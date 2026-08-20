Putin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdi
Rossiya Prezidenti Vladimir Putin hukumatga jangovar harakatlar to'xtaganidan so'ng frontdan qaytadigan ko'p sonli harbiy xizmatchilarni qabul qilish va ularni munosib ish o'rinlari bilan ta'minlashga oldindan tayyorgarlik ko'rish topshirig'ini berdi. U harbiylar jamiyatga sog'lom ambitsiyalar bilan qaytishini va bu katta ijtimoiy-iqtisodiy vazifa ekanini ta'kidladi.
Rossiya Prezidenti Vladimir Putin mamlakat hukumati urush hududidan qaytadigan ko‘p sonli harbiy xizmatchilarni qabul qilish va ularni munosib ish o‘rinlari bilan ta’minlashga hozirdan jiddiy tayyorgarlik ko‘rishi kerakligini ma’lum qildi. Strategik rivojlanish va milliy loyihalar bo‘yicha kengash yig‘ilishida so‘zga chiqqan Kreml rahbari ushbu masalani oldindan hal etish zarurligini ta’kidladi.
«Ular sog‘lom ambitsiyalar bilan qaytadi»: Putinning asosiy bayonoti
Rossiya prezidenti jangovar harakatlar to‘xtaganidan so‘ng jamiyat oldida paydo bo‘ladigan asosiy ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarga to‘xtaldi:
"Yana bir jiddiy masala borki, u albatta yuzaga keladi. Bu — maxsus harbiy operatsiya tugaganidan so‘ng yigitlarimizning jangovar to‘qnashuvlar chizig‘idan qaytishidir. Odamlar juda ko‘p, ularni ish bilan ta’minlash zarur. Ular jamiyatga sog‘lom ambitsiyalar bilan qaytadi. Bu juda katta va jiddiy ish, shu sababli unga oldindan puxta tayyorgarlik ko‘rishimiz lozim.", - dedi Vladimir Putin.
Harbiylarni reabilitatsiya qilish va qaytarish bo‘yicha asosiy yo‘nalishlar
Yo‘nalish
Ko‘zda tutilayotgan chora-tadbirlar
Asosiy vazifa
Frontdan qaytgan katta sonli harbiylarni munosib ish o‘rinlari bilan ta’minlash
Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash
Urush qatnashchilari va ularning oila a’zolariga kompleks davlat yordami ko‘rsatish
Jamiyatga moslashuv
Harbiylarning sog‘lom ambitsiyalarini inobatga olgan holda davlat va xususiy sektorda bandligini yaratish
Tayyorgarlik muddati
Mojaro to‘liq yakunlangunga qadar oldindan rejalashtirish
Oilalarni qo‘llab-quvvatlash — ustuvor maqsad
Vladimir Putin urush qatnashchilari hamda ularning oila a’zolarini ijtimoiy va moddiy jihatdan qo‘llab-quvvatlashni davlat siyosatining bosh ustuvorliklaridan biri sifatida qoldirilishini qayd etdi. Mutaxassislarning fikricha, yuz minglab qurolli kuchlar xizmatchilarining fuqarolik hayotiga qaytishi Rossiya iqtisodiyoti va mehnat bozori uchun ulkan sinovga aylanishi mumkin.
Sizningcha, ko‘p sonli harbiylarning front chizig‘idan tinch hayotga qaytishi va ularni ish bilan ta’minlash Rossiya mehnat bozoriga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
O‘z tahlil va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring hamda muhim siyosiy-iqtisodiy yangiliklardan xabardor bo‘lish uchun ushbu xabarni yaqinlaringizga ulashing!
…