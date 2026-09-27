Sanksiyalar ostidagi milliarder FIDE taxtiga o‘tirdi: Timur Turlov jahon shaxmat rahbari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Asli rossiyalik, hozirda Qozog‘iston fuqarosi bo‘lgan 38 yoshli tadbirkor Timur Turlov Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE)ning yangi prezidenti etib saylandi.
- Ukraina sanksiyalari ostida bo‘lgan Turlov, Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga uchragan sobiq prezident Arkadiy Dvorkovich nomzodini qaytarib olgach, prezidentlik uchun kurashdi.
Jahon shaxmat hamjamiyatida uzoq kutilgan va katta siyosiy rezonans uyg‘otgan prezidentlik saylovlari nihoyasiga yetdi. Reuters axborot agentligi ma’lum qilishicha, Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) rahbarligiga Ukraina sanksiyalari ro‘yxatida bo‘lgan asli rossiyalik qozog‘istonlik tadbirkor, Freedom Holding Corp asoschisi 38 yoshli Timur Turlov saylandi. 2022 yilda Rossiya fuqaroligidan voz kechib, Qozog‘iston pasportini olgan Turlov dastlab sobiq prezident Arkadiy Dvorkovich bilan birgalikda vitse-prezidentlikka da’vogarlik qilayotgan edi.
Biroq 2026 yil yozida Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga uchragan Dvorkovich nomzodini qaytarib olgach, Turlov shaxsan prezidentlik uchun kurashdi va 26 sentyabr kungi saylovlarda g‘alaba qozondi. FIDE atrofidagi G‘arb va Ukraina doiralarining keskin tanqidlarini yumshatish maqsadida Turlov kutilmagan kompromiss qadam tashladi — u Ukraina Prezidenti devoni rahbari maslahatchisi Mixail Podolyakni FIDE vitse-prezidenti lavozimiga tayinlashni qo‘llab-quvvatladi.
«38 yoshli milliarder, FIDE taxti va Podolyak omili»: Saylovlarning 5 ta asosiy nuqtasi
FIDE rahbariyatidagi global o‘zgarishlardan eng muhim rasmiy faktlar:
Timur Turlov — FIDE yangi prezidenti: 2026 yil 26 sentyabr kuni bo‘lib o‘tgan saylovlarda qozog‘istonlik biznesmen g‘alaba qozondi;
Dvorkovichning chetlashishi va sanksiyalar: YEI sanksiyalariga tushgan Arkadiy Dvorkovich o‘z vakolatlarini to‘xtatib, Turlov nomzodini ochiq qo‘llab-quvvatladi;
Ukraina sanksiyalari bosimi: Turlov va uning Freedom Holding Corp kompaniyasi Ukraina sanksiyalari ostida qolmoqda;
Mixail Podolyakning vitse-prezidentligi: Tanqidlarni yumshatish uchun Ukraina Prezidenti devoni maslahatchisi FIDE vitse-prezidenti etib tayinlanmoqda;
Shaxmatda siyosiy muvozanat izlovi: Tashkilot Rossiya ta’siri va Yevropa bosimi o‘rtasidagi keskinlikni diplomatik yo‘l bilan kamaytirishga urinmoqda.
FIDE rahbariyatidagi o‘zgarishlar: Dvorkovich davri va Turlov davri taqqosi
Tashkilotdagi hokimiyat almashinuvi va siyosiy muvozanat ko‘rsatkichlari jadvali:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Arkadiy Dvorkovich davri
Timur Turlov davri (Yangi rahbariyat)
Rahbarning fuqaroligi va maqomi
Rossiya fuqarosi, sobiq Bosh vazir o‘rinbosari
Qozog‘iston fuqarosi, xalqaro investor va milliarder
Xalqaro sanksiyalar holati
2026 yilda to‘g‘ridan to‘g‘ri YEI sanksiyalariga tushdi
Ukraina sanksiyalari ostida (lekin YEI/AQSH ro‘yxatida yo‘q)
Tijoriy va moliyaviy tayanch
Freedom Holding Corp bosh homiy sifatida turdi
Bevosita Freedom Holding va Turlov moliyaviy qudrati
Ukraina va G‘arb bilan munosabatlar
Qattiq bosim, turnirlarni boykot qilish xavfi
Mixail Podolyakni vitse-prezidentlikka taklif qilish orqali kompromiss
Asosiy maqsad va yo‘nalish
Tashkilotni siyosiy izolyatsiyadan saqlab turish
Global shaxmatni to‘liq depolitizatsiya qilish va biznesni kengaytirish
Geosiyosat va sport ekspertizasi: Nega Turlovning saylanishi shaxmat olami uchun inqilobiy?
Xalqaro sport tahlilchilari, diplomatlar va grossmeysterlarning xulosalari:
«Moliyaviy mustaqillik va FIDE budjeti»: So‘nggi yillarda jahon shaxmat toji va gran-prilari aynan Turlov tuzilmalari tomonidan moliyalashtirib kelingan; tashkilot moliyaviy jihatdan bankrotlikka uchramasligi uchun delegatlar Turlov nomzodini eng ishonchli homiy sifatida tanladi;
Podolyak diplomatiyasi va noyob muvozanat: Mixail Podolyakning FIDE rahbariyatiga olib kelinishi — Turlov tomonidan o‘ylangan o‘ta puxta geosiyosiy yurishdir; bu qadam Kiyev va Yevropa tomonidan bo‘layotgan boykot chaqiriqlarini bloklashga va shaxmatni katta sanksiyalar urushidan olib chiqishga qaratilgan;
Markaziy Osiyo va Qozog‘iston mavqei: FIDE tarixida ilk bor Markaziy Osiyo mintaqasi vakili dunyo shaxmatining birinchi raqamiga aylandi; bu mintaqada, jumladan, O‘zbekiston va Qozog‘istonda shaxmatga global investitsiyalarning yangi to‘lqini kirib kelishiga yo‘l ochadi.
Sizningcha, Timur Turlovning FIDE rahbari bo‘lishi va Mixail Podolyakning vitse-prezidentlikka kelishi jahon shaxmatini siyosiy mojarolardan qutqarib qola oladimi? Markaziy Osiyo vakilining jahon shaxmati cho‘qqisiga chiqishi yurtimiz sporti uchun qanday yangi imkoniyatlar eshigini ochadi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sport siyosatidagi ushbu katta burilish tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…