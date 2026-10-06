NATO hisoboti: Yevropa mudofaa budjeti nega AQSHga nisbatan tezroq o‘smoqda?

·1·Dunyo
NATO hisoboti: Yevropa mudofaa budjeti nega AQSHga nisbatan tezroq o‘smoqda?

Yevropa qit’asi Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrdagi eng yirik va keng ko‘lamli qayta qurollanish bosqichini boshdan kechirmoqda. Stokholm xalqaro tinchlik tadqiqotlari instituti (SIPRI) hamda NATO alyansi tomonidan e’lon qilingan yangi tahliliy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilda Yevropa davlatlarining umumiy harbiy xarajatlari 574 milliard yevroga yetishi kutilmoqda.

Raqamlar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, atigi besh yil muqaddam — 2021 yilda qit’aning mudofaa budjeti 283 milliard yevroni tashkil etgan bo‘lsa, o‘tgan qisqa davr ichida xarajatlarning nominal hajmi naq 103 foizga oshgan.

YAIMga nisbat va AQSH bilan solishtirma dinamika

Mudofaa xarajatlarining iqtisodiyotdagi ulushi ham tubdan o‘zgardi:

  • YAIM ulushi keskin oshdi: 2021 yilda harbiy xarajatlar Yevropa yalpi ichki mahsulotining (YAIM) o‘rtacha 1,64 foizini tashkil qilgan bo‘lsa, 2026 yil yakunlariga ko‘ra bu ko‘rsatkich 2,55 foizgacha ko‘tarildi;

  • Infratuzilma sarmoyalari: Bundan tashqari, alyansga a’zo davlatlar YAIMning yana 1,4 foizini harbiy infratuzilma, logistika va umumiy xavfsizlikni mustahkamlashga yo‘naltirmoqda;

  • AQSHdan ildam o‘sish sur’ati: So‘nggi besh yil ichida Yevropa o‘z harbiy xarajatlarini sof 291 milliard yevroga oshirib, ularni ikki barobar ko‘paytirdi. Taqqoslash uchun, xuddi shu davrda AQSH mudofaa budjeti 28 foizga (mutlaq qiymatda 199 milliard yevroga) o‘sgan.

Germaniya yetakchi, Boltiqbo‘yi va Polshada esa misli ko‘rilmagan sakrash

Qit’a davlatlari kesimida moliyaviy hajm bo‘yicha eng katta o‘zgarish Germaniyada kuzatilmoqda:

  • Berlinning 2,6 barobarlik sakrashi: Germaniya umumiy harbiy xarajatlar hajmi bo‘yicha Yevropada yaqqol yetakchi bo‘lib qolmoqda. Mamlakat o‘z mudofaa budjetini 2021 yildagi 48 milliard yevrodan 2026 yilda 125 milliard yevrogacha yetkazib, naq 2,6 barobarga oshirdi;

  • Sharqiy qanot rekordi: NATOning sharqiy chegaralarida joylashgan davlatlarda o‘sish yanada keskin sur’at oldi. Polsha harbiy budjetini 3,5 barobarga, Estoniya 3,6 barobarga, Litva esa naq 4,3 barobarga oshirib ulgurdi;

  • 5 foizlik maqsadga birinchi bo‘lib erishildi: Polsha va Boltiqbo‘yi davlatlari 2025 yilgi NATO sammitida belgilangan strategik marraga — 2035 yilga qadar mudofaa xarajatlarini YAIMning 5 foiziga yetkazish rejasiga muddatidan ancha oldin amalda erishib bo‘ldi.

Harbiy-sanoat majmuasi daromadlarining portlashi

Davlat xaridlarining keskin oshishi yetakchi mudofaa korporatsiyalarining moliyaviy aylanmasida ham yaqqol aks etdi:

  • Yevropa sanoati: Yillik aylanmasi 1 milliard yevrodan oshadigan Yevropaning yirik harbiy-sanoat kompaniyalari tushumi 2021 yildagi 104 milliard yevrodan 166 milliard yevroga yetdi;

  • AQSH gigantlari: AQSH mudofaa korporatsiyalarining tushumi esa mazkur davrda 311 milliard yevrodan 427 milliard yevrogacha kengaydi.

Ekspertlar fikricha, NATO doirasida qabul qilingan yangi tartib — asosiy harbiy ehtiyojlarga YAIMning 3,5 foizi, kiberxavfsizlik, muhim infratuzilmani himoya qilish va fuqarolik tayyorgarligiga esa 1,5 foiz ajratish talabi yaqin o‘n yillikda Yevropa moliyaviy tizimining mudofaa yo‘nalishiga muttasil moslashib borishini ta’minlaydi.

SIPRINATOGermaniyaYevropa qit’asi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pentagon Ispaniyani NATO a'zoligidan chiqarishni muhokama qilmoqdaPentagon Ispaniyani NATO a'zoligidan chiqarishni muhokama qilmoqda25 aprel 06:02Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)Tramp Putinning NATOga hujum qilish rejasi yo‘qligini aytdi (video)6 sentabr 17:37Belarus Polsha va Litva chegarasiga qo‘shin tashladi: NATOning «axilles tovoni» qurshovdami?Belarus Polsha va Litva chegarasiga qo‘shin tashladi: NATOning «axilles tovoni» qurshovdami?17 sentabr 14:50Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»27 iyul 12:36Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?23 sentabr 08:30«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi11 sentabr 00:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?