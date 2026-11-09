Dunyo tartibotini o‘zgartiradimi: Tramp Putin va Si Szinpin bilan nimalarni kelishmoqchi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp Xitoyga safari doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va XXR raisi Si Szinpin bilan uch tomonlama uchrashuv o'tkazishni rejalashtirmoqda.
- Pekinda o'tishi kutilayotgan ushbu sammitning asosiy kun tartibidan global yadroviy qurolsizlanish masalasi o'rin olgan.
- Mazkur muloqot xalqaro xavfsizlik, geosiyosiy keskinliklar va iqtisodiy munosabatlarni muhokama qilish uchun muhim platforma vazifasini o'tashi mumkin.
AQSH prezidenti Donald Tramp global geosiyosiy maydonda katta shov-shuv uyg‘otgan muhim bayonot bilan chiqdi. Oq uy rahbari Xitoyga kutilayotgan safari doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda XXR raisi Si Szinpin bilan uch tomonlama uchrashuv o‘tkazishni rejalashtirayotganini e’lon qildi.
Oq uyning rasmiy YouTube kanali orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri translyatsiya qilingan chiqishida Tramp sayyoraning eng qudratli uch davlati yetakchilari jamlanadigan ushbu ehtimoliy uchrashuvning bosh kun tartibini ham ochiqladi.
Trampning bayonoti va asosiy tafsilotlar
Oq uy rahbarining nutqi xalqaro xavfsizlik va yadroviy qurollanish poygasi kuchaygan bir davrda quyidagi muhim jihatlarga qaratildi:
«Uchlik» uchrashuvi rejasi: Tramp o‘z chiqishida: «O‘ylaymanki, men Si va Putin bilan uchrashuv o‘tkazaman», — deya uch tomonlama muloqot o‘tkazish istagi qat’iy ekanini bildirdi;
Bosh mavzu — Denuklearizatsiya: AQSH prezidenti sammit kun tartibida global yadroviy qurolsizlanish (denuklearizatsiya) masalasi ustuvor o‘rinda turishini ta’kidladi: «Biz ko‘plab masalalarni, jumladan denuklearizatsiya mavzusini batafsil muhokama qilamiz»;
Lokatsiya — Xitoy maydoni: Uchrashuv aynan Pekin mezbonligida o‘tishi kutilayotgani diplomatik muvozanat markazi Osiyo mintaqasiga ko‘chayotganini ko‘rsatmoqda.
Global ahamiyat: Nima uchun bu uchrashuv muhim?
AQSH, Rossiya va Xitoy rahbarlarining bir stol atrofida jamlanishi oxirgi yillardagi eng yirik diplomatik voqeaga aylanishi mumkin:
Omil
Ahamiyati va kutilayotgan ta’siri
Yadroviy xavfsizlik
Strategik qurollarni nazorat qilish shartnomalari to‘xtab qolgan bir paytda «katta uchlik» kelishuvi muhim kafolat bo‘lishi mumkin.
Geosiyosiy keskinlik
Ukraina atrofidagi mojaro, Tayvan masalasi va Yaqin Sharqdagi keskinliklarni yumshatish imkoniyati.
Iqtisodiy munosabatlar
AQSH, Xitoy va Rossiya o‘rtasidagi savdo tariflari, sanksiyalar va sanksiya bosimlarini muhokama qilish uchun bevosita platforma.
Xalqaro hamjamiyat va Kreml reaksiyasi
Hozircha Pekin va Moskva ushbu uchrashuvning aniq sanalari hamda formati bo‘yicha rasmiy tasdiqni e’lon qilmagan bo‘lsa-da, avvalroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya, Xitoy va AQSH yetakchilarining ehtimoliy uchrashuvi butun dunyo diqqat markazida bo‘lishini bildirgan edi.
Agar tomonlar ushbu formatga rasman rozilik bildirsa, Xitoydagi sammit yaqin yillardagi eng hal qiluvchi geosiyosiy muzokaralar maydoniga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…