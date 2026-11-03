Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shenchjen shahrida Donald Tramp, Vladimir Putin va Si Szinpin ishtirokidagi ehtimoliy oliy darajadagi muloqot oldidan misli ko‘rilmagan xavfsizlik choralari joriy etildi.
- Shahardagi bozorlarda qassob pichoqlari, boltalar va keskichlar maxsus zanjirlar hamda qulflar yordamida rastalarga mahkamlab qo‘yildi.
- Shuningdek, savdo nuqtalarida tig‘li anjomlarning ochiq savdosiga cheklovlar kiritilib, politsiya patrullari va kuzatuv kameralarining nazorati kuchaytirildi.
Xitoyning yirik texnologik va iqtisodiy markazi hisoblangan Shenchjen shahrida uch yirik davlat rahbarlari — Donald Tramp, Vladimir Putin va Si Szinpin ishtirokidagi ehtimoliy oliy darajadagi muloqot oldidan misli ko‘rilmagan xavfsizlik choralari ishga tushirildi.
Mahalliy OAV va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan foto va videomateriallarga ko‘ra, shahardagi bozorlar va savdo nuqtalarida har qanday tig‘li, kesuvchi hamda sovuq anjomlar ustidan nazorat hayratlanarli darajaga yetkazilgan: go‘sht rastalaridagi qassob pichoqlari, boltalar va keskichlar maxsus zanjirlar, po‘lat simlar hamda osma qulflar bilan taxta va stolga mahkamlab qo‘yilgan.
Qattiqqo‘l choralar: Nima uchun hatto qassob pichoqlari qulflandi?
Tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lgan tasvirlar Xitoy xavfsizlik xizmatlarining yuqori darajadagi ehtiyotkorligini ko‘rsatmoqda:
Zanjirlangan pichoqlar: Go‘sht sotiladigan rastalarda ulkan qassob pichoqlari mustahkam himoya simi va qulf yordamida yog‘och kundaga mahkamlab qo‘yilgan bo‘lib, ularni o‘rnatilgan hududdan tashqariga olib chiqish yoki olib ketish mutlaqo imkonsiz qilib qo‘yilgan;
Tig‘li anjomlarning qat’iy hisobi: Sammit tadbirlari o‘tkaziladigan hududlar atrofidagi do‘konlarda oshxona pichoqlari, qaychilar va boshqa kesuvchi buyumlarning ochiq savdosiga cheklovlar kiritilib, sotuvchilardan qattiq tartibga rioya qilish talab etilmoqda;
Shahar bo‘ylab kuchaytirilgan rejim: Sovuq qurollar nazoratidan tashqari, ko‘chalarda politsiya patrullari, hujjatlarni tekshirish postlari va ko‘cha kuzatuv kameralarining sezgirligi eng yuqori darajaga ko‘tarilgan.
Global sammit va Xitoyning xavfsizlik standarti
Shenchjen shahrida kutilayotgan bu uchrashuv jahon siyosati va iqtisodiyoti uchun burilish nuqtasi bo‘lishi kutilmoqda:
Uch yirik yetakchining bir joyda bo‘lishi: AQSH, Rossiya va Xitoy rahbarlarining bir shaharda jamlanishi dunyodagi eng yuqori xavfsizlik protokollarini talab etadi;
«Nol xavf» tamoyili: Xitoy hukumati odatda muhim global siyosiy anjumanlar o‘tkazilayotgan vaqtda har qanday ehtimoliy tahdid va tasodifning oldini olish maqsadida «nol xavf» (mutlaq xavfsizlik) standartini qo‘llaydi;
Tarixiy muzokaralar ahamiyati: Xalqaro munosabatlarning keyingi rivojini belgilab beruvchi bunday uchrashuvlarda xavfsizlikka hech bir jihatdan putur yetmasligi uchun mahalliy hukumat barcha profilaktik mexanizmlarni to‘liq ishga solgan.
Izohlar 0
…