Ukraina urushida «siljish kuzatilmoqda»: Kremldagi uchrashuvdan so‘ng nimalar ma’lum bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidentining maxsus vakili Stiv Uitkoff Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokaralar o‘tkazib, Ukraina mojarosini hal etish yo‘lida jiddiy siljish kuzatilayotganini ma’lum qildi.
- Tomonlar AQSH, Ukraina va Rossiya o‘rtasidagi uch tomonlama muloqotlarning navbatdagi raundini o‘tkazishga kelishib olishdi.
- Bo‘lajak muzokaralarning yangi bosqichiga yevropalik vakillarning ham qo‘shilishi kutilmoqda.
Ukrainadagi harbiy mojaroni tinch yo‘l bilan hal etish va diplomatik muloqotlarni davom ettirish borasida muhim qadam tashlandi. AQSH prezidentining maxsus vakili Stiv Uitkoff Moskva shahrida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokaralar o‘tkazdi. Kremlda bo‘lib o‘tgan mazkur uchrashuv yakunlari bo‘yicha tomonlar uch tomonlama muloqotlarning navbatdagi raundini o‘tkazishga kelishib olishdi.
Kremldagi muzokaralar va Uitkoffning bayonoti
Maxsus vakil Stiv Uitkoff Putin bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuvni nihoyatda mazmunli va har tomonlama chuqur o‘tdi, deb baholadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, joriy bosqichda Ukraina mojarosini bartaraf etish va muammoga yechim topish yo‘lida jiddiy «siljish kuzatilmoqda».
«Abu-Dabiga kelsak, ko‘pchilik uch tomonlama muzokaralarni qayta boshlashimizga ishonmadi. Lekin biz ularni qayta tikladik. Keyingi uchrashuvni allaqachon belgilaganmiz», — dedi AQSH prezidentining maxsus vakili.
Muzokaralar jarayonidagi muhim jihatlar
Ma’lumotlar va tafsilotlar
Asosiy uchrashuv joyi
Moskva shahri, Kreml
Muzokara o‘tkazgan shaxslar
Stiv Uitkoff (AQSH maxsus vakili) va Vladimir Putin
Erishilgan asosiy kelishuv
AQSH, Ukraina va Rossiya o‘rtasida yangi uch tomonlama muzokaralar raundi
Qo‘shimcha ishtirokchilar
Muzokaralarning keyingi bosqichiga yevropalik vakillar ham qo‘shilishi kutilmoqda
Xalqaro hamjamiyatning ishtiroki
Shuningdek, Stiv Uitkoff o‘z so‘zida kelayotgan yangi bosqichdagi muzokaralarga yevropalik vakillar ham qo‘shilishini alohida ta’kidlab o‘tdi. Bu esa tinchlik jarayonining ko‘lami kengayib, xalqaro hamjamiyatning faol ishtiroki ortib borayotganini anglatadi.
Mazkur diplomatik sa’y-harakatlarning keyingi bosqichlari jahon ahli va ommaviy axborot vositalarining markaziy e’tiborida qolmoqda.
Sizningcha, AQSH, Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi uch tomonlama muzokaralar uzoq kutilgan tinchlikka erishishda qanchalik samarali natija beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…