Oltin medallar hal bo‘ladigan kun: Samarqanddagi 10-tur juftliklari e’lon qilindi

·2·Sport
Oltin medallar hal bo‘ladigan kun: Samarqanddagi 10-tur juftliklari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda davom etayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 10-turida O‘zbekiston erkaklar bosh jamoasi oltin medal yo‘lidagi muhim raqib Armaniston bilan to‘qnash keladi.
  • O‘zbekiston-2 esa Hindiston terma jamoasiga qarshi oq donalarda o‘ynaydi.
  • Ushbu tur yakunlari Olimpiada oltin medallarining Samarqandda qolish-qolmasligini deyarli aniqlab beradi.
  • Ayollar terma jamoalari ham Peru, Shvetsiya va Keniya kabi jiddiy raqiblarga qarshi bahs olib boradi.

Samarqand shahrida o‘tkazilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida chempionlik va sovrinli o‘rinlar taqdirini hal qiluvchi eng hal qiluvchi — 10-tur bellashuvlari start olmoqda. O‘tgan 9-turda AQSH milliy jamoasini tiz cho‘ktirib, turnir jadvalida mutlaq peshqadamga aylangan O‘zbekiston erkaklar bosh milliy terma jamoasi ushbu turda ko‘p karra Olimpiada g‘olibi Armanistonga qarshi qora donalarda murakkab bahs olib boradi. Kunning yana bir markaziy to‘qnashuvida 9-turda Niderlandiyani tor-mor etib barchani hayratda qoldirgan O‘zbekiston-2 erkaklar jamoasi oq donalarda jahon shaxmati giganti — Hindiston milliy terma jamoasini sinovdan o‘tkazadi.

O‘zbekiston-3 tarkibi esa Isroil termasiga qarshi doska qarshisiga o‘tiradi. Ayollar o‘rtasidagi 10-turda ham milliy jamoalarimizga jiddiy raqiblar to‘qnash keldi: O‘zbekiston ayollar bosh termasi oq donalarda Peruga qarshi bahs olib borsa, O‘zbekiston-2 xotin-qizlari Shvetsiyaga qarshi, O‘zbekiston-3 jamoasi esa Keniyaga qarshi qora donalarda g‘alaba uchun kurashadi. Bugungi tur yakunlari Olimpiada oltin medallari Samarqandda qolish-qolmasligini deyarli aniqlab beradi.

«Armaniston to‘sig‘i, Hindiston bilan to‘qnashuv va 10-tur keskinligi»: Kun bahslarining 5 ta asosiy nuqtasi

10-turning eng muhim rasmiy qarama-qarshiliklari va faktlari:

  • O‘zbekiston — Armaniston markaziy jangi: Bosh milliy jamoamiz oltin medallar sari eng jiddiy raqiblardan biri bo‘lgan Armaniston bilan to‘qnash keladi;

  • O‘zbekiston-2 jamoasining Hindistonga qarshi sinovi: Niderlandiyani yenggan yoshlarimiz dunyoning eng kuchli shaxmat mamlakatlaridan biri bo‘lgan Hindistonga qarshi dona suradi;

  • O‘zbekiston-3 va Isroil uchrashuvi: Uchinchi erkaklar jamoamiz Isroil vakillariga qarshi oq donalarda ochko jamg‘arishga harakat qiladi;

  • Ayollarning Peru va Shvetsiyaga qarshi bahsi: Asosiy ayollar jamoamiz Peru bilan, O‘zbekiston-2 esa Shvetsiya bilan kuch sinashadi;

  • Oltin poydevor: Ushbu turdagi g‘alaba O‘zbekiston erkaklar termasini so‘nggi 11-tur oldidan chempionlikka maksimal darajada yaqinlashtiradi.

Butunjahon shaxmat Olimpiadasi (Samarqand): 10-turning barcha asosiy juftliklari

Xalqaro va milliy jamoalarning rasmiy qur’a taqsimoti ko‘rsatkichlari:

Oltin medallar hal bo‘ladigan kun: Samarqanddagi 10-tur juftliklari e’lon qilindi

Baxsh va stol tartibi

Oq donalarda o‘ynovchi jamoa (Team White)

Qora donalarda o‘ynovchi jamoa (Team Black)

Bahs ahamiyati va maqomi

Erkaklar (1-taxtalar)

Armaniston

O‘ZBЕKISTON

Oltin medallar taqdirini hal qiluvchi bosh jang

Erkaklar

O‘ZBЕKISTON-2

Hindiston

Ikkinchi jamoamizning jahon grandiga qarshi sinovi

Erkaklar

O‘ZBЕKISTON-3

Isroil

Prinsipial jamoaviy reyting bahsi

Erkaklar (Boshqa juftliklar)

Ukraina, Germaniya, Vengriya

Xitoy, Fransiya, Ispaniya

Xalqaro elita kurashi

Ayollar (Markaziy)

O‘ZBЕKISTON

Peru

Xotin-qizlarimizning muhim g‘alaba imkoniyati

Ayollar

O‘ZBЕKISTON-2

Shvetsiya

Yevropa tajribasiga qarshi bahs

Ayollar

Keniya

O‘ZBЕKISTON-3

3-tarkib qizlarimizning safar bahsi

Ayollar (Boshqa juftliklar)

Xitoy, Qozog‘iston, Angliya

Hindiston, Fransiya, Gruziya

Medallar zonasidagi shiddatli to‘qnashuvlar

Oltin medallar hal bo‘ladigan kun: Samarqanddagi 10-tur juftliklari e’lon qilindi

Shaxmat ekspertizasi: Nega 10-turda Armaniston va Hindiston eng xavfli raqiblar?

Xalqaro grossmeysterlar va shaxmat tahlilchilarining xulosalari:

  • «Armanistonning Olimpiada ruhiyati»: Armaniston terma jamoasi tarkibida yakkalik reytingi juda yuqori bo‘lmagan taqdirda ham, jamoaviy bahslarda dunyoning istalgan grandini yuta oladigan noyob birdamlikka ega; Nodirbek Abdusattorov va uning sheriklari bugun oq donalarda emas, qora donalarda harakat qilishi bois sovuqqon taktika talab etiladi;

  • O‘zbekiston-2 ning «ulkan to‘sig‘i»: Ikkinchi tarkibimizning Anish Giri boshchiligidagi Niderlandiyani tor-mor etishi ularni turnirning eng xavfli jamoasiga aylantirdi; bugun ularning Hindistonga qarshi turib berishi asosiy termamizning chempionlik yo‘lini yanada osonlashtirishi mumkin;

  • Ayollar uchun reabilitatsiya imkoniyati: Hindistondan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng Peru jamoasiga qarshi bahs qizlarimizga ruhiy ustunlikni qaytarish va reytingda yuqoriga ko‘tarilish uchun qulay imkoniyatdir.

Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar bosh terma jamoasi Armaniston to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib, Samarqand Olimpiadasi oltin medalini muddatidan oldin naqd qila oladimi? O‘zbekiston-2 jamoasining Hindistonga qarshi imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Shaxsiy taxmin va tilaklaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoalarimizni qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu tahlilni barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Samarqand shaxmat OlimpiadasiO‘zbekiston shaxmat terma jamoasiArmaniston shaxmat terma jamoasiHindiston shaxmat terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!Kecha 20:24Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...19 sentabr 20:01Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?19 sentabr 10:48Olimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklariOlimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklari23 sentabr 12:21O‘zbekiston Osiyoning kuchli beshligiga kirib oldi: musobaqaning beshinchi kuni yakunlariO‘zbekiston Osiyoning kuchli beshligiga kirib oldi: musobaqaning beshinchi kuni yakunlari24 sentabr 23:10Kuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiKuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdi22 sentabr 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?