FIDE rapid va blis bo‘yicha 2027 yilgi Jahon chempionati manzilini e’lon qildi

·11·Sport
FIDE rapid va blis bo‘yicha 2027 yilgi Jahon chempionati manzilini e’lon qildi

Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) yilning eng dinamik va murosasiz musobaqasi hisoblangan rapid va blis bo‘yicha 2027 yilgi Jahon chempionati mezbonligini rasman Turkiyaga topshirdi. Sayyoramizning eng kuchli grossmeysterlari jamlanadigan ushbu global shaxmat forumi Istanbul shahrida bo‘lib o‘tadi.

FIDE ushbu qarorni qabul qilishda Turkiyaning yirik xalqaro musobaqalarni yuqori saviyada tashkil etish bo‘yicha boy tajribasi va zamonaviy infratuzilmasini alohida e’tirof etdi.

Taqvim va musobaqa formati: Yil yakunidagi qaynoq hafta

Turnir an’anaga muvofiq yilning so‘nggi kunlarida tashkil etiladi:

  • Aniq sanalar: Ishtirokchilar Istanbulga 25 dekabr kuni yetib keladi, bahslar esa 26–30 dekabr kunlari davom etadi;

  • 4 ta jahon chempionligi: Yuzlab mahoratli grossmeysterlar Open (erkaklar) va ayollar o‘rtasidagi rapid hamda blis yo‘nalishlarida jami to‘rtta chempionlik unvoni uchun doska qarshisiga o‘tiradi;

  • Yuqori intriga: Rapid va blis bahslarida vaqtning o‘ta cheklangani har bir soniyani hal qiluvchi ahamiyatga ega qilib, muxlislarga haqiqiy adrenalin va kutilmagan sensatsiyalarni tuhfa etadi.

Istanbul — yirik shaxmat forumi markazi

Turkiya bunga qadar ham jahon shaxmat tarixidan muhim o‘rin olgan yirik turnirlarni muvaffaqiyatli qabul qilgan:

  • Tarixiy Olimpiada: Istanbul 2012 yilda dunyoning barcha terma jamoalarini jamlagan 40-Butunjahon Shaxmat Olimpiadasiga mezbonlik qilgan;

  • Yoshlar mundiali: Shahar yaqinda, 2025 yil oxirida yoshlar o‘rtasidagi FIDE rapid va blis bo‘yicha Jahon chempionati bellashuvlarini ham yuqori saviyada o‘tkazib bergan edi.

Dunyoning eng kuchli shaxmat yulduzlari, jumladan o‘zbekistonlik mahoratli grossmeysterlar ham Istanbul mezbonlik qiladigan ushbu nufuzli chempionatda shaxmat tojlarini qo‘lga kiritish uchun asosiy favoritlar qatorida kurash olib borishi kutilmoqda.

FIDEShaxmat bo‘yicha jahon chempionatiIstanbulRapid va blis
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Javohir Sindorov dunyo elitasini tiz cho‘ktirib, 168 ming dollarlik «jekpot»ni yutdiJavohir Sindorov dunyo elitasini tiz cho‘ktirib, 168 ming dollarlik «jekpot»ni yutdiBugun 07:20Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?27 oktabr 22:53Jahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayaptiJahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayapti23 oktabr 16:12O‘zbekiston shaxmatchilari uchun 2 ta yo‘llanma: Jahon kubogiga kimlar boradi?O‘zbekiston shaxmatchilari uchun 2 ta yo‘llanma: Jahon kubogiga kimlar boradi?18 oktabr 20:08Samarqanddagi Olimpiadadan so‘ng afg‘onistonlik uch shaxmatchi chegarada hibsga olindiSamarqanddagi Olimpiadadan so‘ng afg‘onistonlik uch shaxmatchi chegarada hibsga olindi6 oktabr 21:49Shaxmat yulduzi hayotida yangi bob: Nodirbek Abdusattorov uylanmoqdaShaxmat yulduzi hayotida yangi bob: Nodirbek Abdusattorov uylanmoqda5 oktabr 10:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi