Putin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdi

·28·Dunyo
Putin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdi
Qisqacha

Rossiya Prezidenti Vladimir Putin hukumatga jangovar harakatlar to'xtaganidan so'ng frontdan qaytadigan ko'p sonli harbiy xizmatchilarni qabul qilish va ularni munosib ish o'rinlari bilan ta'minlashga oldindan tayyorgarlik ko'rish topshirig'ini berdi. U harbiylar jamiyatga sog'lom ambitsiyalar bilan qaytishini va bu katta ijtimoiy-iqtisodiy vazifa ekanini ta'kidladi.

Rossiya Prezidenti Vladimir Putin mamlakat hukumati urush hududidan qaytadigan ko‘p sonli harbiy xizmatchilarni qabul qilish va ularni munosib ish o‘rinlari bilan ta’minlashga hozirdan jiddiy tayyorgarlik ko‘rishi kerakligini ma’lum qildi. Strategik rivojlanish va milliy loyihalar bo‘yicha kengash yig‘ilishida so‘zga chiqqan Kreml rahbari ushbu masalani oldindan hal etish zarurligini ta’kidladi.

«Ular sog‘lom ambitsiyalar bilan qaytadi»: Putinning asosiy bayonoti

Rossiya prezidenti jangovar harakatlar to‘xtaganidan so‘ng jamiyat oldida paydo bo‘ladigan asosiy ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarga to‘xtaldi:

"Yana bir jiddiy masala borki, u albatta yuzaga keladi. Bu — maxsus harbiy operatsiya tugaganidan so‘ng yigitlarimizning jangovar to‘qnashuvlar chizig‘idan qaytishidir. Odamlar juda ko‘p, ularni ish bilan ta’minlash zarur. Ular jamiyatga sog‘lom ambitsiyalar bilan qaytadi. Bu juda katta va jiddiy ish, shu sababli unga oldindan puxta tayyorgarlik ko‘rishimiz lozim.", - dedi Vladimir Putin.

Harbiylarni reabilitatsiya qilish va qaytarish bo‘yicha asosiy yo‘nalishlar

Yo‘nalish

Ko‘zda tutilayotgan chora-tadbirlar

Asosiy vazifa

Frontdan qaytgan katta sonli harbiylarni munosib ish o‘rinlari bilan ta’minlash

Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash

Urush qatnashchilari va ularning oila a’zolariga kompleks davlat yordami ko‘rsatish

Jamiyatga moslashuv

Harbiylarning sog‘lom ambitsiyalarini inobatga olgan holda davlat va xususiy sektorda bandligini yaratish

Tayyorgarlik muddati

Mojaro to‘liq yakunlangunga qadar oldindan rejalashtirish

Oilalarni qo‘llab-quvvatlash — ustuvor maqsad

Vladimir Putin urush qatnashchilari hamda ularning oila a’zolarini ijtimoiy va moddiy jihatdan qo‘llab-quvvatlashni davlat siyosatining bosh ustuvorliklaridan biri sifatida qoldirilishini qayd etdi. Mutaxassislarning fikricha, yuz minglab qurolli kuchlar xizmatchilarining fuqarolik hayotiga qaytishi Rossiya iqtisodiyoti va mehnat bozori uchun ulkan sinovga aylanishi mumkin.

Sizningcha, ko‘p sonli harbiylarning front chizig‘idan tinch hayotga qaytishi va ularni ish bilan ta’minlash Rossiya mehnat bozoriga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

O‘z tahlil va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring hamda muhim siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan xabardor bo‘lish uchun ushbu xabarni yaqinlaringizga ulashing!

Vladimir PutinRossiyaKreml
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiDonald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiBugun, 09:00«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdi«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdiBugun, 08:52Rossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildiRossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildiBugun, 08:00Fransiyada mashhur TikTok blogeri shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildiFransiyada mashhur TikTok blogeri shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildiBugun, 07:52Tramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdiTramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdiBugun, 07:42Hormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdiHormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdiBugun, 06:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi