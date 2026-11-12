Ukraina urushida «siljish kuzatilmoqda»: Kremldagi uchrashuvdan so‘ng nimalar ma’lum bo‘ldi?

1 daqiqa o'qish90
Ukraina urushida «siljish kuzatilmoqda»: Kremldagi uchrashuvdan so‘ng nimalar ma’lum bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidentining maxsus vakili Stiv Uitkoff Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokaralar o‘tkazib, Ukraina mojarosini hal etish yo‘lida jiddiy siljish kuzatilayotganini ma’lum qildi.
  • Tomonlar AQSH, Ukraina va Rossiya o‘rtasidagi uch tomonlama muloqotlarning navbatdagi raundini o‘tkazishga kelishib olishdi.
  • Bo‘lajak muzokaralarning yangi bosqichiga yevropalik vakillarning ham qo‘shilishi kutilmoqda.

Ukrainadagi harbiy mojaroni tinch yo‘l bilan hal etish va diplomatik muloqotlarni davom ettirish borasida muhim qadam tashlandi. AQSH prezidentining maxsus vakili Stiv Uitkoff Moskva shahrida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokaralar o‘tkazdi. Kremlda bo‘lib o‘tgan mazkur uchrashuv yakunlari bo‘yicha tomonlar uch tomonlama muloqotlarning navbatdagi raundini o‘tkazishga kelishib olishdi.

Kremldagi muzokaralar va Uitkoffning bayonoti

Maxsus vakil Stiv Uitkoff Putin bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuvni nihoyatda mazmunli va har tomonlama chuqur o‘tdi, deb baholadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, joriy bosqichda Ukraina mojarosini bartaraf etish va muammoga yechim topish yo‘lida jiddiy «siljish kuzatilmoqda».

«Abu-Dabiga kelsak, ko‘pchilik uch tomonlama muzokaralarni qayta boshlashimizga ishonmadi. Lekin biz ularni qayta tikladik. Keyingi uchrashuvni allaqachon belgilaganmiz», — dedi AQSH prezidentining maxsus vakili.

Muzokaralar jarayonidagi muhim jihatlar

Ma’lumotlar va tafsilotlar

Asosiy uchrashuv joyi

Moskva shahri, Kreml

Muzokara o‘tkazgan shaxslar

Stiv Uitkoff (AQSH maxsus vakili) va Vladimir Putin

Erishilgan asosiy kelishuv

AQSH, Ukraina va Rossiya o‘rtasida yangi uch tomonlama muzokaralar raundi

Qo‘shimcha ishtirokchilar

Muzokaralarning keyingi bosqichiga yevropalik vakillar ham qo‘shilishi kutilmoqda

Xalqaro hamjamiyatning ishtiroki

Shuningdek, Stiv Uitkoff o‘z so‘zida kelayotgan yangi bosqichdagi muzokaralarga yevropalik vakillar ham qo‘shilishini alohida ta’kidlab o‘tdi. Bu esa tinchlik jarayonining ko‘lami kengayib, xalqaro hamjamiyatning faol ishtiroki ortib borayotganini anglatadi.

Mazkur diplomatik sa’y-harakatlarning keyingi bosqichlari jahon ahli va ommaviy axborot vositalarining markaziy e’tiborida qolmoqda.

Sizningcha, AQSH, Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi uch tomonlama muzokaralar uzoq kutilgan tinchlikka erishishda qanchalik samarali natija beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari