Sanksiyalar ostidagi milliarder FIDE taxtiga o‘tirdi: Timur Turlov jahon shaxmat rahbari

·68·Sport
Sanksiyalar ostidagi milliarder FIDE taxtiga o‘tirdi: Timur Turlov jahon shaxmat rahbari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Asli rossiyalik, hozirda Qozog‘iston fuqarosi bo‘lgan 38 yoshli tadbirkor Timur Turlov Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE)ning yangi prezidenti etib saylandi.
  • Ukraina sanksiyalari ostida bo‘lgan Turlov, Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga uchragan sobiq prezident Arkadiy Dvorkovich nomzodini qaytarib olgach, prezidentlik uchun kurashdi.

Jahon shaxmat hamjamiyatida uzoq kutilgan va katta siyosiy rezonans uyg‘otgan prezidentlik saylovlari nihoyasiga yetdi. Reuters axborot agentligi ma’lum qilishicha, Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) rahbarligiga Ukraina sanksiyalari ro‘yxatida bo‘lgan asli rossiyalik qozog‘istonlik tadbirkor, Freedom Holding Corp asoschisi 38 yoshli Timur Turlov saylandi. 2022 yilda Rossiya fuqaroligidan voz kechib, Qozog‘iston pasportini olgan Turlov dastlab sobiq prezident Arkadiy Dvorkovich bilan birgalikda vitse-prezidentlikka da’vogarlik qilayotgan edi.

Biroq 2026 yil yozida Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga uchragan Dvorkovich nomzodini qaytarib olgach, Turlov shaxsan prezidentlik uchun kurashdi va 26 sentyabr kungi saylovlarda g‘alaba qozondi. FIDE atrofidagi G‘arb va Ukraina doiralarining keskin tanqidlarini yumshatish maqsadida Turlov kutilmagan kompromiss qadam tashladi — u Ukraina Prezidenti devoni rahbari maslahatchisi Mixail Podolyakni FIDE vitse-prezidenti lavozimiga tayinlashni qo‘llab-quvvatladi.

«38 yoshli milliarder, FIDE taxti va Podolyak omili»: Saylovlarning 5 ta asosiy nuqtasi

FIDE rahbariyatidagi global o‘zgarishlardan eng muhim rasmiy faktlar:

  • Timur Turlov — FIDE yangi prezidenti: 2026 yil 26 sentyabr kuni bo‘lib o‘tgan saylovlarda qozog‘istonlik biznesmen g‘alaba qozondi;

  • Dvorkovichning chetlashishi va sanksiyalar: YEI sanksiyalariga tushgan Arkadiy Dvorkovich o‘z vakolatlarini to‘xtatib, Turlov nomzodini ochiq qo‘llab-quvvatladi;

  • Ukraina sanksiyalari bosimi: Turlov va uning Freedom Holding Corp kompaniyasi Ukraina sanksiyalari ostida qolmoqda;

  • Mixail Podolyakning vitse-prezidentligi: Tanqidlarni yumshatish uchun Ukraina Prezidenti devoni maslahatchisi FIDE vitse-prezidenti etib tayinlanmoqda;

  • Shaxmatda siyosiy muvozanat izlovi: Tashkilot Rossiya ta’siri va Yevropa bosimi o‘rtasidagi keskinlikni diplomatik yo‘l bilan kamaytirishga urinmoqda.

FIDE rahbariyatidagi o‘zgarishlar: Dvorkovich davri va Turlov davri taqqosi

Tashkilotdagi hokimiyat almashinuvi va siyosiy muvozanat ko‘rsatkichlari jadvali:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Arkadiy Dvorkovich davri

Timur Turlov davri (Yangi rahbariyat)

Rahbarning fuqaroligi va maqomi

Rossiya fuqarosi, sobiq Bosh vazir o‘rinbosari

Qozog‘iston fuqarosi, xalqaro investor va milliarder

Xalqaro sanksiyalar holati

2026 yilda to‘g‘ridan to‘g‘ri YEI sanksiyalariga tushdi

Ukraina sanksiyalari ostida (lekin YEI/AQSH ro‘yxatida yo‘q)

Tijoriy va moliyaviy tayanch

Freedom Holding Corp bosh homiy sifatida turdi

Bevosita Freedom Holding va Turlov moliyaviy qudrati

Ukraina va G‘arb bilan munosabatlar

Qattiq bosim, turnirlarni boykot qilish xavfi

Mixail Podolyakni vitse-prezidentlikka taklif qilish orqali kompromiss

Asosiy maqsad va yo‘nalish

Tashkilotni siyosiy izolyatsiyadan saqlab turish

Global shaxmatni to‘liq depolitizatsiya qilish va biznesni kengaytirish

Geosiyosat va sport ekspertizasi: Nega Turlovning saylanishi shaxmat olami uchun inqilobiy?

Xalqaro sport tahlilchilari, diplomatlar va grossmeysterlarning xulosalari:

  • «Moliyaviy mustaqillik va FIDE budjeti»: So‘nggi yillarda jahon shaxmat toji va gran-prilari aynan Turlov tuzilmalari tomonidan moliyalashtirib kelingan; tashkilot moliyaviy jihatdan bankrotlikka uchramasligi uchun delegatlar Turlov nomzodini eng ishonchli homiy sifatida tanladi;

  • Podolyak diplomatiyasi va noyob muvozanat: Mixail Podolyakning FIDE rahbariyatiga olib kelinishi — Turlov tomonidan o‘ylangan o‘ta puxta geosiyosiy yurishdir; bu qadam Kiyev va Yevropa tomonidan bo‘layotgan boykot chaqiriqlarini bloklashga va shaxmatni katta sanksiyalar urushidan olib chiqishga qaratilgan;

  • Markaziy Osiyo va Qozog‘iston mavqei: FIDE tarixida ilk bor Markaziy Osiyo mintaqasi vakili dunyo shaxmatining birinchi raqamiga aylandi; bu mintaqada, jumladan, O‘zbekiston va Qozog‘istonda shaxmatga global investitsiyalarning yangi to‘lqini kirib kelishiga yo‘l ochadi.

Sizningcha, Timur Turlovning FIDE rahbari bo‘lishi va Mixail Podolyakning vitse-prezidentlikka kelishi jahon shaxmatini siyosiy mojarolardan qutqarib qola oladimi? Markaziy Osiyo vakilining jahon shaxmati cho‘qqisiga chiqishi yurtimiz sporti uchun qanday yangi imkoniyatlar eshigini ochadi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sport siyosatidagi ushbu katta burilish tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Timur TurlovFIDEFreedom Holding CorpUkraina sanksiyalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Timur Turlov FIDЕ prezidenti bo‘ldi: u tarixdagi eng yosh rahbarTimur Turlov FIDЕ prezidenti bo‘ldi: u tarixdagi eng yosh rahbarKecha 16:23Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?Shaxmat Olimpiadasining 3-turidan so‘ng O‘zbekiston terma jamoalari nechanchi o‘rinda?19 sentabr 11:07Timur Turlov shaxmatchi Bibisara Asaubayevani moliyalashtirishdan voz kechdiTimur Turlov shaxmatchi Bibisara Asaubayevani moliyalashtirishdan voz kechdi30 aprel 08:30Javohir Sindarov FIDE Nomzodlar turnirida peshqadamga aylandiJavohir Sindarov FIDE Nomzodlar turnirida peshqadamga aylandi2 aprel 14:20Olimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdiOlimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdi15 sentabr 07:49«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori23 sentabr 22:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi