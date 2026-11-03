Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?

·76·Dunyo
Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shenchjen shahrida Donald Tramp, Vladimir Putin va Si Szinpin ishtirokidagi ehtimoliy oliy darajadagi muloqot oldidan misli ko‘rilmagan xavfsizlik choralari joriy etildi.
  • Shahardagi bozorlarda qassob pichoqlari, boltalar va keskichlar maxsus zanjirlar hamda qulflar yordamida rastalarga mahkamlab qo‘yildi.
  • Shuningdek, savdo nuqtalarida tig‘li anjomlarning ochiq savdosiga cheklovlar kiritilib, politsiya patrullari va kuzatuv kameralarining nazorati kuchaytirildi.

Xitoyning yirik texnologik va iqtisodiy markazi hisoblangan Shenchjen shahrida uch yirik davlat rahbarlari — Donald Tramp, Vladimir Putin va Si Szinpin ishtirokidagi ehtimoliy oliy darajadagi muloqot oldidan misli ko‘rilmagan xavfsizlik choralari ishga tushirildi.

Mahalliy OAV va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan foto va videomateriallarga ko‘ra, shahardagi bozorlar va savdo nuqtalarida har qanday tig‘li, kesuvchi hamda sovuq anjomlar ustidan nazorat hayratlanarli darajaga yetkazilgan: go‘sht rastalaridagi qassob pichoqlari, boltalar va keskichlar maxsus zanjirlar, po‘lat simlar hamda osma qulflar bilan taxta va stolga mahkamlab qo‘yilgan.

Qattiqqo‘l choralar: Nima uchun hatto qassob pichoqlari qulflandi?

Tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lgan tasvirlar Xitoy xavfsizlik xizmatlarining yuqori darajadagi ehtiyotkorligini ko‘rsatmoqda:

  • Zanjirlangan pichoqlar: Go‘sht sotiladigan rastalarda ulkan qassob pichoqlari mustahkam himoya simi va qulf yordamida yog‘och kundaga mahkamlab qo‘yilgan bo‘lib, ularni o‘rnatilgan hududdan tashqariga olib chiqish yoki olib ketish mutlaqo imkonsiz qilib qo‘yilgan;

  • Tig‘li anjomlarning qat’iy hisobi: Sammit tadbirlari o‘tkaziladigan hududlar atrofidagi do‘konlarda oshxona pichoqlari, qaychilar va boshqa kesuvchi buyumlarning ochiq savdosiga cheklovlar kiritilib, sotuvchilardan qattiq tartibga rioya qilish talab etilmoqda;

  • Shahar bo‘ylab kuchaytirilgan rejim: Sovuq qurollar nazoratidan tashqari, ko‘chalarda politsiya patrullari, hujjatlarni tekshirish postlari va ko‘cha kuzatuv kameralarining sezgirligi eng yuqori darajaga ko‘tarilgan.

Global sammit va Xitoyning xavfsizlik standarti

Shenchjen shahrida kutilayotgan bu uchrashuv jahon siyosati va iqtisodiyoti uchun burilish nuqtasi bo‘lishi kutilmoqda:

  • Uch yirik yetakchining bir joyda bo‘lishi: AQSH, Rossiya va Xitoy rahbarlarining bir shaharda jamlanishi dunyodagi eng yuqori xavfsizlik protokollarini talab etadi;

  • «Nol xavf» tamoyili: Xitoy hukumati odatda muhim global siyosiy anjumanlar o‘tkazilayotgan vaqtda har qanday ehtimoliy tahdid va tasodifning oldini olish maqsadida «nol xavf» (mutlaq xavfsizlik) standartini qo‘llaydi;

  • Tarixiy muzokaralar ahamiyati: Xalqaro munosabatlarning keyingi rivojini belgilab beruvchi bunday uchrashuvlarda xavfsizlikka hech bir jihatdan putur yetmasligi uchun mahalliy hukumat barcha profilaktik mexanizmlarni to‘liq ishga solgan.

ShenchjenDonald TrampVladimir PutinSi Szinpin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda xodim lotereyada bir yil maoshli ta’tilni qo‘lga kiritdiXitoyda xodim lotereyada bir yil maoshli ta’tilni qo‘lga kiritdi1 oktabr 12:48Bugun 74 yoshga to‘lgan Vladimir Putin tug‘ilgan kunini qanday o‘tkazadi?Bugun 74 yoshga to‘lgan Vladimir Putin tug‘ilgan kunini qanday o‘tkazadi?7 oktabr 09:20Pekin va Vashington kelishdi: AQSH va Xitoy 60 mlrd dollarlik bojlarni bekor qiladiPekin va Vashington kelishdi: AQSH va Xitoy 60 mlrd dollarlik bojlarni bekor qiladi29 sentabr 08:37Robotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildiRobotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildi18 iyul 14:52Oq uy va Kiyev orasi sovumoqda: Razvedka ma’lumotlari va Trampning kutilmagan pozitsiyasiOq uy va Kiyev orasi sovumoqda: Razvedka ma’lumotlari va Trampning kutilmagan pozitsiyasi20 oktabr 16:06Oq uydagi shov-shuv: Tramp Bayden o‘rniga avtoruchkani ko‘rsatdi, Si Szinpin kulib yubordiOq uydagi shov-shuv: Tramp Bayden o‘rniga avtoruchkani ko‘rsatdi, Si Szinpin kulib yubordi26 sentabr 08:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda