy dasturxon atrofida qo‘l bilan osh yeb, hazillashib o‘tirishi auditoriyada kuchli psixologik kontrast (ziddiyat) hosil qiladi va muxlislar mehrini oshiradi;

  • O‘zbek taomlarining fenomenal quvvati: Professional jangchilar vazn tashlagandan va og‘ir janglarni o‘tkazgandan so‘ng sifatli, yuqori kaloriyali taomlarga ehtiyoj sezadi; palov va tabiiy mahsulotlar atletlarning tiklanishi uchun ideal milliy taom ekani jahon miqyosida tan olinmoqda;

  • Nina Drama omili va viruslik: Nina Drama MMA auditoriyasida eng yuqori ko‘rishlar va qamrovga ega media shaxslardan biri; uning o‘zbek palovini tatib ko‘rishi kontentning g‘arb va sharq segmentlarida birdek virusli tarzda tarqalishini ta’minladi;

  • Kamar sari navbatdagi qadam: 19 sentyabrdagi yorqin nokautdan keyin Sarukyan endi dam olishni yakunlab, yil oxiri yoki 2027 yil boshidagi mutlaq chempionlik jangiga tayyorgarlik lagerini boshlaydi.

Arman Sarukyanning samimiy hissiyotlari va o‘zbek oshxonasiga bildirgan yuksak hurmati sport chegara bilmasligini va milliy qadriyatlarimiz jahon miqyosida ardoqlanishini yana bir bor ko‘rsatdi.

Sizningcha, Arman Sarukyanning o‘zbek palovini aynan qo‘l bilan maroq bilan tanovul qilishiga qanday baho berasiz? 19 sentyabrdagi Ruffi ustidan qozonilgan 1-raundlik g‘alabadan keyin u UFC yengil vazn chempionlik kamarini qo‘lga kirita oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sport yulduzlarining o‘zbek oshxonasiga bag‘ishlangan ushbu qaynoq reportajini barcha MMA ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Arman SarukyanUFC 331Uzbek paloviNina Drama
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nina Drama Dana Uayt uni qanday qilib xavfli ta’qibchidan qutqarganini so‘zlab berdiNina Drama Dana Uayt uni qanday qilib xavfli ta’qibchidan qutqarganini so‘zlab berdi27 avgust 18:10Arman Sarukyan va’dasini bajarib, Geydjiga pikap sovg‘a qildiArman Sarukyan va’dasini bajarib, Geydjiga pikap sovg‘a qildi21 iyun 12:05Arman Sarukyan qiz do‘stiga 400 ming dollarlik soat sovg‘a qildi (video)Arman Sarukyan qiz do‘stiga 400 ming dollarlik soat sovg‘a qildi (video)21 iyun 13:27150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruviBugun 10:06Urush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildiUrush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildiKecha 22:23«Isroilga Nyu-Jersini bering!»: Suriya prezidenti Tramp bilan bo‘lgan keskin suhbatni oshkor qildi«Isroilga Nyu-Jersini bering!»: Suriya prezidenti Tramp bilan bo‘lgan keskin suhbatni oshkor qildiKecha 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota