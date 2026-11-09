Dunyo tartibotini o‘zgartiradimi: Tramp Putin va Si Szinpin bilan nimalarni kelishmoqchi?

·93·Dunyo
Dunyo tartibotini o‘zgartiradimi: Tramp Putin va Si Szinpin bilan nimalarni kelishmoqchi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp Xitoyga safari doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va XXR raisi Si Szinpin bilan uch tomonlama uchrashuv o'tkazishni rejalashtirmoqda.
  • Pekinda o'tishi kutilayotgan ushbu sammitning asosiy kun tartibidan global yadroviy qurolsizlanish masalasi o'rin olgan.
  • Mazkur muloqot xalqaro xavfsizlik, geosiyosiy keskinliklar va iqtisodiy munosabatlarni muhokama qilish uchun muhim platforma vazifasini o'tashi mumkin.

AQSH prezidenti Donald Tramp global geosiyosiy maydonda katta shov-shuv uyg‘otgan muhim bayonot bilan chiqdi. Oq uy rahbari Xitoyga kutilayotgan safari doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda XXR raisi Si Szinpin bilan uch tomonlama uchrashuv o‘tkazishni rejalashtirayotganini e’lon qildi.

Oq uyning rasmiy YouTube kanali orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri translyatsiya qilingan chiqishida Tramp sayyoraning eng qudratli uch davlati yetakchilari jamlanadigan ushbu ehtimoliy uchrashuvning bosh kun tartibini ham ochiqladi.

Trampning bayonoti va asosiy tafsilotlar

Oq uy rahbarining nutqi xalqaro xavfsizlik va yadroviy qurollanish poygasi kuchaygan bir davrda quyidagi muhim jihatlarga qaratildi:

  • «Uchlik» uchrashuvi rejasi: Tramp o‘z chiqishida: «O‘ylaymanki, men Si va Putin bilan uchrashuv o‘tkazaman», — deya uch tomonlama muloqot o‘tkazish istagi qat’iy ekanini bildirdi;

  • Bosh mavzu — Denuklearizatsiya: AQSH prezidenti sammit kun tartibida global yadroviy qurolsizlanish (denuklearizatsiya) masalasi ustuvor o‘rinda turishini ta’kidladi: «Biz ko‘plab masalalarni, jumladan denuklearizatsiya mavzusini batafsil muhokama qilamiz»;

  • Lokatsiya — Xitoy maydoni: Uchrashuv aynan Pekin mezbonligida o‘tishi kutilayotgani diplomatik muvozanat markazi Osiyo mintaqasiga ko‘chayotganini ko‘rsatmoqda.

Global ahamiyat: Nima uchun bu uchrashuv muhim?

AQSH, Rossiya va Xitoy rahbarlarining bir stol atrofida jamlanishi oxirgi yillardagi eng yirik diplomatik voqeaga aylanishi mumkin:

Omil

Ahamiyati va kutilayotgan ta’siri

Yadroviy xavfsizlik

Strategik qurollarni nazorat qilish shartnomalari to‘xtab qolgan bir paytda «katta uchlik» kelishuvi muhim kafolat bo‘lishi mumkin.

Geosiyosiy keskinlik

Ukraina atrofidagi mojaro, Tayvan masalasi va Yaqin Sharqdagi keskinliklarni yumshatish imkoniyati.

Iqtisodiy munosabatlar

AQSH, Xitoy va Rossiya o‘rtasidagi savdo tariflari, sanksiyalar va sanksiya bosimlarini muhokama qilish uchun bevosita platforma.

Xalqaro hamjamiyat va Kreml reaksiyasi

Hozircha Pekin va Moskva ushbu uchrashuvning aniq sanalari hamda formati bo‘yicha rasmiy tasdiqni e’lon qilmagan bo‘lsa-da, avvalroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya, Xitoy va AQSH yetakchilarining ehtimoliy uchrashuvi butun dunyo diqqat markazida bo‘lishini bildirgan edi.

Agar tomonlar ushbu formatga rasman rozilik bildirsa, Xitoydagi sammit yaqin yillardagi eng hal qiluvchi geosiyosiy muzokaralar maydoniga aylanishi kutilmoqda.

Donald TrampVladimir PutinSi SzinpinDenuklearizatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya, AQSH va Xitoy yetakchilari noyabrda bir stol atrofida to‘planadimi?Rossiya, AQSH va Xitoy yetakchilari noyabrda bir stol atrofida to‘planadimi?3 noyabr 18:43Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?3 noyabr 10:03“Ukraina boshqacha ko‘rinish oladi”: Tramp urush yakuni, yangi chegaralar va kelishuv haqida“Ukraina boshqacha ko‘rinish oladi”: Tramp urush yakuni, yangi chegaralar va kelishuv haqidaBugun 12:01Ryuttedan kutilmagan burilish: U Putin va Tramp o‘rtasidagi yaqinlashuvni muhim deb atadiRyuttedan kutilmagan burilish: U Putin va Tramp o‘rtasidagi yaqinlashuvni muhim deb atadi7 noyabr 14:09Bugun 74 yoshga to‘lgan Vladimir Putin tug‘ilgan kunini qanday o‘tkazadi?Bugun 74 yoshga to‘lgan Vladimir Putin tug‘ilgan kunini qanday o‘tkazadi?7 oktabr 09:20Pekin va Vashington kelishdi: AQSH va Xitoy 60 mlrd dollarlik bojlarni bekor qiladiPekin va Vashington kelishdi: AQSH va Xitoy 60 mlrd dollarlik bojlarni bekor qiladi29 sentabr 08:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi