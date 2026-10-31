FIDE rapid va blis bo‘yicha 2027 yilgi Jahon chempionati manzilini e’lon qildi
Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) yilning eng dinamik va murosasiz musobaqasi hisoblangan rapid va blis bo‘yicha 2027 yilgi Jahon chempionati mezbonligini rasman Turkiyaga topshirdi. Sayyoramizning eng kuchli grossmeysterlari jamlanadigan ushbu global shaxmat forumi Istanbul shahrida bo‘lib o‘tadi.
FIDE ushbu qarorni qabul qilishda Turkiyaning yirik xalqaro musobaqalarni yuqori saviyada tashkil etish bo‘yicha boy tajribasi va zamonaviy infratuzilmasini alohida e’tirof etdi.
Taqvim va musobaqa formati: Yil yakunidagi qaynoq hafta
Turnir an’anaga muvofiq yilning so‘nggi kunlarida tashkil etiladi:
Aniq sanalar: Ishtirokchilar Istanbulga 25 dekabr kuni yetib keladi, bahslar esa 26–30 dekabr kunlari davom etadi;
4 ta jahon chempionligi: Yuzlab mahoratli grossmeysterlar Open (erkaklar) va ayollar o‘rtasidagi rapid hamda blis yo‘nalishlarida jami to‘rtta chempionlik unvoni uchun doska qarshisiga o‘tiradi;
Yuqori intriga: Rapid va blis bahslarida vaqtning o‘ta cheklangani har bir soniyani hal qiluvchi ahamiyatga ega qilib, muxlislarga haqiqiy adrenalin va kutilmagan sensatsiyalarni tuhfa etadi.
Istanbul — yirik shaxmat forumi markazi
Turkiya bunga qadar ham jahon shaxmat tarixidan muhim o‘rin olgan yirik turnirlarni muvaffaqiyatli qabul qilgan:
Tarixiy Olimpiada: Istanbul 2012 yilda dunyoning barcha terma jamoalarini jamlagan 40-Butunjahon Shaxmat Olimpiadasiga mezbonlik qilgan;
Yoshlar mundiali: Shahar yaqinda, 2025 yil oxirida yoshlar o‘rtasidagi FIDE rapid va blis bo‘yicha Jahon chempionati bellashuvlarini ham yuqori saviyada o‘tkazib bergan edi.
Dunyoning eng kuchli shaxmat yulduzlari, jumladan o‘zbekistonlik mahoratli grossmeysterlar ham Istanbul mezbonlik qiladigan ushbu nufuzli chempionatda shaxmat tojlarini qo‘lga kiritish uchun asosiy favoritlar qatorida kurash olib borishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…