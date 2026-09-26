Oltin medallar hal bo‘ladigan kun: Samarqanddagi 10-tur juftliklari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda davom etayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 10-turida O‘zbekiston erkaklar bosh jamoasi oltin medal yo‘lidagi muhim raqib Armaniston bilan to‘qnash keladi.
- O‘zbekiston-2 esa Hindiston terma jamoasiga qarshi oq donalarda o‘ynaydi.
- Ushbu tur yakunlari Olimpiada oltin medallarining Samarqandda qolish-qolmasligini deyarli aniqlab beradi.
- Ayollar terma jamoalari ham Peru, Shvetsiya va Keniya kabi jiddiy raqiblarga qarshi bahs olib boradi.
Samarqand shahrida o‘tkazilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida chempionlik va sovrinli o‘rinlar taqdirini hal qiluvchi eng hal qiluvchi — 10-tur bellashuvlari start olmoqda. O‘tgan 9-turda AQSH milliy jamoasini tiz cho‘ktirib, turnir jadvalida mutlaq peshqadamga aylangan O‘zbekiston erkaklar bosh milliy terma jamoasi ushbu turda ko‘p karra Olimpiada g‘olibi Armanistonga qarshi qora donalarda murakkab bahs olib boradi. Kunning yana bir markaziy to‘qnashuvida 9-turda Niderlandiyani tor-mor etib barchani hayratda qoldirgan O‘zbekiston-2 erkaklar jamoasi oq donalarda jahon shaxmati giganti — Hindiston milliy terma jamoasini sinovdan o‘tkazadi.
O‘zbekiston-3 tarkibi esa Isroil termasiga qarshi doska qarshisiga o‘tiradi. Ayollar o‘rtasidagi 10-turda ham milliy jamoalarimizga jiddiy raqiblar to‘qnash keldi: O‘zbekiston ayollar bosh termasi oq donalarda Peruga qarshi bahs olib borsa, O‘zbekiston-2 xotin-qizlari Shvetsiyaga qarshi, O‘zbekiston-3 jamoasi esa Keniyaga qarshi qora donalarda g‘alaba uchun kurashadi. Bugungi tur yakunlari Olimpiada oltin medallari Samarqandda qolish-qolmasligini deyarli aniqlab beradi.
«Armaniston to‘sig‘i, Hindiston bilan to‘qnashuv va 10-tur keskinligi»: Kun bahslarining 5 ta asosiy nuqtasi
10-turning eng muhim rasmiy qarama-qarshiliklari va faktlari:
O‘zbekiston — Armaniston markaziy jangi: Bosh milliy jamoamiz oltin medallar sari eng jiddiy raqiblardan biri bo‘lgan Armaniston bilan to‘qnash keladi;
O‘zbekiston-2 jamoasining Hindistonga qarshi sinovi: Niderlandiyani yenggan yoshlarimiz dunyoning eng kuchli shaxmat mamlakatlaridan biri bo‘lgan Hindistonga qarshi dona suradi;
O‘zbekiston-3 va Isroil uchrashuvi: Uchinchi erkaklar jamoamiz Isroil vakillariga qarshi oq donalarda ochko jamg‘arishga harakat qiladi;
Ayollarning Peru va Shvetsiyaga qarshi bahsi: Asosiy ayollar jamoamiz Peru bilan, O‘zbekiston-2 esa Shvetsiya bilan kuch sinashadi;
Oltin poydevor: Ushbu turdagi g‘alaba O‘zbekiston erkaklar termasini so‘nggi 11-tur oldidan chempionlikka maksimal darajada yaqinlashtiradi.
Butunjahon shaxmat Olimpiadasi (Samarqand): 10-turning barcha asosiy juftliklari
Xalqaro va milliy jamoalarning rasmiy qur’a taqsimoti ko‘rsatkichlari:
Baxsh va stol tartibi
Oq donalarda o‘ynovchi jamoa (Team White)
Qora donalarda o‘ynovchi jamoa (Team Black)
Bahs ahamiyati va maqomi
Erkaklar (1-taxtalar)
Armaniston
O‘ZBЕKISTON
Oltin medallar taqdirini hal qiluvchi bosh jang
Erkaklar
O‘ZBЕKISTON-2
Hindiston
Ikkinchi jamoamizning jahon grandiga qarshi sinovi
Erkaklar
O‘ZBЕKISTON-3
Isroil
Prinsipial jamoaviy reyting bahsi
Erkaklar (Boshqa juftliklar)
Ukraina, Germaniya, Vengriya
Xitoy, Fransiya, Ispaniya
Xalqaro elita kurashi
Ayollar (Markaziy)
O‘ZBЕKISTON
Peru
Xotin-qizlarimizning muhim g‘alaba imkoniyati
Ayollar
O‘ZBЕKISTON-2
Shvetsiya
Yevropa tajribasiga qarshi bahs
Ayollar
Keniya
O‘ZBЕKISTON-3
3-tarkib qizlarimizning safar bahsi
Ayollar (Boshqa juftliklar)
Xitoy, Qozog‘iston, Angliya
Hindiston, Fransiya, Gruziya
Medallar zonasidagi shiddatli to‘qnashuvlar
Shaxmat ekspertizasi: Nega 10-turda Armaniston va Hindiston eng xavfli raqiblar?
Xalqaro grossmeysterlar va shaxmat tahlilchilarining xulosalari:
«Armanistonning Olimpiada ruhiyati»: Armaniston terma jamoasi tarkibida yakkalik reytingi juda yuqori bo‘lmagan taqdirda ham, jamoaviy bahslarda dunyoning istalgan grandini yuta oladigan noyob birdamlikka ega; Nodirbek Abdusattorov va uning sheriklari bugun oq donalarda emas, qora donalarda harakat qilishi bois sovuqqon taktika talab etiladi;
O‘zbekiston-2 ning «ulkan to‘sig‘i»: Ikkinchi tarkibimizning Anish Giri boshchiligidagi Niderlandiyani tor-mor etishi ularni turnirning eng xavfli jamoasiga aylantirdi; bugun ularning Hindistonga qarshi turib berishi asosiy termamizning chempionlik yo‘lini yanada osonlashtirishi mumkin;
Ayollar uchun reabilitatsiya imkoniyati: Hindistondan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng Peru jamoasiga qarshi bahs qizlarimizga ruhiy ustunlikni qaytarish va reytingda yuqoriga ko‘tarilish uchun qulay imkoniyatdir.
Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar bosh terma jamoasi Armaniston to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib, Samarqand Olimpiadasi oltin medalini muddatidan oldin naqd qila oladimi? O‘zbekiston-2 jamoasining Hindistonga qarshi imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Shaxsiy taxmin va tilaklaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoalarimizni qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu tahlilni barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…